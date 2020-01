Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1a9101c7-44df-462c-8671-1f04503c755d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google szerint még nincs kész, de már így is igen hatékonynak tűnik az a szoftver, amit az emlőrák pontosabb diagnosztizálására fejlesztettek ki a DeepMind szakemberei.","shortLead":"A Google szerint még nincs kész, de már így is igen hatékonynak tűnik az a szoftver, amit az emlőrák pontosabb...","id":"20200102_google_mesterseges_intelligencia_orvostechnologia_emlorak_mellrak_diagnozis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a9101c7-44df-462c-8671-1f04503c755d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65cb63d5-1172-41af-bd2b-5e926021e42f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200102_google_mesterseges_intelligencia_orvostechnologia_emlorak_mellrak_diagnozis","timestamp":"2020. január. 02. 17:03","title":"Pontosabban diagnosztizálja a mellrákot a Google mesterséges intelligenciája, mint az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maren Costa és Jamie Kowalski, az Amazon két alkalmazottja szerint a cég nem nézte jó szemmel, hogy a vállalat klímaváltozással kapcsolatos felelősségére igyekeztek felhívni a figyelmet.","shortLead":"Maren Costa és Jamie Kowalski, az Amazon két alkalmazottja szerint a cég nem nézte jó szemmel, hogy a vállalat...","id":"20200103_amazon_klimavaltozas_maren_costa_jamie_kowalski","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f11486e-b042-4e95-bbcf-24c7658a02d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b597bc5-c3b3-4a64-b1c5-a5b24dffb944","keywords":null,"link":"/tudomany/20200103_amazon_klimavaltozas_maren_costa_jamie_kowalski","timestamp":"2020. január. 03. 10:03","title":"Kirúgással fenyegette meg két alkalmazottját az Amazon, mert kiálltak a klímaváltozás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"2019-ben nőtt a szervadományozások száma az egy évvel korábbi helyzethez képest, szervátültetésből pedig több mint 400-at végeztek el az elmúlt esztendőben.","shortLead":"2019-ben nőtt a szervadományozások száma az egy évvel korábbi helyzethez képest, szervátültetésből pedig több mint...","id":"20200103_szivtranszplantacio_magyarorszag_sebeszet_szivsebeszet_szivatultetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f1b051d-7418-40bf-80e5-1dde3ba76b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f493d8bf-0720-4142-b1f9-1b0d56be818c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200103_szivtranszplantacio_magyarorszag_sebeszet_szivsebeszet_szivatultetes","timestamp":"2020. január. 03. 14:03","title":"Soha nem végeztek még ennyi szívátültetést Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2deae668-c311-414b-a31a-8949511018c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csúcsidőben 13 darab közlekedik a 4-es metróvonalra vásárolt 15 Alstom-szerelvényből, így tovább már nem csökkenthető a követési időköz.","shortLead":"Csúcsidőben 13 darab közlekedik a 4-es metróvonalra vásárolt 15 Alstom-szerelvényből, így tovább már nem csökkenthető...","id":"20200102_4es_metro_alstom_metrokocsi_bkk_utasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2deae668-c311-414b-a31a-8949511018c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12a807ca-c8b0-40cc-83fd-13a58e17a098","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200102_4es_metro_alstom_metrokocsi_bkk_utasok","timestamp":"2020. január. 02. 12:31","title":"Új kocsikra volna szükség a 4-es metró vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Volt olyan, akinél 1 euró helyett 1100 eurót csípett le a rendszer. 