[{"available":true,"c_guid":"fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem engedi az Apple, hogy olyan játékok és szórakoztató alkalmazások kerüljenek alkalmazás-áruházába, amelyek témája az új koronavírus vagy a vele kapcsolatos megbetegedés (Covid-19). A téma feldolgozását csak kiválasztott fejlesztői csoportoknak engedélyezik.","shortLead":"Nem engedi az Apple, hogy olyan játékok és szórakoztató alkalmazások kerüljenek alkalmazás-áruházába, amelyek témája...","id":"20200319_apple_app_store_koronavirus_alkalmazasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fba33f54-73cb-4e1b-9768-6a96d73d6627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dfd1fb0-7a4a-4164-8e41-cb35542586e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200319_apple_app_store_koronavirus_alkalmazasok","timestamp":"2020. március. 19. 09:03","title":"Nem hagyja az Apple, hogy szórakozzanak a koronavírussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6687eff-ebb2-4b2d-a06b-725456c2f362","c_author":"Joó Hajnalka, Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Sem adatvédelmi, sem egyéb szempontból nem áll meg a kormány és az országos tisztifőorvos érvelése, hogy Európa legtöbb országával ellentétben Magyarország miért nem teszi közzé területi bontásban is a koronavírus-fertőzöttek adatait. A járványügyi szakértő és jogászok szerint az erről szóló információknak nemhogy titkosnak nem szabadna lenni, hanem egyenesen közérdek, hogy megismerhetők legyenek. ","shortLead":"Sem adatvédelmi, sem egyéb szempontból nem áll meg a kormány és az országos tisztifőorvos érvelése, hogy Európa legtöbb...","id":"20200318_Miert_tartja_vissza_a_kormany_a_teruleti_adatokat_a_koronavirusfertozottekrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6687eff-ebb2-4b2d-a06b-725456c2f362&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"846493b6-a314-4631-a0f4-166ce12acc92","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Miert_tartja_vissza_a_kormany_a_teruleti_adatokat_a_koronavirusfertozottekrol","timestamp":"2020. március. 18. 20:00","title":"Közérdek, hogy ne titkolja a kormány a koronavírus-fertőzések területi adatait ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"439f44db-4e28-4233-b1a9-370ccede8b8f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Amerikai fizikusok tudományos alapokra helyezték a szappanbuborék-fújást. ","shortLead":"Amerikai fizikusok tudományos alapokra helyezték a szappanbuborék-fújást. ","id":"202011_a_szappanbuborek_fizikaja_nagyot_akartak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=439f44db-4e28-4233-b1a9-370ccede8b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d2ecc1-b667-4b01-aa46-7e72d46d7737","keywords":null,"link":"/360/202011_a_szappanbuborek_fizikaja_nagyot_akartak","timestamp":"2020. március. 18. 14:00","title":"Állítják, hogy komoly: megfejtették a szappanbuborék-fújás titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elzárkózó diktatúra azt állítja, hogy nincs fertőzött az országban, de ez többek szerint nem igaz.","shortLead":"Az elzárkózó diktatúra azt állítja, hogy nincs fertőzött az országban, de ez többek szerint nem igaz.","id":"20200319_eszak_korea_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8064e8aa-9d6d-4d04-938f-00ac899b309e","keywords":null,"link":"/vilag/20200319_eszak_korea_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 19. 05:15","title":"Észak-Korea feltűnően nagy csendben van, miközben világszerte tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbb szomszéd országba már vonattal sem lehet átmenni.","shortLead":"A legtöbb szomszéd országba már vonattal sem lehet átmenni.","id":"20200318_mav_nemzetkozi_vonat_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1ab65e7-49c6-44c8-ac70-c55875fec37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac173a63-56e8-4e59-9d47-5264aed9b16e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_mav_nemzetkozi_vonat_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 08:08","title":"A MÁV ingyen visszavált minden nemzetközi jegyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az üzletember, Orbán Viktor veje szerint a jelenlegi helyzetben összefogásra van szükség.","shortLead":"Az üzletember, Orbán Viktor veje szerint a jelenlegi helyzetben összefogásra van szükség.","id":"20200319_Tiborcz_lelegeztetogepeket_vett_az_Uzsoki_Utcai_Korhaznak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"491c4f87-dd0e-4ea4-8e0d-778c88820d59","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_Tiborcz_lelegeztetogepeket_vett_az_Uzsoki_Utcai_Korhaznak","timestamp":"2020. március. 19. 16:52","title":"Tiborcz lélegeztetőgépeket vett az Uzsoki Utcai Kórháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca7b44b-dc2d-4f83-9a1e-ca38784725e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kezd kialakulni a háborús gazdálkodás. ","shortLead":"Kezd kialakulni a háborús gazdálkodás. ","id":"20200319_A_Ford_es_a_GM_is_atallhat_orvosi_eszkoz_gyartasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bca7b44b-dc2d-4f83-9a1e-ca38784725e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dcad2b0-ca44-47b0-8ad4-46de0134019d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200319_A_Ford_es_a_GM_is_atallhat_orvosi_eszkoz_gyartasra","timestamp":"2020. március. 19. 11:27","title":"A Ford és a GM is átállhat orvosi eszközök gyártására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f","c_author":"Nagy Iván László","category":"vilag","description":"Egy hét tétlenség után kaptak észbe Babisék, a kapkodva bevezetett intézkedések pedig ennek megfelelően káoszhoz vezettek. No meg ahhoz, hogy hazaköltöztem Prágából. ","shortLead":"Egy hét tétlenség után kaptak észbe Babisék, a kapkodva bevezetett intézkedések pedig ennek megfelelően káoszhoz...","id":"20200318_Csehorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77e979c9-70da-49cc-bc0b-bba2ffa48bda","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Csehorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:44","title":"Csehországban sem tudták utolérni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]