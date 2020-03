Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa013c2e-d759-4cee-a032-e16f42ad5084","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyesítik erejüket az amerikai technológiai cégek a koronavírus ellen. Az együttműködést bejelentő Donald Trump elnök szerint a társulás legfőbb célja a védőoltás kifejlesztése.","shortLead":"Egyesítik erejüket az amerikai technológiai cégek a koronavírus ellen. Az együttműködést bejelentő Donald Trump elnök...","id":"20200323_donald_trump_szuperszamitogep_koronavirus_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa013c2e-d759-4cee-a032-e16f42ad5084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b7b9d9-9e02-4a88-a130-bd6c063d409c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_donald_trump_szuperszamitogep_koronavirus_vedooltas","timestamp":"2020. március. 23. 17:03","title":"Amerika a szuperszámítógép erejével akarja megsemmisíteni a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak ha ugyanabban a háztartásban élnek.","shortLead":"Csak ha ugyanabban a háztartásban élnek.","id":"20200322_Merkel_Nem_tartozkodhat_kettonel_tobb_ember_egyutt_kozteruleten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eef27718-248e-40b0-b330-7a433446e65d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76fbf11-8df1-4301-be5b-88edf5363e4b","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Merkel_Nem_tartozkodhat_kettonel_tobb_ember_egyutt_kozteruleten","timestamp":"2020. március. 22. 18:48","title":"Merkel: Nem tartózkodhat kettőnél több ember együtt közterületen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c3b049-0c7b-4c55-ad58-7fd406b6fd87","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt majd ötödével nőtt a fertőzöttek száma, már több mint négyezren vannak.","shortLead":"Egy nap alatt majd ötödével nőtt a fertőzöttek száma, már több mint négyezren vannak.","id":"20200323_Ausztriaban_egy_nap_alatt_12en_haltak_meg_a_koronavirus_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59c3b049-0c7b-4c55-ad58-7fd406b6fd87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5e52da9-de6d-4186-8e3b-e097b437b5e8","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Ausztriaban_egy_nap_alatt_12en_haltak_meg_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 23. 19:21","title":"Ausztriában egy nap alatt 12-en haltak meg a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdd03117-4e60-41e7-a5d3-7b1df16cb1e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bővül a lista: sajnos a Samsung idei csúcstelefonja nem mondható tökéletesnek. Legutóbb a GPS-ről panaszkodtak a felhasználók.","shortLead":"Bővül a lista: sajnos a Samsung idei csúcstelefonja nem mondható tökéletesnek. Legutóbb a GPS-ről panaszkodtak...","id":"20200323_samsung_galaxy_s20_helymeghatarozasi_problemak_snapdragon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdd03117-4e60-41e7-a5d3-7b1df16cb1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec5b574-ec5f-4995-8dde-f114fb98d76d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_samsung_galaxy_s20_helymeghatarozasi_problemak_snapdragon","timestamp":"2020. március. 23. 09:39","title":"Panaszkodnak a Galaxy S20-ra: gond van a navigációval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai elnök szerint rövidesen egy vírusellenes szer klinikai tesztjébe fognak, amely alkalmas lehet a koronavírus kezelésére.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint rövidesen egy vírusellenes szer klinikai tesztjébe fognak, amely alkalmas lehet a koronavírus...","id":"20200324_donald_trump_amerika_koronavirus_gyogyszer_ellenszer_malaria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cd4cf13-ccdd-43c1-a66c-9d7607e99efe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_donald_trump_amerika_koronavirus_gyogyszer_ellenszer_malaria","timestamp":"2020. március. 24. 08:38","title":"Trump: Van egy gyógyszerünk, hamarosan emberen is kipróbáljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfc409f-0090-40e5-90de-e79f1f4786ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzék szerint diktatúrát épít Orbán Viktor azzal, hogy egy törvénnyel határozatlan időre hosszabbítaná meg a koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetet. A péntek este benyújtott törvényjavaslatról indított online szavazást a Facebookon a Medián, az eredmény szerint a nagy többség szerint kell valamilyen határidőt szabni. ","shortLead":"Az ellenzék szerint diktatúrát épít Orbán Viktor azzal, hogy egy törvénnyel határozatlan időre hosszabbítaná meg...","id":"20200323_Median_koronavirus_felhatalmazas_torveny_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cfc409f-0090-40e5-90de-e79f1f4786ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f17ecbe-889b-44f4-8256-05d3eb0e7b23","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Median_koronavirus_felhatalmazas_torveny_orban","timestamp":"2020. március. 23. 14:23","title":"Medián: A nagy többség a határidő nélküli felhatalmazás ellen van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány napra visszatérnek a téli közlekedési körülmények, nem árt óvatosabban vezetni. A Magyar Közút is reagál, valamint a járványhelyzetnek is kiemelt figyelmet szentel.","shortLead":"Néhány napra visszatérnek a téli közlekedési körülmények, nem árt óvatosabban vezetni. A Magyar Közút is reagál...","id":"20200323_teli_uzemmodra_valt_a_magyar_kozut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07539e5e-25ec-43d3-a962-a011a051bb96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9765b107-5b19-4251-992c-f0c9a13dcf5d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_teli_uzemmodra_valt_a_magyar_kozut","timestamp":"2020. március. 23. 07:56","title":"Havazás, hószállingózás, havas eső: téli üzemmódra vált a Magyar Közút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző szerint a jelenlegi helyzetben nagyon ártalmas az arról szóló vita, hogy a felhatalmazási törvénnyel a kormány diktatúrát akar-e létrehozni. De szerinte ártanak az olyan elképesztő mondatok is, amelyek az ellenzéket azzal vádolják, hogy a vírusnak drukkol.","shortLead":"A politikai elemző szerint a jelenlegi helyzetben nagyon ártalmas az arról szóló vita, hogy a felhatalmazási törvénnyel...","id":"20200323_koronavirus_jarvany_torok_gabor_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6387a21f-cdef-4a40-91b7-8c341c825c49","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_jarvany_torok_gabor_magyar_kormany","timestamp":"2020. március. 23. 12:05","title":"Török Gábor: A kormány tetteiben \"több az improvizáció, mint az ördögi ravaszság\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]