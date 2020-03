Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ba3d82a-a186-4d8c-8373-415bc39b4ccb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Látogatási tilalom van a gyermekvédelmi intézetekben is.","shortLead":"Látogatási tilalom van a gyermekvédelmi intézetekben is.","id":"20200320_Emmi_lezarjak_az_idosotthonokat_es_szocialis_intezmenyeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ba3d82a-a186-4d8c-8373-415bc39b4ccb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c80ac4a-8944-468c-9387-49e697d155e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Emmi_lezarjak_az_idosotthonokat_es_szocialis_intezmenyeket","timestamp":"2020. március. 20. 08:15","title":"Emmi: lezárják az idősotthonokat és szociális intézményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3c971a-b62c-4342-825d-b990c484c855","c_author":"T. R.","category":"vilag","description":"Helyiekkel beszéltünk, hogy megtudjuk, mi a helyzet az egyik legdurvábban fertőzött európai országban. Munka nélkül maradt gyári munkás, rendőr, aktivista és ápolónő meséli el, milyen a helyzet most az ibériai országban.","shortLead":"Helyiekkel beszéltünk, hogy megtudjuk, mi a helyzet az egyik legdurvábban fertőzött európai országban. Munka nélkül...","id":"20200318_Bezartak_minket_es_nagyon_jol_tettek__a_koronavirus_Spanyolorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e3c971a-b62c-4342-825d-b990c484c855&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b0bc4c6-f24a-407e-8e2c-c354c8ca40ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Bezartak_minket_es_nagyon_jol_tettek__a_koronavirus_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. március. 18. 14:30","title":"Bezártak minket és nagyon jól tették – a koronavírus Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457","c_author":"Antal Dániel","category":"360","description":"A hazai kreatívipar a járvány előtt is komoly kihívásokkal küzdött – a helyzet most csak súlyosbodik majd. Vélemény.\r

","shortLead":"A hazai kreatívipar a járvány előtt is komoly kihívásokkal küzdött – a helyzet most csak súlyosbodik majd. Vélemény.\r

","id":"20200318_Antal_Daniel_A_jarvany_megrengeti_a_kreativ_iparagakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45d546d6-645f-4626-b6ad-add3b3e94457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d66b61fd-2f5b-48e9-b297-a261e71b58d2","keywords":null,"link":"/360/20200318_Antal_Daniel_A_jarvany_megrengeti_a_kreativ_iparagakat","timestamp":"2020. március. 18. 19:30","title":"Antal Dániel: A járvány megrengeti a kreatív iparágakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b498b3d-ceae-484f-ab5d-66ecb5d280c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fábry Kornél főtitkár egy lapinterjúban arról is beszélt, hogy „a járvány nem Isten akarata, de ő, aki a történelem ura, tud róla.”","shortLead":"Fábry Kornél főtitkár egy lapinterjúban arról is beszélt, hogy „a járvány nem Isten akarata, de ő, aki a történelem...","id":"20200319_budapesti_eucharisztikus_vilagkongresszus_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b498b3d-ceae-484f-ab5d-66ecb5d280c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a83e1cf-a772-4312-84a8-16d74734bb22","keywords":null,"link":"/itthon/20200319_budapesti_eucharisztikus_vilagkongresszus_koronavirus","timestamp":"2020. március. 19. 10:05","title":"A szervezők megtartanák ősszel a budapesti eucharisztikus világkongresszust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c84292-6561-46f1-a5c8-895198686684","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész emberiséget, milliárdosoktól a nincstelenekig. Jobb híján mindenki az otthonába menekül és igyekszik kibekkelni ezt az egészet. De ki hogyan próbál túlélni és ki milyen változásokat remél otthon a négy fal között? Home office, avagy jelentések a \"karanténból\" - M.Kiss Csaba sorozata.","shortLead":"Miközben nagy tettekre készülünk, például a Mars meghódítására, egy láthatatlan kis vírus térdre kényszeríti az egész...","id":"20200319_Bojar_Gabor_a_Home_officeban_vilagos_hogy_eltagadnak_elolunk_dolgokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03c84292-6561-46f1-a5c8-895198686684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2ae1eb6-1fce-47df-adc3-b0ca778da9de","keywords":null,"link":"/360/20200319_Bojar_Gabor_a_Home_officeban_vilagos_hogy_eltagadnak_elolunk_dolgokat","timestamp":"2020. március. 19. 18:30","title":"Bojár Gábor a Home office-ban: \"Világos, hogy eltagadnak előlünk dolgokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde601fc-3809-45f2-b7a4-5492d861b2aa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarok és szlovákok részére.","shortLead":"Magyarok és szlovákok részére.","id":"20200320_Megnyitottak_a_komaromi_hataratkelot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bde601fc-3809-45f2-b7a4-5492d861b2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bf1ca68-1ac3-4770-8148-ca455e550c43","keywords":null,"link":"/itthon/20200320_Megnyitottak_a_komaromi_hataratkelot","timestamp":"2020. március. 20. 07:17","title":"Megnyitották a komáromi határátkelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85d6be98-3f46-4b23-9ede-e55507341cb9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A francia Renault tulajdonában levő autógyár felfüggeszti április 5-ig tevékenységét a dél-romániai mioveni-i üzemében.","shortLead":"A francia Renault tulajdonában levő autógyár felfüggeszti április 5-ig tevékenységét a dél-romániai mioveni-i üzemében.","id":"20200318_A_Dacia_is_leallitja_a_termelest_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85d6be98-3f46-4b23-9ede-e55507341cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f103ce91-7243-45ca-9654-1b7deeb2f909","keywords":null,"link":"/cegauto/20200318_A_Dacia_is_leallitja_a_termelest_Romaniaban","timestamp":"2020. március. 18. 14:59","title":"A Dacia is leállítja a termelést Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nepáli Hegymászó Szövetség szerint a most kialakult helyzetet arra használhatnák, hogy megtisztítsák a hegyet, és lehozzák az életüket vesztő hegymászók holtesttét. ","shortLead":"A Nepáli Hegymászó Szövetség szerint a most kialakult helyzetet arra használhatnák, hogy megtisztítsák a hegyet, és...","id":"20200318_Ne_zarjon_be_az_Everest__javasolja_a_Nepali_Hegymaszo_Szovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0440a445-58e5-4a44-a613-8a83a011b32c","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Ne_zarjon_be_az_Everest__javasolja_a_Nepali_Hegymaszo_Szovetseg","timestamp":"2020. március. 18. 13:43","title":"A vírus miatt munka nélkül maradt serpák begyűjtenék a holttesteket az Everestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]