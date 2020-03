Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6e2a90c-d5f4-45ca-8fdf-fecc2d1f1a9c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A dolgozók szerint nem létfontosságú gyárak is tovább működnek, ráadásul védőeszközöket sem kaptak.","shortLead":"A dolgozók szerint nem létfontosságú gyárak is tovább működnek, ráadásul védőeszközöket sem kaptak.","id":"20200323_uzem_sztraj_Olaszorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b6e2a90c-d5f4-45ca-8fdf-fecc2d1f1a9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d16ecb3-ad86-463a-8a37-45df284a0e8d","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_uzem_sztraj_Olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 15:51","title":"Több üzem dolgozói sztrájkba léptek Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab9972b7-6105-4bc7-881f-00b6bba7c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 51 éves nőt fogtak el a rendőrök.","shortLead":"Egy 51 éves nőt fogtak el a rendőrök.","id":"20200324_Kozel_65_tonna_dohanyt_foglaltak_le_Debrecenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab9972b7-6105-4bc7-881f-00b6bba7c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31dfb303-67aa-4890-8ed7-6a61e664f101","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Kozel_65_tonna_dohanyt_foglaltak_le_Debrecenben","timestamp":"2020. március. 24. 14:59","title":"Közel 6,5 tonna dohányt foglaltak le Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5e1969-2949-4ee8-acde-c7d8a11cb7bb","c_author":"Matthias Horx","category":"360","description":"A jövőkutatókkal is előfordul, hogy jóslataik nem jönnek be. Matthias Horx és intézete (Zukunftsinstitut) a koronavírus-járvány utáni időszakra négy forgatókönyvet is felvázolt. Alább az optimista, meglehetősen utópisztikus verziót olvashatják. A jövőből visszatekintve írja le, milyen meglepő dolgokat élünk meg majd a koronavírus utáni időszakban, például tudatos együttműködést az emberek közt, a sokkokhoz jobban alkalmazkodó, meg-megújuló társadalmat és a populizmus bukását.","shortLead":"A jövőkutatókkal is előfordul, hogy jóslataik nem jönnek be. Matthias Horx és intézete (Zukunftsinstitut...","id":"20200324_Matthias_Horx_A_jo_mamoraban__Vilagunk_a_koronavirus_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf5e1969-2949-4ee8-acde-c7d8a11cb7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9fff01-95ac-42b5-bed8-1f3965a16dfa","keywords":null,"link":"/360/20200324_Matthias_Horx_A_jo_mamoraban__Vilagunk_a_koronavirus_utan","timestamp":"2020. március. 24. 13:00","title":"Matthias Horx: A jó mámorában – Világunk a koronavírus után, populizmus nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A NOB a következő hetekben hozza meg a döntését.\r

","shortLead":"A NOB a következő hetekben hozza meg a döntését.\r

","id":"20200323_Elkerulhetetlenne_valt_a_tokioi_olimpia_elhalasztasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563a3a68-2b61-4fad-b61f-fb57a2472b43","keywords":null,"link":"/sport/20200323_Elkerulhetetlenne_valt_a_tokioi_olimpia_elhalasztasa","timestamp":"2020. március. 23. 07:25","title":"Elkerülhetetlenné vált a tokiói olimpia elhalasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miután Ausztráliában kétezer fölé emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, Scott Morrison miniszterelnök újabb szigorításokat jelentett be a járvány terjedésének lassítására. ","shortLead":"Miután Ausztráliában kétezer fölé emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma, Scott Morrison miniszterelnök újabb...","id":"20200324_ausztralia_koronavirus_fertozes_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=639cb634-3d5b-43c7-81ad-72d03c5773e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe8a9b0-2fe4-4786-a4e8-db5e14a5dfc6","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_ausztralia_koronavirus_fertozes_jarvany","timestamp":"2020. március. 24. 15:32","title":"Az ausztrál példa mutatja: nem öli meg a meleg a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hiba miatt ellenőrizetlenül hagyhat bizonyos fájlokat a Windows 10 gyári vírusirtója, a Defender. Az üzemzavar napok óta tart.","shortLead":"Egy hiba miatt ellenőrizetlenül hagyhat bizonyos fájlokat a Windows 10 gyári vírusirtója, a Defender. Az üzemzavar...","id":"20200324_windows_10_beepitett_virusirto_defender_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5493c3ae-3ceb-4f1d-84e4-6b1419417f1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a25a1c2-905b-4af2-a5be-121379a87723","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_windows_10_beepitett_virusirto_defender_ellenorzes","timestamp":"2020. március. 24. 11:13","title":"Komoly gondnak tűnik: egy hibajavítás elronthatta a Windows 10-be épített vírusirtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma meghaladta a 33 ezret.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma meghaladta a 33 ezret.","id":"20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dec29c8-ab00-41e6-b6e5-8a1886aa0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c536272f-c005-4ed1-8bd2-0034fe3dd5a1","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_spanyolorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 23. 13:01","title":"Koronavírus: 462 halott egyetlen nap alatt Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz kormány utasította a közlekedési minisztériumot, hogy a belügyminisztériummal és a Szövetségi Biztonsági Szolgálattal (FSZB) együttműködve szervezze meg az Oroszországban tartózkodó ukrán, illetve az Ukrajnában lévő orosz állampolgárok hazaszállítását.","shortLead":"Az orosz kormány utasította a közlekedési minisztériumot, hogy a belügyminisztériummal és a Szövetségi Biztonsági...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_oroszorszag_ukrajna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94182904-5655-469b-958e-bb964736cc33","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_koronavirus_jarvany_oroszorszag_ukrajna","timestamp":"2020. március. 24. 18:44","title":"Oroszország visszaszállítja az ukrán állampolgárokat Ukrajnába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]