[{"available":true,"c_guid":"056ee2e1-1b99-4e92-b8e0-2a442fde01ee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dojcsák Dalma szerint az üzletember nem véletlenül került ebbe a szerepbe, és nem a sajtó áldozata.","shortLead":"Dojcsák Dalma szerint az üzletember nem véletlenül került ebbe a szerepbe, és nem a sajtó áldozata.","id":"20200215_TASZ_Meszaros_Lorincnel_alig_kozszereplobb_ma_valaki_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=056ee2e1-1b99-4e92-b8e0-2a442fde01ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03236929-76b3-4ece-9dec-826e919c1de7","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_TASZ_Meszaros_Lorincnel_alig_kozszereplobb_ma_valaki_Magyarorszagon","timestamp":"2020. február. 15. 21:15","title":"TASZ: Mészáros Lőrincnél alig közszereplőbb ma valaki Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a621678-9093-4386-877b-b7c8c1343824","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ebben a pillanatban is legalább félmillióan repülnek a levegőben, de bő ezeregyszáz évvel ezelőtt még senki sem szárnyalt a levegőben – egy ötletes feltalálót kivéve, aki messze megelőzte a korát. A Spektrum új dokusorozata érdekes, kevesek által ismert részletekkel szolgál a különféle találmányok történetéről. Elsőként a repülés és a repülőgépek kerülnek adásba.","shortLead":"Ebben a pillanatban is legalább félmillióan repülnek a levegőben, de bő ezeregyszáz évvel ezelőtt még senki sem...","id":"20200215_spektrum_forradalmi_talalmanyok_a_repules_tortenete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a621678-9093-4386-877b-b7c8c1343824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8e6d53-0a94-4567-a920-b1a3c0aa0e67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_spektrum_forradalmi_talalmanyok_a_repules_tortenete","timestamp":"2020. február. 15. 08:03","title":"1160 évvel ezelőtt egy ember úgy gondolta, ő most bizony repülni fog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Újabb céget alapított a felcsúti milliárdos és felesége, valamint üzlettársuk, Keszthelyi Erik, aki információtechnológiával is szolgál a közös üzletben.","shortLead":"Újabb céget alapított a felcsúti milliárdos és felesége, valamint üzlettársuk, Keszthelyi Erik, aki...","id":"20200214_A_legmodernebb_technologiat_vetik_be_Meszarosek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3952bbe5-b61a-4e8a-9671-1c6f45050848","keywords":null,"link":"/360/20200214_A_legmodernebb_technologiat_vetik_be_Meszarosek","timestamp":"2020. február. 14. 16:30","title":"Mészáros Lőrinc és felesége nagyot készül dobni a biztosítási piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20dc7968-f2bf-4cc2-9d1d-07adb2e74196","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fertőző légúti betegségek akár 40 kórokozóját, köztük az új koronavírust és a madárinfluenza vírusát is ki lehet mutatni egy órán belül egy új eszközzel, amelynek kifejlesztését hongkongi tudósok jelentették be kedden.","shortLead":"A fertőző légúti betegségek akár 40 kórokozóját, köztük az új koronavírust és a madárinfluenza vírusát is ki lehet...","id":"20200216_betegsegek_40_korokozo_gyorsteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20dc7968-f2bf-4cc2-9d1d-07adb2e74196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6707688-382c-4362-9a40-0d3931a4b3d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200216_betegsegek_40_korokozo_gyorsteszt","timestamp":"2020. február. 16. 08:03","title":"Egy új gyorsteszt a légúti betegségek akár 40 kórokozóját is kimutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez azért nem egy újabb Megxit.","shortLead":"Ez azért nem egy újabb Megxit.","id":"20200215_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_is_kiszall_egy_idore_a_kiralyi_feladatokbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5582233-c9d6-4efc-8003-51ea9430719e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d4c6b5-4b18-4486-a59a-a60e220e49a0","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Vilmos_herceg_es_Katalin_hercegne_is_kiszall_egy_idore_a_kiralyi_feladatokbol","timestamp":"2020. február. 15. 08:49","title":"Vilmos herceg és Katalin hercegné is kiszáll egy időre a királyi feladatokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2cea46d-893a-4e08-8458-ee8d8464601f","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Önállósította magát a Fidesz Dunaújvárosban, a kormányuk által támogatott jelölttől függetlenül intézik a kampányt. A kormánypárt az utóbbi két választáson nagy pofonokat kapott, kérdés, fel tud-e támadni. Az ellenzék pedig főpróbát tart: országgyűlési választáson most először indul összellenzéki támogatottsággal közös jelölt. ","shortLead":"Önállósította magát a Fidesz Dunaújvárosban, a kormányuk által támogatott jelölttől függetlenül intézik a kampányt...","id":"20200215_dunaujvaros_valasztas_kallo_molnar_fidesz_jobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2cea46d-893a-4e08-8458-ee8d8464601f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a73771ed-70b1-4718-bd5c-ecd9bfc5e73c","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_dunaujvaros_valasztas_kallo_molnar_fidesz_jobbik","timestamp":"2020. február. 15. 07:00","title":"Lehet, hogy most vasárnap zajlik le a 2022-es választás főpróbája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Facebook alapítója a biztonságpolitikai konferencián védte meg a vállalatát.","shortLead":"A Facebook alapítója a biztonságpolitikai konferencián védte meg a vállalatát.","id":"20200215_Mark_Zuckerberg_nem_a_kozossegi_media_a_tarsadalmi_megosztottsag_okozoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b37adca-50e1-45ef-8b98-29cf8b2dd9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0693deed-ad99-4bfe-b6ef-dddcd7eef1c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_Mark_Zuckerberg_nem_a_kozossegi_media_a_tarsadalmi_megosztottsag_okozoja","timestamp":"2020. február. 15. 17:37","title":"Mark Zuckerberg: Nem a közösségi média a társadalmi megosztottság okozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyon hasonlóak az influenza tünetei a koronavírus által okozott megbetegedésekéhez.","shortLead":"Nagyon hasonlóak az influenza tünetei a koronavírus által okozott megbetegedésekéhez.","id":"20200214_Az_Egyesult_Allamokban_az_influenzas_betegekre_is_kiterjesztik_a_koronavirustesztet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"697f4acc-7560-42c5-b27f-3c10ef186482","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_Az_Egyesult_Allamokban_az_influenzas_betegekre_is_kiterjesztik_a_koronavirustesztet","timestamp":"2020. február. 14. 21:51","title":"Az Egyesült Államokban az influenzás betegekre is kiterjesztik a koronavírus-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]