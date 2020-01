Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c6acb14-bbd5-4719-bede-a6f8633b409e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Amirali Hádzsizadeh beismerte, hogy tévesen harci gépnek hitték az ukrán utasszállítót, ezért lőtték le.","shortLead":"Amirali Hádzsizadeh beismerte, hogy tévesen harci gépnek hitték az ukrán utasszállítót, ezért lőtték le.","id":"20200111_Az_irani_legterert_felelos_parancsnok_teljes_felelosseget_vallalt_az_ukran_repulo_leloveseert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c6acb14-bbd5-4719-bede-a6f8633b409e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b21e232-33f9-42bf-a050-5db719aae0c3","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Az_irani_legterert_felelos_parancsnok_teljes_felelosseget_vallalt_az_ukran_repulo_leloveseert","timestamp":"2020. január. 11. 12:52","title":"Az iráni légtérért felelős parancsnok teljes felelősséget vállalt az ukrán repülő lelövéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452d63f2-bb23-4081-b752-96fe545abf5c","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy milyen a hagyományos BMW-értékekkel szakító új 1-es, és azt is megnéztük, hogy miben különbözik tőle a divatterepjárósra faragott új X1-es. ","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy milyen a hagyományos BMW-értékekkel szakító új 1-es, és azt is megnéztük, hogy miben különbözik tőle...","id":"20200112_ev_autoja_2020_finalista_uj_1es_bmw_teszt_meneproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=452d63f2-bb23-4081-b752-96fe545abf5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96673770-bf96-41de-b3da-04c6a1e65d69","keywords":null,"link":"/cegauto/20200112_ev_autoja_2020_finalista_uj_1es_bmw_teszt_meneproba_velemeny","timestamp":"2020. január. 12. 11:30","title":"Leteszteltük a 2020-as Év Autója döntős 1-es BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d86ebe4-9eb9-422f-bbce-3a8d66979c9e","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A mai magyar játékfilmek - néhány kivételtől eltekintve - nem a jelenre reagálnak, hanem a múltba menekülnek - mondja Sopsits Árpád filmrendező, aki szerint jelenleg nem cenzúra, hanem öncenzúra van a szakmában, ezért nem készülnek provokatív alkotások.","shortLead":"A mai magyar játékfilmek - néhány kivételtől eltekintve - nem a jelenre reagálnak, hanem a múltba menekülnek - mondja...","id":"202002__sopsits_arpad__filmekrol_forgatokonyvekrol__hunyaditol_tiszaig","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d86ebe4-9eb9-422f-bbce-3a8d66979c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341340a5-ce6e-4115-8957-c9eac84800a0","keywords":null,"link":"/360/202002__sopsits_arpad__filmekrol_forgatokonyvekrol__hunyaditol_tiszaig","timestamp":"2020. január. 11. 16:00","title":"Sopsits Árpád: \"A politika mindig beleszólt a művészetbe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e09f6a36-d715-46e5-b183-15b704e0cb6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Coolpix P950 sok tekintetben olyan, mint a P900-as elődje, a legfontosabb részletekben azonban előrébb lépett a Nikon.","shortLead":"A Coolpix P950 sok tekintetben olyan, mint a P900-as elődje, a legfontosabb részletekben azonban előrébb lépett a Nikon.","id":"20200112_nikon_coolpix_950_fenykepezogep_zoom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e09f6a36-d715-46e5-b183-15b704e0cb6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df20fc26-e2d3-4222-87ec-c4da87612bff","keywords":null,"link":"/tudomany/20200112_nikon_coolpix_950_fenykepezogep_zoom","timestamp":"2020. január. 12. 08:03","title":"83x-os zoom lett, maradhat? Megjött a Nikon legújabb fényképezőgépe, a Coolpix P950","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A MicroCredit Zrt.-nek március 31-ig meg kell felelnie a saját tőke mértékére vonatkozó jogszabálynak, különben még a tevékenységi engedélyét is visszavonhatják. A cég közlése szerint már rendezték az ügyet.","shortLead":"A MicroCredit Zrt.-nek március 31-ig meg kell felelnie a saját tőke mértékére vonatkozó jogszabálynak, különben még...","id":"20200110_Rogan_baratainak_gyorskolcsoncege_komoly_bajba_kerult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724fc838-0c5e-4cc8-a9ed-697159e0823b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200110_Rogan_baratainak_gyorskolcsoncege_komoly_bajba_kerult","timestamp":"2020. január. 10. 20:15","title":"Rogán barátainak gyorskölcsöncége komoly bajba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200112_viz_sporolas_karos_hatas_csatornarendszer_windows_10_gyorsitas_tipp_avatar_2_kepek_ken_akkumulator","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f8b158b-9644-4287-bd8f-ec4b1d554e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ca8c3d9-d1ff-4e9b-aec9-00729607467e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200112_viz_sporolas_karos_hatas_csatornarendszer_windows_10_gyorsitas_tipp_avatar_2_kepek_ken_akkumulator","timestamp":"2020. január. 12. 12:03","title":"Ez történt: lenyűgöző képeket tettek közzé az Avatar 2-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c48070-4345-4b54-b3aa-31f132281c77","c_author":"Németh Róbert","category":"velemeny","description":"Egy a tábor, egy a zászló, legyen egy a név is.","shortLead":"Egy a tábor, egy a zászló, legyen egy a név is.","id":"20200111_The_Orbans","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7c48070-4345-4b54-b3aa-31f132281c77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feb4ecbf-c7f4-4a8b-b36d-b46453745b5b","keywords":null,"link":"/velemeny/20200111_The_Orbans","timestamp":"2020. január. 11. 14:25","title":"The Orbáns","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea0cac6-9ffd-4d20-ae28-3cd47a31997d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Irán eleget tesz a külföldi kéréseknek és kiadja a lelőtt ukrán repülő feketedobozait.","shortLead":"Irán eleget tesz a külföldi kéréseknek és kiadja a lelőtt ukrán repülő feketedobozait.","id":"20200111_Franciaorszagnak_adjak_at_a_lelott_ukran_repulo_feketedobozait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cea0cac6-9ffd-4d20-ae28-3cd47a31997d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16aaaa24-4636-49b6-a3f5-feca3654ffea","keywords":null,"link":"/vilag/20200111_Franciaorszagnak_adjak_at_a_lelott_ukran_repulo_feketedobozait","timestamp":"2020. január. 11. 12:06","title":"Franciaországnak adják át a lelőtt ukrán repülő feketedobozait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]