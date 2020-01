Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e0c0be43-dd9f-4961-8ed4-08e0f8ce5256","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor új okosórájára igaz, hogy viszik, mint a cukrot: egyetlen perc alatt 10 ezer darabot adtak el belőle.","shortLead":"A Honor új okosórájára igaz, hogy viszik, mint a cukrot: egyetlen perc alatt 10 ezer darabot adtak el belőle.","id":"20200104_honor_magic_watch2_okosora_kereslet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c0be43-dd9f-4961-8ed4-08e0f8ce5256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1651cb0f-2fce-4c56-af1c-e9117c4a9cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200104_honor_magic_watch2_okosora_kereslet","timestamp":"2020. január. 04. 08:03","title":"166 darab kelt el másodpercenként a Honor új okosórájából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politológus szerint a Fideszben sokan úgy vélik, már el is bukták a 2022-es választást.","shortLead":"A politológus szerint a Fideszben sokan úgy vélik, már el is bukták a 2022-es választást.","id":"20200104_Torok_Gabor_nem_biztos_hogy_Orban_harom_ev_mulva_is_meghatarozo_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aad22062-9174-4c10-992e-7c716ed462f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3afcf93-7f3e-4a3b-9dd1-a26251677796","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Torok_Gabor_nem_biztos_hogy_Orban_harom_ev_mulva_is_meghatarozo_lesz","timestamp":"2020. január. 04. 09:44","title":"Török Gábor: nem biztos, hogy Orbán három év múlva is meghatározó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most az a Courtney Friell vádolja az elnököt, aki a napokban jelenik meg önéletrajzi könyve. ","id":"20200104_Ujabb_no_vadolja_szexualis_zaklatassal_Donald_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72dc577-93b0-4cf8-a04d-32b99d238c34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a9fa04-292e-465a-8cf8-9789e0f46202","keywords":null,"link":"/elet/20200104_Ujabb_no_vadolja_szexualis_zaklatassal_Donald_Trumpot","timestamp":"2020. január. 04. 21:16","title":"Újabb nő vádolja szexuális zaklatással Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Telefonon egyeztetett egymással Mohamad Dzsavad Zarif iráni és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, miután egy amerikai dróntámadásban pénteken meghalt a legbefolyásosabb iráni katonai vezető, Kászim Szulejmáni.","shortLead":"Telefonon egyeztetett egymással Mohamad Dzsavad Zarif iráni és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, miután...","id":"20200104_Moszkva_a_nemzetkozi_jog_durva_megsertesenek_tartja_Szulejmani_likvidalasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b90f0e-fedb-4d18-85e4-e9f6beeb69de","keywords":null,"link":"/vilag/20200104_Moszkva_a_nemzetkozi_jog_durva_megsertesenek_tartja_Szulejmani_likvidalasat","timestamp":"2020. január. 04. 16:38","title":"Moszkva a nemzetközi jog durva megsértésének tartja Szulejmáni likvidálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Senkinek nem sikerült eltalálnia mind a hat számot.","shortLead":"Senkinek nem sikerült eltalálnia mind a hat számot.","id":"20200105_Megvolt_2020_elso_hatos_lotto_sorsolasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3620e2b-9663-4d92-8fc5-50f6c30fd717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79e7c737-4dab-48c9-9eed-db58695acf61","keywords":null,"link":"/elet/20200105_Megvolt_2020_elso_hatos_lotto_sorsolasa","timestamp":"2020. január. 05. 18:45","title":"Megvolt 2020 első hatos lottó sorsolása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leggazdagabb csehet gyanúsítják azzal, hogy ő áll Kína imázsát javító propaganda kampány mögött. Szakértők szerint...","id":"20200105_A_Kinaiak_mar_Pragaban_vannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabcac4f-b09d-4de2-9531-807ae8f77578","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200105_A_Kinaiak_mar_Pragaban_vannak","timestamp":"2020. január. 05. 12:52","title":"A Telenor cseh tulajdonosát azzal vádolják, hogy kínai érdekek kiszolgálója lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37d31d04-ce21-4817-a56a-3f8330839417","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétütemű NDK kisautót az elmúlt évtizedekben nem használták túl sokat. ","id":"20200106_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_a_remek_trabant_kombit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37d31d04-ce21-4817-a56a-3f8330839417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e64625-9d38-4922-aa85-7032b5b2b4b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_elso_tulajdonosa_arulja_ezt_a_remek_trabant_kombit","timestamp":"2020. január. 06. 06:41","title":"Első tulajdonosa árulja ezt a remek Trabant kombit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f69118f8-c43a-4dec-9c4a-cb102dd0047d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A munkagép vezetője életveszélyes állapotban van.","shortLead":"A munkagép vezetője életveszélyes állapotban van.","id":"20200105_Vonattal_utkozott_egy_kerti_traktor_Tiszaalparon_mentohelikopter_erkezett_a_helyszinre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f69118f8-c43a-4dec-9c4a-cb102dd0047d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"932ac6f6-02cc-43d1-ae75-457ec35d687f","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Vonattal_utkozott_egy_kerti_traktor_Tiszaalparon_mentohelikopter_erkezett_a_helyszinre","timestamp":"2020. január. 05. 17:19","title":"Vonattal ütközött egy kerti traktor Tiszaalpáron, mentőhelikopter érkezett a helyszínre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]