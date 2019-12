Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Parker Solar Probe augusztusban küldte haza az első 22 GB-nyi adatot a Napról, amelyet a kutatók már fel is dolgoztak, és ami egy igen furcsa jelenséget tárt eléjük.","shortLead":"A Parker Solar Probe augusztusban küldte haza az első 22 GB-nyi adatot a Napról, amelyet a kutatók már fel is...","id":"20191205_nasa_parker_solar_probe_urszonda_napszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04db1ce-6d51-4547-abe5-420c61809ba0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191205_nasa_parker_solar_probe_urszonda_napszel","timestamp":"2019. december. 05. 17:03","title":"Még a tudósokat is meglepte, amit a NASA űrszondája látott a Napnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0defca-64fa-40fa-90fc-ea8f560f1e99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kell a miniszterelnöknek az újságírók mellett megállnia, amikor a parlamenti irodájából besétál az ülésterembe.","shortLead":"Nem kell a miniszterelnöknek az újságírók mellett megállnia, amikor a parlamenti irodájából besétál az ülésterembe.","id":"20191204_Oda_koltozik_Orban_a_Parlamentben_ahonnan_kitiltottak_a_sajtot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a0defca-64fa-40fa-90fc-ea8f560f1e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad877cc2-5761-4336-863a-390823473888","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Oda_koltozik_Orban_a_Parlamentben_ahonnan_kitiltottak_a_sajtot","timestamp":"2019. december. 04. 18:38","title":"Oda költözik Orbán a Parlamentben, ahonnan kitiltották a sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nem élelmiszer jellegű üzletekben majdnem 10 százalékos volt a növekedés, összességében 6,2 százalékkal többet vásároltak Magyarországon, mint egy évvel korábban.","shortLead":"A nem élelmiszer jellegű üzletekben majdnem 10 százalékos volt a növekedés, összességében 6,2 százalékkal többet...","id":"20191205_ksh_kiskereskedelem_oktober","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb49ee75-1464-4430-83b6-f9bc7f22f2d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5246f19-9367-4e99-b938-6868fe367f76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_ksh_kiskereskedelem_oktober","timestamp":"2019. december. 05. 09:49","title":"Majdnem 1100 milliárd forintot hagytunk a boltokban egy hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Csak a tartalékkerettel együtt kerül 91 milliárdba a 3-as metró középső állomásainak felújítása, az alapár majdnem 5 milliárd forinttal kevesebb.","shortLead":"Csak a tartalékkerettel együtt kerül 91 milliárdba a 3-as metró középső állomásainak felújítása, az alapár majdnem 5...","id":"20191204_A_3as_metro_kozepso_allomasainak_felujitasa_nem_is_annyiba_kerul_mint_amennyit_mondtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87b0e96-d13e-4d2e-9d73-ef8058d4e8dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_A_3as_metro_kozepso_allomasainak_felujitasa_nem_is_annyiba_kerul_mint_amennyit_mondtak","timestamp":"2019. december. 04. 13:39","title":"A 3-as metró középső állomásainak felújítása nem is annyiba kerül, mint amennyit mondtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"373fdcbc-a381-4d18-bc49-347f4121d712","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 16 csapatosra kibővített B divízióból három papíron erősebb ellenfél vár a magyar válogatottra 2020 őszén.","shortLead":"A 16 csapatosra kibővített B divízióból három papíron erősebb ellenfél vár a magyar válogatottra 2020 őszén.","id":"20191204_Elkeszult_a_kiemeles_ami_alapjan_kisorsoljak_a_Nemzetek_Ligaja_csoportjait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=373fdcbc-a381-4d18-bc49-347f4121d712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fbfd620-a062-4073-b490-b1a647020d10","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Elkeszult_a_kiemeles_ami_alapjan_kisorsoljak_a_Nemzetek_Ligaja_csoportjait","timestamp":"2019. december. 04. 19:07","title":"Elkészült a kiemelés, ami alapján kisorsolják a Nemzetek Ligája csoportjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Magyar Telekom jövőre legfeljebb 450 munkavállalót épít le, és 5 százalékkal emeli a béreket az érdekképviseletekkel kötött megállapodása alapján.","shortLead":"A Magyar Telekom jövőre legfeljebb 450 munkavállalót épít le, és 5 százalékkal emeli a béreket az érdekképviseletekkel...","id":"20191204_magyar_telekom_leepites_beremeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0094d5cb-b5e1-457b-962f-58e4eca222af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191204_magyar_telekom_leepites_beremeles","timestamp":"2019. december. 04. 16:58","title":"Több száz embert küld el jövőre a Magyar Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e54a0512-2e39-4081-925a-563d748f4263","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Elkészült az első olyan magyar kutatás, amely egyszerre vizsgálta a felnőtté válás folyamatának több dimenzióját. Meghosszabbodott a felnőtté válás folyamata. Kiderült, azok vannak a legjobb anyagi helyzetben, akiknek az életútja leginkább megfelel a hagyományos felnőtté válás modelljének. De ők vannak a legkevesebben. Az biztos, hogy az iskolapadban töltött idő alapvetően strukturálja a fiatalok életútját.","shortLead":"Elkészült az első olyan magyar kutatás, amely egyszerre vizsgálta a felnőtté válás folyamatának több dimenzióját...","id":"20191206_Egyre_kesobb_novunk_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e54a0512-2e39-4081-925a-563d748f4263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7edcf67-5c8b-438b-a11c-9db889dbd42d","keywords":null,"link":"/itthon/20191206_Egyre_kesobb_novunk_fel","timestamp":"2019. december. 06. 11:25","title":"Egyre később növünk fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump személyi ügyvédje, Rudolph Giuliani Budapesten és Kijevben olyan egykori ukrán tisztségviselőkkel találkozik ezen a héten, akik segíthetnek az amerikai elnöknek az őt fenyegető alkotmányos vádemelés következményeinek az elhárításában. Budapesten Giuliani azzal a Jurij Lucenko volt ukrán főügyésszel tárgyalt, aki ellen hazájában hatalommal való visszaélés vádjával indítottak eljárást.","shortLead":"Donald Trump személyi ügyvédje, Rudolph Giuliani Budapesten és Kijevben olyan egykori ukrán tisztségviselőkkel...","id":"20191205_Budapesti_es_kijevi_talalkozokkal_akarja_megmenteni_Trumpot_Rudolph_Giuliani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37efa2e8-1fea-42ab-9f7a-ff7461dc06b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f2be40-ddbb-4c59-9056-740caa053692","keywords":null,"link":"/vilag/20191205_Budapesti_es_kijevi_talalkozokkal_akarja_megmenteni_Trumpot_Rudolph_Giuliani","timestamp":"2019. december. 05. 13:10","title":"Rudolph Giuliani budapesti és kijevi találkozókkal akarja megmenteni Trumpot ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]