[{"available":true,"c_guid":"7e9701c4-0a36-488d-aaec-d81a6e55354a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Perdita gyakran tetteti magát betegnek, hogy minden körülötte forogjon. Még az állatorvos is azt mondta róla, hogy szemét egy macska.","shortLead":"Perdita gyakran tetteti magát betegnek, hogy minden körülötte forogjon. Még az állatorvos is azt mondta róla...","id":"20200124_perdita_vilag_legrosszabb_macskaja_orokbefogadas_gazdi_kereses","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e9701c4-0a36-488d-aaec-d81a6e55354a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed006da-83a8-42a6-937a-db99aaf25d93","keywords":null,"link":"/elet/20200124_perdita_vilag_legrosszabb_macskaja_orokbefogadas_gazdi_kereses","timestamp":"2020. január. 24. 16:37","title":"Gazdát keresnek a világ legrosszabb macskájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbfc4a3-aae7-4821-9b60-3cdcc6b41697","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul 24 millió forint perköltséget fizettetnének a rádióval. A csatorna fellebbez.","shortLead":"Ráadásul 24 millió forint perköltséget fizettetnének a rádióval. A csatorna fellebbez.","id":"20200124_klubradio_perkoltseg_birosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7dbfc4a3-aae7-4821-9b60-3cdcc6b41697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b9dee8-bbdb-4bb9-953a-7433efda065b","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_klubradio_perkoltseg_birosag","timestamp":"2020. január. 24. 14:39","title":"Első fokon pert vesztett a Klubrádió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae0826a-e44c-4bd0-a05b-0a7e3dcc9710","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szaúd-Arábia olajnagyhatalom. Magyarország nem.","shortLead":"Szaúd-Arábia olajnagyhatalom. Magyarország nem.","id":"20200126_Magyarorszag_600_millio_euros_hitelkeretet_nyujt_SzaudArabianak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ae0826a-e44c-4bd0-a05b-0a7e3dcc9710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"520f3ad5-52de-45bd-b7ea-2c86756b0f72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200126_Magyarorszag_600_millio_euros_hitelkeretet_nyujt_SzaudArabianak","timestamp":"2020. január. 26. 09:38","title":"Magyarország 600 millió eurós hitelkeretet nyújt Szaúd-Arábiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság szóvivője szerint a bíróságok döntését Magyarországon is be kell tartani. Az ügy Gyöngyöspatához, illetve a kormányfő, Orbán Viktor kijelentéseihez kapcsolódik.","shortLead":"Az Európai Bizottság szóvivője szerint a bíróságok döntését Magyarországon is be kell tartani. Az ügy Gyöngyöspatához...","id":"20200124_gyongyospata_roma_gyerekek_szegregacio_100_millio_forint_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e468292-3615-4c3f-a564-a94c081b3ed1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41d3ee04-ea91-400a-91fa-1bb8f916403a","keywords":null,"link":"/itthon/20200124_gyongyospata_roma_gyerekek_szegregacio_100_millio_forint_orban_viktor","timestamp":"2020. január. 24. 17:01","title":"Üzenet jött Brüsszelből Orbán Gyöngyöspatáról tett kijelentései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88523423-faa2-4141-a5cf-828e3373e770","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az utóbbi 25 évben több mint 70 ezer botlatókövet helyezett el a nemzetiszocializmus áldozatainak emlékére. Megmutatjuk Budapesten hol találhatóak.","shortLead":"Az utóbbi 25 évben több mint 70 ezer botlatókövet helyezett el a nemzetiszocializmus áldozatainak emlékére. Megmutatjuk...","id":"202004_talpak_ala_tett_emlekmu_botlatokovek_fel_europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88523423-faa2-4141-a5cf-828e3373e770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ac018f-43eb-4f13-8509-bcc33b96ab1c","keywords":null,"link":"/360/202004_talpak_ala_tett_emlekmu_botlatokovek_fel_europaban","timestamp":"2020. január. 25. 12:00","title":"Talpak alá tett emlékmű: botlatókövek lepik el fél Európát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke szerint sokkal nagyobb összeget kellene a magyarországi iskolákra költeni, ez a mostani csak “csepp a tengerben”.","shortLead":"A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének elnöke szerint sokkal nagyobb összeget kellene a magyarországi iskolákra...","id":"20200125_europai_beruhazasi_bank_iskolaepites_felujitas_szucs_tamas_pdsz_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe8129-9a23-41cf-bc1c-688219dff279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7487aec5-d244-4304-9f4d-5b8c72448512","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_europai_beruhazasi_bank_iskolaepites_felujitas_szucs_tamas_pdsz_oktatas","timestamp":"2020. január. 25. 21:06","title":"Hitelből épít iskolákat a magyar állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc8e128-f344-4f87-a22e-820700ec7044","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kecskeméti férfi a helyszínen meghalt.","shortLead":"A kecskeméti férfi a helyszínen meghalt.","id":"20200125_Az_auto_elutotte_a_busz_athajtott_rajta__masfel_ev_utan_lett_vademeles_az_ugybol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fc8e128-f344-4f87-a22e-820700ec7044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0c5c9c-b1f9-43f4-a4b3-628889bb44b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Az_auto_elutotte_a_busz_athajtott_rajta__masfel_ev_utan_lett_vademeles_az_ugybol","timestamp":"2020. január. 25. 08:43","title":"Az autó elütötte, a busz áthajtott rajta - másfél év után lett vádemelés az ügyből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1766800-0986-4ae4-8a00-2db066013eaf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nemcsak többeknek nehezen magyarázható magatartás, de káros is.","shortLead":"Nemcsak többeknek nehezen magyarázható magatartás, de káros is.","id":"20200124_Eletveszelyes_a_fociszurkolas_infarktust_is_okozhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1766800-0986-4ae4-8a00-2db066013eaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c62655-3743-4491-ad3a-2e0816ab8e30","keywords":null,"link":"/elet/20200124_Eletveszelyes_a_fociszurkolas_infarktust_is_okozhat","timestamp":"2020. január. 24. 13:07","title":"Életveszélyes a fociszurkolás, infarktust is okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]