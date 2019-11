Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a201b8f0-5278-4a02-a0ff-eff95e6476d3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport megtalálhatta a harminc éve vizsgált, 1987A jelű szupernóva, egy felrobbant csillag maradványait.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport megtalálhatta a harminc éve vizsgált, 1987A jelű szupernóva, egy felrobbant csillag...","id":"20191122_harminc_eve_vizsgalt_1987a_szupernova_maradvanyai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a201b8f0-5278-4a02-a0ff-eff95e6476d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079830e6-6039-466c-9c2f-bc4ce6696304","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_harminc_eve_vizsgalt_1987a_szupernova_maradvanyai","timestamp":"2019. november. 22. 09:03","title":"Van az űrben egy folt, és most nagyon felkeltette a csillagászok figyelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyetlen ötcsillagos szállodája korábban Mészáros Lőrinc tulajdonában volt.","shortLead":"Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyetlen ötcsillagos szállodája korábban Mészáros Lőrinc tulajdonában volt.","id":"20191121_tiborcz_istvan_bdpst_group_meszaros_lorinc_szalloda_andrassy_rezidencia_wine__spa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff540745-9fe9-4686-a50e-943ba11b57c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191121_tiborcz_istvan_bdpst_group_meszaros_lorinc_szalloda_andrassy_rezidencia_wine__spa","timestamp":"2019. november. 21. 20:30","title":"Átvándorolt Tiborczhoz egy tetszetős szálloda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6159cc7-30e7-40a6-83bf-46a2ac923623","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes is meglépte, így már SUV kategóriában is van luxusautója. ","shortLead":"A Mercedes is meglépte, így már SUV kategóriában is van luxusautója. ","id":"20191121_MercedesMaybach_GLS_600","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6159cc7-30e7-40a6-83bf-46a2ac923623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72fe694f-3ef2-4c3c-b4b1-19cfaf560724","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_MercedesMaybach_GLS_600","timestamp":"2019. november. 21. 14:57","title":"Bemutatkozott a 62 millió forintos Mercedes-Maybach szabadidő-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96b5747-f5b4-4878-b624-772147ef5ead","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden első fokon helyreigazítási pert nyert László Imre DK-s politikus, Újbuda polgármestere a TV2-vel szemben.","shortLead":"Kedden első fokon helyreigazítási pert nyert László Imre DK-s politikus, Újbuda polgármestere a TV2-vel szemben.","id":"20191120_per_laszlo_imre_tv2_helyreigazitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b96b5747-f5b4-4878-b624-772147ef5ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce5c91a-f1d2-48ba-be89-18ffde2c87fb","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_per_laszlo_imre_tv2_helyreigazitas","timestamp":"2019. november. 20. 16:37","title":"Pert nyert a TV2 ellen László Imre, akit szexuális zaklatással vádoltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b594b793-7c7a-44cd-aff9-8224ba198036","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Több mint 27 év folyamatos megjelenés után eltűnik az újságosstandokról és a postaládákból a hazai gamervilág egyik legnagyobb nevű magazinja. Online folytatják.","shortLead":"Több mint 27 év folyamatos megjelenés után eltűnik az újságosstandokról és a postaládákból a hazai gamervilág egyik...","id":"20191120_megszunik_a_pc_guru_utolso_szam_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b594b793-7c7a-44cd-aff9-8224ba198036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b0b336-dc88-4189-9c24-5a73988d9eb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_megszunik_a_pc_guru_utolso_szam_2019","timestamp":"2019. november. 20. 17:03","title":"27 éve minden hónapban megjelent, most megszűnik az ikonikus PC Guru újság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98121a68-9e5e-4737-9690-6a716b6184ed","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkezett a Tesla Cybertruck.","shortLead":"Megérkezett a Tesla Cybertruck.","id":"20191122_Igaza_volt_Elon_Musknak_tenyleg_teljesen_szurrealis_az_uj_autojuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98121a68-9e5e-4737-9690-6a716b6184ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfef3883-6421-415a-983d-3d2d0826d534","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_Igaza_volt_Elon_Musknak_tenyleg_teljesen_szurrealis_az_uj_autojuk","timestamp":"2019. november. 22. 08:45","title":"Igaza volt Elon Musknak: tényleg teljesen szürreális az új autójuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1ad196-4db7-4f59-8cff-77a0d38b33f9","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Sok ingatlant csak úgy lehet felújítani, korszerűsíteni, bővíteni, ha az azt végző munkagépeket a szomszéd átengedi a telkén, vagy hozzájárul, hogy például a területén állítsák fel az állványt a felújításhoz. Csakhogy ezalatt még a legnagyobb odafigyelés esetén is keletkezhetnek kisebb, de akár nagyobb károk is. Hogy ezek rendezése ne torkolljon hosszas bírósági pereskedésbe, érdemes még az „első kapavágás” előtt mindent megfelelő módon rögzíteni.","shortLead":"Sok ingatlant csak úgy lehet felújítani, korszerűsíteni, bővíteni, ha az azt végző munkagépeket a szomszéd átengedi...","id":"mokk_20191121_Ha_nem_figyel_erre_a_kedves_szomszedi_gesztusbol_nagy_kar_is_lehet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc1ad196-4db7-4f59-8cff-77a0d38b33f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05167d4-81e7-47a0-a85d-3e3877a33c63","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20191121_Ha_nem_figyel_erre_a_kedves_szomszedi_gesztusbol_nagy_kar_is_lehet","timestamp":"2019. november. 22. 07:30","title":"Ha nem figyel erre, a kedves szomszédi gesztusból nagy kár is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház elbocsátott rendezője szerint egy éve történt az eset, amely miatt bocsánatot is kért. A fővárosi színház tegnapi közleménye ennek ellentmond, ők ugyanis több sértettről írtak. A Színház és Filmművészeti Egyetem közleménye szerint náluk az intézményben tanító Gothár maga kezdeményezett etikai vizsgálatot. ","shortLead":"A Katona József Színház elbocsátott rendezője szerint egy éve történt az eset, amely miatt bocsánatot is kért...","id":"20191120_Gothar_Peter_bevallotta_elfogadhatatlan_modon_kozeledett_egy_kolleganojehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=481babed-a8af-403e-bcbb-fb8042b2578f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aab7f3f7-4e56-4405-a313-9b9bf67aa202","keywords":null,"link":"/kultura/20191120_Gothar_Peter_bevallotta_elfogadhatatlan_modon_kozeledett_egy_kolleganojehez","timestamp":"2019. november. 20. 15:01","title":"Gothár Péter bevallotta, \"elfogadhatatlan módon\" közeledett egy kolléganőjéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]