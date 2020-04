Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40f5ad82-f571-4212-97d3-3367f7c613a2","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Miközben Európa a koronavírus-járvánnyal küzd, Kína átfogó propagandaoffenzívát indított, hogy elfeledtesse, részben azért okozott világjárványt az új koronavírus, mert a kínai hatóságok az első hetekben megpróbálták elhallgattatni a kór veszélyeire figyelmeztető orvosokat. A mostani kampánynak sokat árt, hogy az ázsiai országból érkezett segélyek jó része használhatatlan.","shortLead":"Miközben Európa a koronavírus-járvánnyal küzd, Kína átfogó propagandaoffenzívát indított, hogy elfeledtesse, részben...","id":"20200401_Gozerovel_de_botlasokkal_halad_a_kinai_mosolyoffenziva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40f5ad82-f571-4212-97d3-3367f7c613a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e130c8d-24ef-4c77-930c-b1a2d8137d91","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Gozerovel_de_botlasokkal_halad_a_kinai_mosolyoffenziva","timestamp":"2020. április. 01. 18:00","title":"Kína a világ megmentőjének mutatja magát, eddig nem nagy sikerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fde0464-bee7-4f1f-8a8f-8f93883ab3dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A YouTube-on elérhető a nőNYUGAT, az Örkény Színház és a Thália Színház közös produkciója.","shortLead":"A YouTube-on elérhető a nőNYUGAT, az Örkény Színház és a Thália Színház közös produkciója.","id":"20200401_Amikor_a_nok_levalnak_a_ferfiakrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2fde0464-bee7-4f1f-8a8f-8f93883ab3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfeb3a66-3015-438e-bcaf-3b7ab645f7b7","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Amikor_a_nok_levalnak_a_ferfiakrol","timestamp":"2020. április. 01. 13:08","title":"Amikor a nők leválnak a férfiakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cef64a9c-09aa-4d99-9d5d-979618feda0c","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"A szó szoros értelmében eddig Olaszország bizonyult Európa beteg emberének a koronavírus-járványban. A gazdaság leállítása után a kormány egyelőre a családokat igyekszik a felszínen tartani, a vállalkozások megmentéséhez forrást kell találni.","shortLead":"A szó szoros értelmében eddig Olaszország bizonyult Európa beteg emberének a koronavírus-járványban. A gazdaság...","id":"20200401_Olasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cef64a9c-09aa-4d99-9d5d-979618feda0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c27307c-3291-40c2-b22a-2ed0004003a5","keywords":null,"link":"/360/20200401_Olasz","timestamp":"2020. április. 01. 15:00","title":"Egységkormánnyal és az élén álló \"csodafegyverrel\" oldanák meg a válságot az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kína Csang'o-4 kínai űrszondájának Jáde Nyúl-2 (Yutu-2) nevű holdjárója már 424,5 métert tett meg az égitest távoli oldalán. Útja közben tudományos kutatást végez az érintetlen területen.","shortLead":"Kína Csang'o-4 kínai űrszondájának Jáde Nyúl-2 (Yutu-2) nevű holdjárója már 424,5 métert tett meg az égitest távoli...","id":"20200401_kinai_holdjaro_jade_nyul_2_elorehaladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93e920b1-7f12-4f56-8eb9-39909b639b20","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_kinai_holdjaro_jade_nyul_2_elorehaladas","timestamp":"2020. április. 01. 14:03","title":"Már 424 métert haladt előre a Hold távoli oldalán a Jáde Nyúl-2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9712998e-ea4c-4fb8-a90e-49160c2d6a98","c_author":"Vértessy Péter / Brüsszel","category":"vilag","description":"Az utcán már senki sem ácsorog, de netes bejelentkezéssel még fogadnak vendégeket a prostituáltak.","shortLead":"Az utcán már senki sem ácsorog, de netes bejelentkezéssel még fogadnak vendégeket a prostituáltak.","id":"20200401_prostitucio_belgium_koronavirus_jarvany_valsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9712998e-ea4c-4fb8-a90e-49160c2d6a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9970358d-d4e1-4fda-b99f-d52de07dd9b5","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_prostitucio_belgium_koronavirus_jarvany_valsag","timestamp":"2020. április. 01. 16:00","title":"Bajban vannak a belgiumi prostituáltak is a válság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soha ennyien nem vesztették még életüket a vírusban 24 óra alatt.","shortLead":"Soha ennyien nem vesztették még életüket a vírusban 24 óra alatt.","id":"20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_spanyolorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e40f13df-f526-4ea8-a1cf-da728c3d095c","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_spanyolorszag","timestamp":"2020. április. 02. 13:23","title":"Koronavírus: majdnem 1000 ember halt meg egyetlen nap alatt Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e8c6cad-ca47-48f4-aee2-fede4923cde5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jelentős változásokra számít az életstílusunkban Gundel Takács Gábor, megannyi népszerű vetélkedő műsorvezetője. Most már el fogjuk hinni, hogy ez megtörténhet velünk, nagyon másképp állunk majd az utazáshoz, a home office munkavégzés egy része pedig rögzül a válságon túl is, melynek jótékony hatása lesz a környezetre.","shortLead":"Jelentős változásokra számít az életstílusunkban Gundel Takács Gábor, megannyi népszerű vetélkedő műsorvezetője. Most...","id":"20200402_Gundel_Takacs_Gabor_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e8c6cad-ca47-48f4-aee2-fede4923cde5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd985612-1c5f-47a4-b0d3-e3d84654f7f8","keywords":null,"link":"/360/20200402_Gundel_Takacs_Gabor_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 02. 19:00","title":"Gundel Takács Gábor a Home office-ban: \"Háborúban viszonylag szerény a demokrácia mértéke\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b3a538f-a9db-438b-bba9-71d479e79933","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A száguldó cirkusz által évek óta nem használt indiai versenypálya több ezer ember ideiglenes otthonává vált.","shortLead":"A száguldó cirkusz által évek óta nem használt indiai versenypálya több ezer ember ideiglenes otthonává vált.","id":"20200401_karantent_alakitottak_ki_az_egyik_korabbi_forma1es_palyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b3a538f-a9db-438b-bba9-71d479e79933&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c9b813-75e3-43c1-9c83-996509c823af","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_karantent_alakitottak_ki_az_egyik_korabbi_forma1es_palyan","timestamp":"2020. április. 01. 09:21","title":"Karantént alakítottak ki az egyik korábbi Forma–1-es pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]