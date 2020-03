Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Holttesteket és segítség nélkül hagyott időseket találtak a spanyol katonák, amikor idősotthonokat ellenőriztek.","shortLead":"Holttesteket és segítség nélkül hagyott időseket találtak a spanyol katonák, amikor idősotthonokat ellenőriztek.","id":"20200324_spanyolorszag_idosek_otthona_nyugdijas_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e7e3dc-ae8b-4ad2-bc1e-94f8c4b5f9e9","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_spanyolorszag_idosek_otthona_nyugdijas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 10:57","title":"Magukra hagyták Spanyolországban az idősotthonokban élőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d957b57d-0a9e-4fd1-b659-54e840601c62","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újabb művészek csatlakoztak ahhoz a projekthez, amelyben kötelező olvasmányokat, illetve azok részleteit olvassák fel, hogy besegítsenek az online oktatásra átállt irodalomtanároknak. Molnár Piroska, Ónodi Eszter, Lovasi András, Beck Zoltán és még sokan mások teszik élvezetesebbé a kötelező tananyagot. ","shortLead":"Újabb művészek csatlakoztak ahhoz a projekthez, amelyben kötelező olvasmányokat, illetve azok részleteit olvassák fel...","id":"20200325_Lovasi_Andras_az_Anyam_tyukjaval_jarul_hozza_a_digitalis_tavoktatashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d957b57d-0a9e-4fd1-b659-54e840601c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f938ec6f-7f2e-4175-9677-e47995457e8a","keywords":null,"link":"/kultura/20200325_Lovasi_Andras_az_Anyam_tyukjaval_jarul_hozza_a_digitalis_tavoktatashoz","timestamp":"2020. március. 25. 12:13","title":"Lovasi András az Anyám tyúkjával járul hozzá a digitális távoktatáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365ea859-556a-478d-8e90-7a5282b23cb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn ellenzéki szavazatok hiányában nem sikerült elérni a négyötödös többséget a Parlamentben, ami a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté szerint szomorú. Lehet, hogy a járvány miatt jövő héten a kétharmados törvény elfogadásához is szükség lesz ellenzéki szavazatra. ","shortLead":"Hétfőn ellenzéki szavazatok hiányában nem sikerült elérni a négyötödös többséget a Parlamentben, ami a Fidesz...","id":"20200324_Elkepzelheto_hogy_a_Fidesznek_ujra_szuksege_lesz_az_ellenzek_segitsegere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=365ea859-556a-478d-8e90-7a5282b23cb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bfb7080-da0a-4004-90df-43ae60dcb890","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_Elkepzelheto_hogy_a_Fidesznek_ujra_szuksege_lesz_az_ellenzek_segitsegere","timestamp":"2020. március. 24. 13:06","title":"Elképzelhető, hogy a Fidesznek a kétharmadhoz is szüksége lesz az ellenzék segítségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d97ba9-1635-4de5-a5b7-f99d2c164dd3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sokszor az irodában sem feltétlenül dolgozunk úgy, hogy azzal megkíméljük a nyakunkat és a hátunkat, otthonról valószínűleg még kevesebben tudnak egészséges munkakörnyezetet kialakítani maguknak.","shortLead":"Bár sokszor az irodában sem feltétlenül dolgozunk úgy, hogy azzal megkíméljük a nyakunkat és a hátunkat, otthonról...","id":"20200324_koronavirus_jarvany_home_office_otthoni_munkavegzes_irodai_felszereles_egeszseg_testtartas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51d97ba9-1635-4de5-a5b7-f99d2c164dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70485929-faa3-4abd-a3ec-526736f4f0bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_koronavirus_jarvany_home_office_otthoni_munkavegzes_irodai_felszereles_egeszseg_testtartas","timestamp":"2020. március. 24. 09:03","title":"Otthonról dolgozik? Ezekre nagyon figyeljen, különben az egészsége bánhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7c6dbe-5291-4189-a9d3-8caada5c18b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen vannak, akik nyerészkedni próbálnak a kialakult helyzeten, de a magyar szervezetek lesben állnak.","shortLead":"Többen vannak, akik nyerészkedni próbálnak a kialakult helyzeten, de a magyar szervezetek lesben állnak.","id":"20200324_titkosszolgalat_jarvany_koronavirus_korrupcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba7c6dbe-5291-4189-a9d3-8caada5c18b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14f0262c-4c57-4cef-82bd-ea874fafc572","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_titkosszolgalat_jarvany_koronavirus_korrupcio","timestamp":"2020. március. 24. 11:11","title":"A titkosszolgálatok is figyelik a járványon nyerészkedni próbálókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A vidéki önkormányzatok helyi döntésekkel, akciótervekkel segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vállalkozásokat.","shortLead":"A vidéki önkormányzatok helyi döntésekkel, akciótervekkel segítik a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került...","id":"20200324_Gazdasagvedelmi_es_karitativ_dontesek_a_videki_varosokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a98bf79b-3182-4cc6-8c29-1b8e452db13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a46a35a-6e71-4f3a-9756-61c5fe96e6b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200324_Gazdasagvedelmi_es_karitativ_dontesek_a_videki_varosokban","timestamp":"2020. március. 24. 18:42","title":"Vidéki városok is készítettek mentőcsomagot a vírusjárvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet nem változtat azon, hogy március 31-ével megszűnnek a közigazgatási és munkaügyi bíróságok, és április 1-jétől már más bíróságok járnak el ezekben a perekben – figyelmeztetett az OBH.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet nem változtat azon, hogy március 31-ével megszűnnek...","id":"20200325_OBH_mas_birosagok_jarnak_el_kozigazgatasi_es_munkaugyi_perekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cd3ae6-5fda-4fc4-96f0-d11a7476b8b5","keywords":null,"link":"/itthon/20200325_OBH_mas_birosagok_jarnak_el_kozigazgatasi_es_munkaugyi_perekben","timestamp":"2020. március. 25. 16:47","title":"Van, amin a járvány sem változtat: más bíróságok járnak el közigazgatási és munkaügyi perekben áprilistól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nincs, aki etesse a parkokban élő négylábúakat.","shortLead":"Nincs, aki etesse a parkokban élő négylábúakat.","id":"20200324_koronavirus_jarvany_madrid_macskak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29157867-c5bd-439d-8ce6-5b03378e7fe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e3a926-2582-4054-bb3a-bb081ded8563","keywords":null,"link":"/elet/20200324_koronavirus_jarvany_madrid_macskak","timestamp":"2020. március. 24. 10:40","title":"Kóbor macskák százai kerültek bajba a járvány miatt lezárt Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]