Már egymillió fölött jár a koronavírussal megfertőzöttek számban a világon, mintegy 70 ezren vesztették életüket a betegség miatt, a gazdasági hatások pedig kiszámíthatatlanok. Az eseményeket követni is nehéz, de mi igyekszünk mindenről tájékoztatni olvasóinkat. Tartson velünk, olvassa cikksorozatunkat.

New York államban kedden 779 beteg halt meg az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségben - jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján Andrew Cuomo, New York állam kormányzója.

A kormányzónak hétfő óta minden nap azt kell közölnie, hogy az adott napon szedte a járvány a legtöbb halálos áldozatot. New York városában szerda délelőttig - a Johns Hopkins egyetem és kórház adatai szerint - 4009, az Egyesült Államok egész területén pedig 13 ezernél több halottat regisztráltak. Az Egyesült Államokban - szintén szerda délig - összesen 402 923 fertőzöttet diagnosztizáltak.

A koronavírus-járványban meghaltak száma messze felülmúlja a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokban elhunytakét. A terrortámadásban 2753 ember halt meg New Yorkban. A koronavírus-járvány eddig már több mint négyezer áldozatot követelt New York városában és több mint hatezret egész New York állam területén.

A kormányzó bejelentette: több vírustesztet végeznek majd a kisebbségi közösségekben, a spanyolajkúak és az afroamerikaiak között. Bejelentette azt is, hogy a munkanélküli segélyért folyamodó minden egyes embernek 600 dollárral megnövelik a segély összegét. "A szövetségi kormányzat átutalja majd ezt, de New York állam nem vár, azonnali hatállyal kifizeti az embereknek" - mondta.

Cuomo közölte azt is, hogy az idén a New York-iak levélben szavazhatnak majd. A kormányzó az eredetileg április 28-ra kiírt előválasztásokat már korábban elhalasztotta június 23-ra. A sajtótájékoztatón elmondta: látta a televízióban a hosszú, tömött sorokat a kedden Wisconsinban megrendezett előválasztásokon és szerinte ez "teljes nonszensz".