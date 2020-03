Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82ea1bdc-822c-4d0c-8827-2b91f4204d85","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három államban rendelte el a Nemzeti Gárda bevetését: Washingtonban, Kaliforniában és New Yorkban.","shortLead":"Három államban rendelte el a Nemzeti Gárda bevetését: Washingtonban, Kaliforniában és New Yorkban.","id":"20200323_Trump_elrendelte_a_Nemzeti_Garda_beveteset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82ea1bdc-822c-4d0c-8827-2b91f4204d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc59497d-36fa-4152-8d37-e091b8171965","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Trump_elrendelte_a_Nemzeti_Garda_beveteset","timestamp":"2020. március. 23. 20:27","title":"Trump elrendelte a Nemzeti Gárda bevetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban azonnal sorolhattuk a legnagyobb okostelefon-gyártókat: Samsung, Apple, Huawei. Azonban a kínai cég kénytelen volt lemondani a dobogó harmadik fokáról.","shortLead":"Korábban azonnal sorolhattuk a legnagyobb okostelefon-gyártókat: Samsung, Apple, Huawei. Azonban a kínai cég kénytelen...","id":"20200323_legnagyobb_okostelefongyartok_rangsora_2020_samsung_apple_huawei_xiaomi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284605ce-0092-4cb9-a48a-7fdee2a4587a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_legnagyobb_okostelefongyartok_rangsora_2020_samsung_apple_huawei_xiaomi","timestamp":"2020. március. 23. 08:33","title":"Szétesett a piac, már nem a Huawei a világ harmadik legnagyobb okostelefon-gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"668245d5-910b-41bb-be8e-559fc2b97db5","c_author":"Aegon Biztosító","category":"brandcontent","description":"Az irodalom, a könyvek, a kultúra a mindennapjai része, hiszen nemcsak kulturális és irodalmi szervezőként, de manapság újságíróként is folyamatosan könyvekkel foglalkozik. A felolvasóestek, brunchok és számos más színes program házigazdájaként mindenki számára ismert Ott Anna idén is tagja az Aegon Irodalmi Díjat odaítélő zsűrinek. Vajon melyik könyv a kedvence? Mikor tud igazán elmélyülten olvasni? Többek között ezekről is megkérdeztük.","shortLead":"Az irodalom, a könyvek, a kultúra a mindennapjai része, hiszen nemcsak kulturális és irodalmi szervezőként, de manapság...","id":"20200320_Az_olvasas_a_munkam_legelemibb_resze__interju_Ott_Anna_muveszeti_vezetovel_irodalomszervezovel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=668245d5-910b-41bb-be8e-559fc2b97db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf681f6-1e2b-4502-880e-02746c52341e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200320_Az_olvasas_a_munkam_legelemibb_resze__interju_Ott_Anna_muveszeti_vezetovel_irodalomszervezovel","timestamp":"2020. március. 22. 23:59","title":"„Az olvasás a munkám legelemibb része” – interjú Ott Anna művészeti vezetővel, irodalomszervezővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"122d3ab3-12b7-463d-b6d2-307e0f67ae98","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ha 300 forint alá menne a most 350 körül jojózó euróárfolyam, akkor Magyarország megsértené az uniós előírásokat a PIN-mentes kártyás fizetésekre a járvány miatt bevezetett 15 ezer forintos limittel. Ettől a jelek szerint a kormány sem tart.","shortLead":"Ha 300 forint alá menne a most 350 körül jojózó euróárfolyam, akkor Magyarország megsértené az uniós előírásokat...","id":"20200324_Kartyas_vasarlas_PINkod_nelkul_a_kormany_elment_a_falig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=122d3ab3-12b7-463d-b6d2-307e0f67ae98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba9327b-7622-4ca8-9564-1c270e042fd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Kartyas_vasarlas_PINkod_nelkul_a_kormany_elment_a_falig","timestamp":"2020. március. 24. 12:10","title":"Kártyás vásárlás PIN-kód nélkül: a kormány elment a falig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyúttal 35 ezer maszkot osztanak szét a szociális ágazatban dolgozók között.","shortLead":"Egyúttal 35 ezer maszkot osztanak szét a szociális ágazatban dolgozók között.","id":"20200323_karacsony_gergely_arcmaszk_ingyenes_parkolas_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3217d931-e613-4616-802c-58f6a96ed4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"355936ee-5dbb-498b-bba2-ee8076f167bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_karacsony_gergely_arcmaszk_ingyenes_parkolas_budapest","timestamp":"2020. március. 23. 20:20","title":"Karácsonyék ingyenessé teszik a parkolást a kórházi dolgozóknak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"974e5abf-45de-416a-acda-593ba7844024","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete a súlyos gondokkal küszködő szektorok közé soroltatná az autós iparágat, és a CO2-kvóta miatt kivetendő EU-s büntetéseket is elhalasztaná.","shortLead":"A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete a súlyos gondokkal küszködő szektorok közé soroltatná az autós iparágat, és...","id":"20200323_villanyauto_nagycsalados_tamogatas_gyorsitas_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=974e5abf-45de-416a-acda-593ba7844024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e0b65a-cf86-42fd-b4af-215e34d5ba6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_villanyauto_nagycsalados_tamogatas_gyorsitas_kormany","timestamp":"2020. március. 23. 11:28","title":"A villanyautós és nagycsaládos támogatások kifizetésének gyorsítását kérik a kormánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c75f7afd-b3b5-4a3d-84e5-39948ef65ff9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A helyi hatóságok a jelek szerint nemcsak ellenőriznek és büntetnek, hanem néha megpróbálják egy picit jobb kedvre deríteni a lakosokat.","shortLead":"A helyi hatóságok a jelek szerint nemcsak ellenőriznek és büntetnek, hanem néha megpróbálják egy picit jobb kedvre...","id":"20200323_a_mallorca_rendorok_kijarasi_tilalom_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c75f7afd-b3b5-4a3d-84e5-39948ef65ff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b8934c-49f2-4d47-a068-bc65d788d7b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_a_mallorca_rendorok_kijarasi_tilalom_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 09:31","title":"A mallorcai rendőrök egyedi módon tartják a lelket a lakókban a kijárási tilalom alatt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok már ország államfőjével ellentétben a magyar elnök alig szólalt meg, amióta a járvány tart, most a hivatalánál kérdeztek rá, mit csinál Áder János.","shortLead":"Sok már ország államfőjével ellentétben a magyar elnök alig szólalt meg, amióta a járvány tart, most a hivatalánál...","id":"20200324_Koztarsasagi_Elnoki_Hivatal_Ader_Janos_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44385db0-83bb-4ed1-bd89-d65d983e37a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Koztarsasagi_Elnoki_Hivatal_Ader_Janos_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 06:57","title":"Köztársasági Elnöki Hivatal: Áder János az alaptörvényben rögzített feladatait látja el ezekben a napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]