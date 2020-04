Fehéroroszország az egyetlen állam Európában, mely nem törődik a koronavírussal. Minden úgy megy tovább mint korábban: sehol egy karantén. Lukasenko elnök, aki 26 éve van hatalmon Fehéroroszországban, a hétvégén maga is részt vett egy jéghoki mérkőzésen, ahol kezet fogott a játékosokkal. A futball bajnokság is folytatódik - a fogadóirodák legnagyobb örömére.

„Inkább halok meg állva minthogy térden állva éljek” - idézi az ősi mondást Lukasenko elnök, aki annak ellenére negligálja a járványt, hogy azt már példaképe, Vlagyimir Putyin is igen komolyan veszi. Az orosz elnökhöz hasonlóan Lukasenko is szívesen jéghokizik. A nézőkkel tömött stadionban vígan kijelentette: nincs itt semmiféle vírus, olyan ez mint egy fridzsider, a vírusok is megfagynak.

Az elnök honfitársainak azt tanácsolta: igyanak vodkát! Még akkor is, amikor a koronavírus-fertőzöttek száma már a hivatalos adatok szerint is meghaladta a 150-et a 9,5 milliós országban. Lukasenkot a londoni Times kérdezte arról, nem zavarja-e az, hogy mindenütt másutt karanténnal küzdenek a vírus gyors terjedése ellen, náluk viszont továbbra is tele vannak a stadionok, a hokicsarnokok - a kocsmákról már nem is beszélve. "A vodka és a szauna megőrzi az egészséget" - állitja Lukasenko. Az elnök eddig arra hivatkozhatott, hogy náluk nem halt meg senki a korona vírus járványban, de a hírügynökségek azóta közölték: Fehéroroszországban is megvan a világjárvány első halálos áldozata.

"Óriási kockázatot vállal a fehérorosz elnök " - nyilatkozta az Economist Intelligence Unit szakértője a CNBC televíziónak. Matthias Karabaczek azt hangsúlyozta, hogy a koronavírus-járvány gazdasági következményei gyászosak lehetnek Európa egyik legszegényebb állama számára. Régebben ilyenkor a másik nagy amatőr jéghokizó, Vlagyimir Putyin segített, de az olajár mélyrepülése miatt most Oroszország sincs abban a helyzetben, hogy másokat komolyan támogasson.