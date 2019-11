Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0eed1238-1551-4d34-b4dc-5bd4456482ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A lakosságtól azt kérték, vasárnap kora délutánig senki nem menjen az utcára.","shortLead":"A lakosságtól azt kérték, vasárnap kora délutánig senki nem menjen az utcára.","id":"20191123_aradas_velence","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0eed1238-1551-4d34-b4dc-5bd4456482ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fee8f9-d354-49a2-a480-a919fd7d5652","keywords":null,"link":"/vilag/20191123_aradas_velence","timestamp":"2019. november. 23. 19:20","title":"Újabb áradásra készülnek Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Michael Bloomberg amerikai milliárdos üzletember vasárnap közleményben erősítette meg, hogy a Demokrata Párt jelöltjeként indulni kíván a 2020-as amerikai elnökválasztáson. ","shortLead":"Michael Bloomberg amerikai milliárdos üzletember vasárnap közleményben erősítette meg, hogy a Demokrata Párt...","id":"20191124_A_vilag_14_leggazdagabb_embere_kiasta_a_csatabardot_Trump_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86fdd6ee-3424-415f-9ddb-9d3414e674cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b410b606-b487-4b7e-b709-dd2229222d00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_A_vilag_14_leggazdagabb_embere_kiasta_a_csatabardot_Trump_ellen","timestamp":"2019. november. 24. 18:52","title":"A világ 14. leggazdagabb embere kiásta a csatabárdot Trump ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b37064d8-a2aa-4a57-8835-cbb639472c86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A baleset a romániai Midia kikötőjében történt.","shortLead":"A baleset a romániai Midia kikötőjében történt.","id":"20191124_felborult_hajo_roman_kikoto_birkak_rakomany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b37064d8-a2aa-4a57-8835-cbb639472c86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d85df71-147c-4a8f-bfb0-ffb480e2ce60","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_felborult_hajo_roman_kikoto_birkak_rakomany","timestamp":"2019. november. 24. 14:08","title":"Felborult egy hajó csaknem 15 ezer élő juhhal a fedélzetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de0997d-10e0-4331-8264-637c2dd7bb79","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A termék már nem elérhető, a cég bocsánatot kért.","shortLead":"A termék már nem elérhető, a cég bocsánatot kért.","id":"20191124_A_koncentracios_taborok_egyenruhaira_hasonlito_ruhat_dobott_piacra_egy_divathaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5de0997d-10e0-4331-8264-637c2dd7bb79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c53b67-91da-480f-8e8f-f8690d911b09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191124_A_koncentracios_taborok_egyenruhaira_hasonlito_ruhat_dobott_piacra_egy_divathaz","timestamp":"2019. november. 24. 20:46","title":"A koncentrációs táborok egyenruháira hasonlító ruhát dobott piacra egy divatház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055821f3-b828-4dea-832c-c03e1463ff34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan új, történetmesélést könnyítő funkciót készített Earth szolgáltatásához a Google, amellyel bárki egyszerűen és látványosan mutathatja be barátainak, családtagjainak, munkatársainak utazását.","shortLead":"Olyan új, történetmesélést könnyítő funkciót készített Earth szolgáltatásához a Google, amellyel bárki egyszerűen és...","id":"20191124_google_earth_funkciok_tippek_tortenetmeseles_utazas_bemutatasa_sztorik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=055821f3-b828-4dea-832c-c03e1463ff34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3beb471-2a5c-4628-8181-807e00fdda4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_google_earth_funkciok_tippek_tortenetmeseles_utazas_bemutatasa_sztorik","timestamp":"2019. november. 24. 17:03","title":"Remek új funkciót kapott a Google Earth","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyögvenyelős győzelem a West Ham United ellen.\r

\r

","shortLead":"Nyögvenyelős győzelem a West Ham United ellen.\r

\r

","id":"20191123_Megnyerte_elso_meccset_a_Tottenham_Mourinhoval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54defe14-8d21-4f01-a6ed-ef782b12039c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c789ad0a-4ba4-43fd-b1b8-4db4a9be7f00","keywords":null,"link":"/sport/20191123_Megnyerte_elso_meccset_a_Tottenham_Mourinhoval","timestamp":"2019. november. 23. 15:58","title":"Megnyerte első meccsét a Tottenham Mourinhóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798e64e6-5375-439c-840f-b3cccb09e0e0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Régi, impozáns majorépületeket újítanak fel félmilliárd forintból. Közben dolgozói értekezletet is tartott az új vezérigazgató, de azon csak annyi derült ki, hogy az idén nem kapnak karácsonyi csomagot. Mindeközben az önkormányzat is spórol, minden képviselő ingyen dolgozik Mezőhegyesen.","shortLead":"Régi, impozáns majorépületeket újítanak fel félmilliárd forintból. Közben dolgozói értekezletet is tartott az új...","id":"20191124_mezohegyes_menesbirtok_epitkezes_lazar_janos_kisvasut_golfpalya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=798e64e6-5375-439c-840f-b3cccb09e0e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bbbeb7e-1269-460d-ac29-14df52330119","keywords":null,"link":"/kkv/20191124_mezohegyes_menesbirtok_epitkezes_lazar_janos_kisvasut_golfpalya","timestamp":"2019. november. 24. 10:34","title":"Elindult az építkezés a mezőhegyesi ménesbirtokon, egyelőre golfpálya és kisvasút nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa78d10f-efa0-4515-9be7-d490a8023a28","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A látogatók szeme láttára restaurálják Michelangelo Buonarroti Pieta-szobrát a firenzei Dóm múzeumában.\r

\r

","shortLead":"A látogatók szeme láttára restaurálják Michelangelo Buonarroti Pieta-szobrát a firenzei Dóm múzeumában.\r

\r

","id":"20191125_Barki_vegignezheti_hogy_restauraljak_Michelangelo_firenzei_Pietajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa78d10f-efa0-4515-9be7-d490a8023a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5347f01-35f1-4ca9-a600-2bae2108eea5","keywords":null,"link":"/kultura/20191125_Barki_vegignezheti_hogy_restauraljak_Michelangelo_firenzei_Pietajat","timestamp":"2019. november. 25. 09:26","title":"Bárki végignézheti, hogy restaurálják Michelangelo firenzei Pietáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]