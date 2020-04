Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f64025f-ae52-43eb-a937-7b0a1a0d3825","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Beültetnék föléjük a védelmi bizottságokat.","shortLead":"Beültetnék föléjük a védelmi bizottságokat.","id":"20200401_A_veszelyhelyzet_idejere_megkotne_a_polgarmesterek_kezet_a_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f64025f-ae52-43eb-a937-7b0a1a0d3825&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b39115-48fd-4aec-9777-2180630dc8fc","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_A_veszelyhelyzet_idejere_megkotne_a_polgarmesterek_kezet_a_kormany","timestamp":"2020. április. 01. 09:46","title":"A veszélyhelyzet idejére megkötné a polgármesterek kezét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bestmemes nevű Instagram-oldalon többször is megosztottak egy, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kamu felhívást, az Instagram moderátorai azonnal lecsaptak.","shortLead":"A Bestmemes nevű Instagram-oldalon többször is megosztottak egy, a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos kamu felhívást...","id":"20200331_instagram_bestmemes_koronavirus_jarvany_alhir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5579a6cd-42a1-4305-91e3-33c6ada4a31f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_instagram_bestmemes_koronavirus_jarvany_alhir","timestamp":"2020. március. 31. 15:03","title":"Azonnal kilőtte az Instagram a 14 millió követős mémprofilt, miután koronavírusos álhírt terjesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a772729-3123-473e-8c29-6f109aa7b56c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában egy nap alatt több mint másfélszeresére nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma a statisztikában, kedden vesztegzár alá vonták a kór gócpontjának számító bukovinai Suceavát, az országban pedig további 36 kórházat szabadítanak fel a koronavírusos betegeknek.","shortLead":"Romániában egy nap alatt több mint másfélszeresére nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma...","id":"20200331_romania_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a772729-3123-473e-8c29-6f109aa7b56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2387f9f3-826a-4e9e-9d09-5ba3af853016","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_romania_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 13:54","title":"Romániában most derült ki, hogy már 69-en haltak meg a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683ccc65-30a7-49f1-9283-7d7754a7bd94","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már több mint 1800 haláleset történt az országban a koronavírus miatt.","shortLead":"Már több mint 1800 haláleset történt az országban a koronavírus miatt.","id":"20200331_brit_halottak_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=683ccc65-30a7-49f1-9283-7d7754a7bd94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c2dc907-530c-4d44-a9c9-05dbc8c7ffdf","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_brit_halottak_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 16:55","title":"393 emberrel végzett a járvány egyetlen nap alatt az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b562f2-6e7a-4a1a-9274-110bcaaf564d","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"\"A továbbéléshez egy kis szerencse is kell.\" Ezt mondta a hvg.hu-nak egy 82 éves nagykőrösi háziorvos, aki a világjárvány kitörése ellenére is mindennap rendel – igaz, beteget nem fogad, telefonon ad segítséget a rendelőből. Az államtól eddig mindössze egyetlen doboz sima maszkot kapott, azért is Ceglédig kellett menni. Komolyabb védőruha csak a bejáratban ülő nővéreknek jutott, azt is a polgármester szerezte. Az orvosok saját fehér köpenyükben kénytelenek állni a sarat. ","shortLead":"\"A továbbéléshez egy kis szerencse is kell.\" Ezt mondta a hvg.hu-nak egy 82 éves nagykőrösi háziorvos, aki...","id":"20200331_A_tovabbeleshez_egy_kis_szerencse_is_kell","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96b562f2-6e7a-4a1a-9274-110bcaaf564d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b49ea7da-ae98-4c3f-839d-e8aef8880dbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_A_tovabbeleshez_egy_kis_szerencse_is_kell","timestamp":"2020. március. 31. 06:30","title":"\"A védőfelszerelésünk a saját fehér köpeny\" – egy kisvárosi háziorvos koronavírus idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c5e4c86-a3ff-40d1-acf1-0849956bee94","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200331_Igy_ne_vagja_otthon_a_hajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c5e4c86-a3ff-40d1-acf1-0849956bee94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e764c2d4-a987-4b3e-ae9d-d6d5a7b2f126","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Igy_ne_vagja_otthon_a_hajat","timestamp":"2020. március. 31. 09:59","title":"Így (ne) vágja otthon a haját!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fertőzés ellen nagy valószínűséggel nem véd, de a betegség tüneteit enyhítheti a tuberkulózis ellen kifejlesztett BCG-oltás. Több helyen már kísérleteznek vele.","shortLead":"A fertőzés ellen nagy valószínűséggel nem véd, de a betegség tüneteit enyhítheti a tuberkulózis ellen kifejlesztett...","id":"20200331_bcg_oltas_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_tunet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dca4c67-a9f9-4db3-9fbd-326d35845e9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_bcg_oltas_tuberkulozis_vedooltas_koronavirus_tunet","timestamp":"2020. március. 31. 08:43","title":"Egy Magyarországon évtizedek óta kötelező védőoltás segíthet a koronavírus-fertőzötteknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8989c7a-4c97-4c2f-805d-749126943968","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A város 45 nagy hűtőkamiont vett, illetve kapott, mert a halottasházak megteltek. ","shortLead":"A város 45 nagy hűtőkamiont vett, illetve kapott, mert a halottasházak megteltek. ","id":"20200401_New_Yorkban_mar_annyi_halott_van_hogy_hutokamionokban_taroljak_a_holttesteket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8989c7a-4c97-4c2f-805d-749126943968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3f6838-7c6e-493f-a9b6-d541c506b400","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_New_Yorkban_mar_annyi_halott_van_hogy_hutokamionokban_taroljak_a_holttesteket","timestamp":"2020. április. 01. 10:49","title":"New Yorkban már annyi halott van, hogy hűtőkamionokban tárolják a holttesteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]