[{"available":true,"c_guid":"2ab62c4a-3163-4801-afd3-50d15ae4d005","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Madrid és Erlangen mellett Debrecen felé is nyit a világ vezető mérnökképző egyeteme, a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT).","shortLead":"Madrid és Erlangen mellett Debrecen felé is nyit a világ vezető mérnökképző egyeteme, a Massachusettsi Műszaki Egyetem...","id":"20200306_mit_mernokkepzes_debreceni_egyetem_kutatsi_kozpont_massachusettsi_muszaki_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ab62c4a-3163-4801-afd3-50d15ae4d005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7173c07c-de98-4c2a-90d8-a38eee674443","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_mit_mernokkepzes_debreceni_egyetem_kutatsi_kozpont_massachusettsi_muszaki_egyetem","timestamp":"2020. március. 06. 07:30","title":"A világhírű amerikai egyetem, az MIT nyit kutatási központot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem érdemes arra számítani, hogy a melegebb idő beköszöntével véget ér az új koronavírus-járvány – jelentette be Michael Ryan, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) vészhelyzeti programjait irányító ügyvezető igazgatója.","shortLead":"Nem érdemes arra számítani, hogy a melegebb idő beköszöntével véget ér az új koronavírus-járvány – jelentette be...","id":"20200307_Hiu_remeny_lehet_csak_hogy_a_meleg_ido_bekoszontevel_visszaszorul_a_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec7b8bd4-3ba0-47f0-b372-c8c06025a6a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db90ea89-f571-491b-b1f1-056acba252ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Hiu_remeny_lehet_csak_hogy_a_meleg_ido_bekoszontevel_visszaszorul_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 07. 09:36","title":"Hiú remény lehet csak, hogy a meleg idő beköszöntével visszaszorul a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42009129-1bc7-4cf1-a50f-b69aebae96b0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Varsányban megalakult a Nógrádi Polgármester Asszonyok Közössége, hogy rendszeres találkozókon beszéljenek meg témákat, amelyek foglalkoztatják őket. 