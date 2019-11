Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7b53af18-518c-4294-baee-1116535860b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes képviselő szerint Horthy hős katona és igaz magyar hazafi volt, akire főhajtással kell emlékezni. ","shortLead":"A fideszes képviselő szerint Horthy hős katona és igaz magyar hazafi volt, akire főhajtással kell emlékezni. ","id":"20191116_Lazar_Janos_viragot_vitt_Horthy_sirjara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b53af18-518c-4294-baee-1116535860b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732d3769-40dc-4998-90e0-451a51911c56","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Lazar_Janos_viragot_vitt_Horthy_sirjara","timestamp":"2019. november. 16. 22:08","title":"Lázár János virágot vitt Horthy sírjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d720dfe-fdb2-4d5e-9ece-8abd7e798be8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egészségtelenné teszik a szívet az úgynevezett ultrafeldolgozott élelmiszerek – derült ki egy kutatásból, amelyet az Amerikai Szív Egyesület idei philadelphiai ülésén mutattak be.","shortLead":"Egészségtelenné teszik a szívet az úgynevezett ultrafeldolgozott élelmiszerek – derült ki egy kutatásból, amelyet...","id":"20191115_szivbetegseg_ultrafeldolgozott_elelmiszerek_egszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d720dfe-fdb2-4d5e-9ece-8abd7e798be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d48842f-387d-43cb-bbb6-caa60508233a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_szivbetegseg_ultrafeldolgozott_elelmiszerek_egszseg","timestamp":"2019. november. 15. 19:03","title":"Ezekről mindenképpen szokjon le, ha egészségesebben szeretne élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az MSZP az úgynevezett rabszolgatörvény eltörlését célzó javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek – közölte Tóth Bertalan, az ellenzéki párt elnöke és frakcióvezetője, aki szerint a törvény elleni tiltakozással indult el az ellenzéki pártok együttműködése.","shortLead":"Az MSZP az úgynevezett rabszolgatörvény eltörlését célzó javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek – közölte Tóth...","id":"20191115_Az_MSZP_ugy_tudja_hogy_egyre_tobb_ceg_akarja_alkalmazni_a_rabszolgatorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78186322-1d82-4201-99b1-157b60c0aa1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c9ca70-204e-48b9-8184-9ea656e9b401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Az_MSZP_ugy_tudja_hogy_egyre_tobb_ceg_akarja_alkalmazni_a_rabszolgatorvenyt","timestamp":"2019. november. 15. 16:03","title":"Az MSZP úgy tudja, hogy egyre több cég akarja alkalmazni a rabszolgatörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaaddda-6e89-4ffb-9319-0b7318d5e7a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Helsinki szerint a tranzitzónák körül nagy a titkolózás, csak kiválasztott civil szervezetek kapnak bejárást, de a hatóságok még az ő lehetőségeiket is leszűkítik.","shortLead":"A Helsinki szerint a tranzitzónák körül nagy a titkolózás, csak kiválasztott civil szervezetek kapnak bejárást, de...","id":"20191115_magyar_helsinki_bizottsag_roszke_tranzitzona_menekultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ceaaddda-6e89-4ffb-9319-0b7318d5e7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0fcb0f-3666-46de-a098-d616a3a0c306","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_magyar_helsinki_bizottsag_roszke_tranzitzona_menekultek","timestamp":"2019. november. 15. 11:35","title":"Helsinki: A magyar állam tömegével tart fogva ártatlan gyermekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30769dd5-0f80-4064-b335-e7c1d54c9fad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Valós probléma, valós kérdés. Mi a valós válasz?","shortLead":"Valós probléma, valós kérdés. Mi a valós válasz?","id":"20191116_Meg_tudna_oldani_a_Kutyapart_KRESZtesztjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30769dd5-0f80-4064-b335-e7c1d54c9fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab6b178-d63f-4a98-a8ee-dd5932c3948b","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Meg_tudna_oldani_a_Kutyapart_KRESZtesztjet","timestamp":"2019. november. 16. 07:45","title":"Meg tudná oldani a Kétfarkú Kutya Párt KRESZ-tesztjét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb15aedc-0f73-4872-b015-ff66945e4c08","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új tulajdonossal gyarapodott a Mészáros Lőrinc tőzsdén kívüli cégeinek jelentős részét összefogó Talentis Group Zrt.","shortLead":"Új tulajdonossal gyarapodott a Mészáros Lőrinc tőzsdén kívüli cégeinek jelentős részét összefogó Talentis Group Zrt.","id":"20191115_Uj_tarsa_van_Meszaroseknak_be_is_szallt_a_csaladi_vallalkozasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb15aedc-0f73-4872-b015-ff66945e4c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fe33cb-69b2-4f32-abad-1d762a721f04","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_Uj_tarsa_van_Meszaroseknak_be_is_szallt_a_csaladi_vallalkozasba","timestamp":"2019. november. 15. 16:42","title":"Új társa van Mészároséknak, be is szállt a családi vállalkozásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f22d03b5-e199-414c-b298-9657d365b0d3","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Fahidi Éva életéről szóló A létezés eufóriája pedig a magyar közönségdíj nyertese lett. ","shortLead":"A Fahidi Éva életéről szóló A létezés eufóriája pedig a magyar közönségdíj nyertese lett. ","id":"20191116_Palesztinokat_vedo_izraeli_ugyvedrol_szolo_dilm_nyerte_a_Verzio_filmfesztivalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f22d03b5-e199-414c-b298-9657d365b0d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb8c4450-9209-4239-83bb-1cfe580218a5","keywords":null,"link":"/kultura/20191116_Palesztinokat_vedo_izraeli_ugyvedrol_szolo_dilm_nyerte_a_Verzio_filmfesztivalt","timestamp":"2019. november. 16. 21:54","title":"Palesztinokat védő izraeli ügyvédről szóló film nyerte a Verzió Filmfesztivált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az utóbbi időben megszokottá vált, hogy egyes filmes projektekhez külön céget alapítanak az alkotók egy-egy pályázati siker után. Ismét egy irodalmi adaptációval foglalkozik Pálfi György. ","shortLead":"Az utóbbi időben megszokottá vált, hogy egyes filmes projektekhez külön céget alapítanak az alkotók egy-egy pályázati...","id":"201946_kmh_sommi_betyarfilm_palfitol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acbb3fc5-5234-4f2a-bd6f-3aa71e6ca090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc7ee67-635b-4653-8e70-9bdaa6dd554f","keywords":null,"link":"/360/201946_kmh_sommi_betyarfilm_palfitol","timestamp":"2019. november. 16. 12:30","title":"Betyárfilm jön Pálfi Györgytől, cége már van hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]