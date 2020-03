Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő futballhuligánokból szervezte a bűnszervezetét, amely kábítószerrel is kereskedett.","shortLead":"A nő futballhuligánokból szervezte a bűnszervezetét, amely kábítószerrel is kereskedett.","id":"20200301_Budapesten_bujkalt_a_lengyel_kabitoszermaffia_vezetoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548558bc-cbee-4a28-901d-993e6a31aa00","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Budapesten_bujkalt_a_lengyel_kabitoszermaffia_vezetoje","timestamp":"2020. március. 01. 11:20","title":"Budapesten bujkált a lengyel kábítószermaffia vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d66919-d0b0-43cf-9dbd-842a2a515567","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Demeter végzősként már nem csak a vizsgák miatt aggódik, most dől el, hogy melyik társulatban folytathatja. Táncosként azonban folyamatosan hátrányban érzi magát, amiért később kezdett balettozni, mint a társai. Három tánc, befejező rész.","shortLead":"Demeter végzősként már nem csak a vizsgák miatt aggódik, most dől el, hogy melyik társulatban folytathatja. Táncosként...","id":"20200229_Doku360_Harom_tanc_harmadik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5d66919-d0b0-43cf-9dbd-842a2a515567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc2e9a13-28cd-499d-adfc-828d17236f45","keywords":null,"link":"/360/20200229_Doku360_Harom_tanc_harmadik_resz","timestamp":"2020. február. 29. 19:00","title":"Doku360: \"Mindig ott van a lemaradás érzés, hogy másokhoz hasonlítom magam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63a6bd3-4179-42d1-a785-800c8db272c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kínában drasztikusan csökkent a légszennyezettség.","shortLead":"Kínában drasztikusan csökkent a légszennyezettség.","id":"20200301_A_koronavirusjarvanynak_van_egy_pozitiv_kovetkezmenye_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c63a6bd3-4179-42d1-a785-800c8db272c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0458091c-14cf-4507-adfc-c91c2dd93b47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200301_A_koronavirusjarvanynak_van_egy_pozitiv_kovetkezmenye_is","timestamp":"2020. március. 01. 08:57","title":"A koronavírus-járványnak van egy pozitív következménye is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdf376a-7fab-4e17-88b5-b88114d2fb59","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világelső Novak Djokovic nyerte a 2,8 millió dollár (849 millió forint) összdíjazású dubaji keménypályás férfi tenisztornát, mivel a szombati döntőben két játszmában felülmúlta Sztefanosz Cicipaszt.\r

\r

","shortLead":"A világelső Novak Djokovic nyerte a 2,8 millió dollár (849 millió forint) összdíjazású dubaji keménypályás férfi...","id":"20200229_Djokovic_a_dontoben_is_megallithatatlan_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccdf376a-7fab-4e17-88b5-b88114d2fb59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a83438-b263-4d71-9a51-654d1a370e62","keywords":null,"link":"/sport/20200229_Djokovic_a_dontoben_is_megallithatatlan_volt","timestamp":"2020. február. 29. 18:12","title":"Djokovic a döntőben is megállíthatatlan volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e403d08-5071-4863-acc3-a46d07d5d72e","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"A Skoda Superb Scout nem csak nagy és kényelmes, mint bármelyik Skoda Superb, hanem igazán divatos is. Gond inkább az, hogy ez már az árán is meglátszik.","shortLead":"A Skoda Superb Scout nem csak nagy és kényelmes, mint bármelyik Skoda Superb, hanem igazán divatos is. Gond inkább az...","id":"20200301_skoda_superb_ccout_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e403d08-5071-4863-acc3-a46d07d5d72e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514c2d3d-1e13-4625-8cfb-7cd0eccfe863","keywords":null,"link":"/cegauto/20200301_skoda_superb_ccout_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. március. 01. 11:30","title":"Ez lehetne a családi és céges autók királya – teszten a Skoda Superb Scout","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden idők legnagyobb ötös lottó nyereményét, 5,2 milliárd forintot lehet majd felvennie annak, aki szombaton lesz akkora mázlista, hogy kihúzzák a számait. Ez az összeg komplett települések ingatlankínálatára is elég lenne. ","shortLead":"Minden idők legnagyobb ötös lottó nyereményét, 5,2 milliárd forintot lehet majd felvennie annak, aki szombaton lesz...","id":"20200229_Ha_most_lottootose_lenne_akkor_egyes_varosok_osszes_elado_ingatlanat_fel_tudna_vasarolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41dec651-07e1-48b8-9d87-eebeef45cf52","keywords":null,"link":"/kkv/20200229_Ha_most_lottootose_lenne_akkor_egyes_varosok_osszes_elado_ingatlanat_fel_tudna_vasarolni","timestamp":"2020. február. 29. 12:06","title":"Ha most lenne lottóötöse, akkor egyes városok összes eladó ingatlanát fel tudná vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások miniszterének állítását egyelőre nincs miért tesztelni, koronavírusos beteg ugyanis nem hogy Magyarországon, de a visegrádi országokban sincs.","shortLead":"Az emberi erőforrások miniszterének állítását egyelőre nincs miért tesztelni, koronavírusos beteg ugyanis nem...","id":"20200301_Kasler_Miklos_szerint_tomeges_fertozes_eseten_is_elegendo_lenne_a_magyar_egeszsegugy_kapacitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10e066e4-9ad6-4eff-af5a-f493ce60638b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1771f1e8-ae85-41c0-926e-ba06e3c278b6","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Kasler_Miklos_szerint_tomeges_fertozes_eseten_is_elegendo_lenne_a_magyar_egeszsegugy_kapacitasa","timestamp":"2020. március. 01. 08:02","title":"Kásler Miklós szerint tömeges fertőzés esetén is elegendő lenne a magyar egészségügy kapacitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d214f6ff-f267-49f4-bf90-0109e85ea057","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók először fejlesztettek decentralizált algoritmust, amely segítheti az önvezető autókat a biztonságos navigálásban, abban hogy ne okozzanak balesetet, felesleges forgalmi torlódást.","shortLead":"Amerikai kutatók először fejlesztettek decentralizált algoritmust, amely segítheti az önvezető autókat a biztonságos...","id":"20200301_onvezeto_autok_navigacio_algoritmus_robotcsoport_onallo_dontes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d214f6ff-f267-49f4-bf90-0109e85ea057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b0d07f-d32c-4d32-87ff-e238170310ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200301_onvezeto_autok_navigacio_algoritmus_robotcsoport_onallo_dontes","timestamp":"2020. március. 01. 20:03","title":"Kísérlet robotokkal: nincs egyetlen vezér, mindegyik robot maga dönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]