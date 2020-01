Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az úszószaklap, a Swimswam húszas listáján ők ketten képviselik Magyarországot.","shortLead":"Az úszószaklap, a Swimswam húszas listáján ők ketten képviselik Magyarországot.","id":"20200102_hosszu_katinka_gyurta_daniel_evtized_legjobb_uszoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b816cc54-e92e-4e5a-bf7e-ece36da9390b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96cd5528-c26d-4159-8efe-cc9f0390c3d8","keywords":null,"link":"/sport/20200102_hosszu_katinka_gyurta_daniel_evtized_legjobb_uszoi","timestamp":"2020. január. 02. 11:08","title":"Hosszú és Gyurta is bekerült az évtized legjobb úszói közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tévébeszédben mondta el, hogy ő nem korrupt, hanem összeesküvés áldozata.","shortLead":"Tévébeszédben mondta el, hogy ő nem korrupt, hanem összeesküvés áldozata.","id":"20200101_Netanjahu_igenyt_tart_a_mentelmi_jogra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e5dbcb7-a1bc-4832-837d-6e40c2fe3187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2e546c-2742-49da-9957-6e74cb61caa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200101_Netanjahu_igenyt_tart_a_mentelmi_jogra","timestamp":"2020. január. 01. 21:24","title":"Netanjahu igényt tart a mentelmi jogra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Holttestet találtak a tűzoltók egy családi ház oltása közben Pellérden szerdán. ","shortLead":"Holttestet találtak a tűzoltók egy családi ház oltása közben Pellérden szerdán. ","id":"20200101_Halalos_haztuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc38ac79-e0e0-4d93-bdca-0d4bc234b5ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_Halalos_haztuz","timestamp":"2020. január. 01. 11:29","title":"Halálos háztűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jó hírt kaptak az előfizetők, nem kapcsolnak le két sportcsatornát.","shortLead":"Jó hírt kaptak az előfizetők, nem kapcsolnak le két sportcsatornát.","id":"20200102_digi_amc_sport_1_sport_2_sportcsatorna","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1727beb7-4bff-4949-bda9-a60dd9b9befd","keywords":null,"link":"/kultura/20200102_digi_amc_sport_1_sport_2_sportcsatorna","timestamp":"2020. január. 02. 08:53","title":"Mégis marad a Sport 1 és a Spektrum a Diginél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd82420-dcca-43ae-a20d-781cd7f15001","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ne féljetek szeretni - ezt üzente a népszerű színész.","shortLead":"Ne féljetek szeretni - ezt üzente a népszerű színész.","id":"20200101_Kulka_Janose_volt_az_ujevi_koszonto_az_RTL_Klubban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dd82420-dcca-43ae-a20d-781cd7f15001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d15843a6-5d1f-472f-a3d5-61e8f290fa45","keywords":null,"link":"/itthon/20200101_Kulka_Janose_volt_az_ujevi_koszonto_az_RTL_Klubban","timestamp":"2020. január. 01. 08:44","title":"Kulka Jánosé volt az újévi köszöntő az RTL Klubban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dacc197-cf6b-43af-980a-334fb96c991b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A demonstrálókat engedély nélküli gyülekezés, illetve fegyverbirtoklás miatt vitték be a rendőrök az új év első napján egy erőszakba torkollott felvonulást követően.\r

","shortLead":"A demonstrálókat engedély nélküli gyülekezés, illetve fegyverbirtoklás miatt vitték be a rendőrök az új év első napján...","id":"20200102_tuntetes_hongkong_rendorseg_orizetbe_vetel_eroszak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8dacc197-cf6b-43af-980a-334fb96c991b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b099e401-ccb8-432b-b8e9-de4ebd4083da","keywords":null,"link":"/vilag/20200102_tuntetes_hongkong_rendorseg_orizetbe_vetel_eroszak","timestamp":"2020. január. 02. 06:10","title":"Tüntetők százait vették őrizetbe Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a573e7a2-248a-4619-920e-e8747571621a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rokonok azt gyanítják, hogy egy madár okozhatta a balesetet.","shortLead":"A rokonok azt gyanítják, hogy egy madár okozhatta a balesetet.","id":"20200102_Fiatal_testverpar_halt_meg_a_nadudvari_autobalesetben_szilveszterkor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a573e7a2-248a-4619-920e-e8747571621a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df48c186-b578-419e-89e5-92acc5cd898b","keywords":null,"link":"/itthon/20200102_Fiatal_testverpar_halt_meg_a_nadudvari_autobalesetben_szilveszterkor","timestamp":"2020. január. 02. 18:24","title":"Fiatal testvérpár halt meg a nádudvari autóbalesetben szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53ac6870-8f1c-4b72-b10f-ead1231e6472","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly hatással lesznek az ausztrál ökoszisztémára az országban tomboló bozóttüzek a Sydney-i Egyetem munkatársai szerint. Csak a koalákból 8 ezer példányt pusztult el eddig Új-Dél-Wales államban.","shortLead":"Komoly hatással lesznek az ausztrál ökoszisztémára az országban tomboló bozóttüzek a Sydney-i Egyetem munkatársai...","id":"20200102_koala_ausztralia_bozottuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53ac6870-8f1c-4b72-b10f-ead1231e6472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07ce7c82-c34b-4908-893f-854a3d893506","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_koala_ausztralia_bozottuz","timestamp":"2020. január. 02. 15:03","title":"Már 480 millió állat pusztult el az ausztrál bozóttüzekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]