Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68b23d84-bf2e-4422-904f-4530772b68d4","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az elmúlt évtizedekben volt dolga a HIV-, a SARS, a MERS- és az ebolajárvánnyal, sőt még az anthraxszal is. Az Egyesült Államok egyik legelismertebb járványügyi szakembere most a koronavírussal, és a valós veszélyeket sokszor lazán kezelő elnökkel néz szembe. Anthony Fauci megnyugtató, bár a sok interjútól rekedt hangjától most amerikaiak milliói várnak valami biztatót.","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben volt dolga a HIV-, a SARS, a MERS- és az ebolajárvánnyal, sőt még az anthraxszal is. Az Egyesült...","id":"20200402_Az_ember_aki_tenyekkel_harcol_a_koronavirussal__es_Donald_Trumppal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68b23d84-bf2e-4422-904f-4530772b68d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24955a2b-769e-416f-a851-12396891482a","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Az_ember_aki_tenyekkel_harcol_a_koronavirussal__es_Donald_Trumppal","timestamp":"2020. április. 02. 19:50","title":"A tények embere, aki nemcsak a koronavírussal harcol, hanem Donald Trumppal is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Panaszkodnak a felhasználók, hogy nem tudják hívni FaceTime-on keresztül az iOS operációs rendszer régebbi verzióját futtató iPhone-okat, iPadeket.","shortLead":"Panaszkodnak a felhasználók, hogy nem tudják hívni FaceTime-on keresztül az iOS operációs rendszer régebbi verzióját...","id":"20200402_apple_facetime_hivas_hiba_ios134_regi_ios_9_verzio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba93d7e0-809f-4b84-8eb7-69af8714b0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57ce2307-3cfb-4d0e-91f8-3c021dded223","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_apple_facetime_hivas_hiba_ios134_regi_ios_9_verzio","timestamp":"2020. április. 02. 16:33","title":"A lehető legrosszabbkor: problémát okoz a FaceTime-nál a legújabb iOS-frissítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caa2df99-c177-4007-a78a-c6c3d045c964","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár általános tisztítószerként hivatkoznak rá, a Greenpeace vegyi szakértője nincs elragadtatva tőle.","shortLead":"Bár általános tisztítószerként hivatkoznak rá, a Greenpeace vegyi szakértője nincs elragadtatva tőle.","id":"20200403_fertotlenites_budapest_fkf_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caa2df99-c177-4007-a78a-c6c3d045c964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49cd3e95-0874-4598-8a5d-13bfa47f315b","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_fertotlenites_budapest_fkf_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 03. 13:44","title":"Mi ez a fehéren habzó szer, amivel fertőtlenítik a járdákat Budapesten?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e6e8da-b18d-459b-972d-be5595342bb2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Összesen már 804 fertőzöttről tudnak Ukrajnában és 20-an haltak meg.","shortLead":"Összesen már 804 fertőzöttről tudnak Ukrajnában és 20-an haltak meg.","id":"20200402_Ukrajnaban_57_gyermek_is_elkapta_a_virust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79e6e8da-b18d-459b-972d-be5595342bb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44d06a9-4a44-4b19-b6a3-31dd22b5d35f","keywords":null,"link":"/vilag/20200402_Ukrajnaban_57_gyermek_is_elkapta_a_virust","timestamp":"2020. április. 02. 20:16","title":"Ukrajnában 57 gyerek is elkapta a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a93f5e-5da1-437c-b845-6e0630fe68b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezer halottal kell számolni Svédországban az elhúzódó Covid-19-járvány miatt Stefan Löfven svéd miniszterelnök szerint.","shortLead":"Több ezer halottal kell számolni Svédországban az elhúzódó Covid-19-járvány miatt Stefan Löfven svéd miniszterelnök...","id":"20200404_Tobb_ezer_halottra_szamit_az_orszagban_a_sved_miniszterelnok_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32a93f5e-5da1-437c-b845-6e0630fe68b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8353047-8477-4c05-9fc1-0f8c3b12bb42","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Tobb_ezer_halottra_szamit_az_orszagban_a_sved_miniszterelnok_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. április. 04. 07:42","title":"Több ezer halottra számít az országban a svéd miniszterelnök a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Már ezt az adatot is közlik a kormányzati tájékoztató oldalon.","shortLead":"Már ezt az adatot is közlik a kormányzati tájékoztató oldalon.","id":"20200403_hatosagi_hazi_karanten_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fea1b4-6b92-45f2-860e-600cd33cd327","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_hatosagi_hazi_karanten_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 03. 05:12","title":"10 668-an vannak hatósági házi karanténban Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érthető, hogy az igen népszerűvé vált Zoom a hackerek fantáziáját is megindította. Ezért is kell óvatosnak lennie annak, aki ezt a programot használja.","shortLead":"Érthető, hogy az igen népszerűvé vált Zoom a hackerek fantáziáját is megindította. Ezért is kell óvatosnak lennie...","id":"20200403_zoom_domainnevek_atveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ae1b1cb-053a-42c7-8aeb-bae95401228e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0b2845d-32ae-406d-bf81-83e072e9069e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_zoom_domainnevek_atveres","timestamp":"2020. április. 03. 11:03","title":"Vigyázzon, hamis Zoom-linkek árasztották el a netet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyanúsított egy pékségben és egy elektronikai üzletben is fenyegetőzött.\r

","shortLead":"A gyanúsított egy pékségben és egy elektronikai üzletben is fenyegetőzött.\r

","id":"20200403_buszsofor_tamadas_csavarhuzo_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3479ed96-205a-40e7-a85a-de1ae08527f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_buszsofor_tamadas_csavarhuzo_rendorseg","timestamp":"2020. április. 03. 17:56","title":"A rendőrségig vitte a buszsofőr a férfit, aki csavarhúzóval támadt rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]