Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"017ca365-6c57-4eea-8cc9-d380e440aa81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai TCL eredetileg februárban, Barcelonában akarta bemutatni az első három saját mobilját, végül azonban a koronavírus-járvány miatt lefújta az eseményt. Most azonban színre lépett a mobilok terén új gyártó.","shortLead":"A kínai TCL eredetileg februárban, Barcelonában akarta bemutatni az első három saját mobilját, végül azonban...","id":"20200406_tcl_okostelefon_tcl_10_5g_tcl_10l_tcl_10_pro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=017ca365-6c57-4eea-8cc9-d380e440aa81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ebe75a-1315-442b-b20d-7d174c90c1da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_tcl_okostelefon_tcl_10_5g_tcl_10l_tcl_10_pro","timestamp":"2020. április. 06. 18:03","title":"Megjött az új mobilgyártó, olcsó telefonokkal tarolna a TCL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És a lezárások ellenére is szolgálatban lesz. De nem biztos, hogy mindenhová eljut. ","shortLead":"És a lezárások ellenére is szolgálatban lesz. De nem biztos, hogy mindenhová eljut. ","id":"20200406_Uj_Zeland_miniszterelnok_husveti_nyuszi_fogtunder_munkavllalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ea51f8-967d-4dca-8ab2-39c077d9049c","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Uj_Zeland_miniszterelnok_husveti_nyuszi_fogtunder_munkavllalo","timestamp":"2020. április. 06. 13:37","title":"Új-Zéland miniszterelnöke: A húsvéti nyuszi nélkülözhetetlen munkavállaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7ae63c-723a-464f-90a8-6140bb42c393","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejér megyében 62 százalékkal nőtt egy nap alatt a koronavírusos fertőzöttek száma, szigorúbb fellépést vár a közterület-felügyelőkről, a rendőröktől és a katonáktól.","shortLead":"Fejér megyében 62 százalékkal nőtt egy nap alatt a koronavírusos fertőzöttek száma, szigorúbb fellépést vár...","id":"20200407_CserPalkovics_Drasztikusan_nott_a_fertozottek_szama_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec7ae63c-723a-464f-90a8-6140bb42c393&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53395f38-445a-4351-8af6-2ee88f682cfa","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_CserPalkovics_Drasztikusan_nott_a_fertozottek_szama_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 10:10","title":"Cser-Palkovics: Drasztikusan nőtt a megyében a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb8c13e-c24d-4276-9f8f-a8322a3bd02d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi akkor akart sört és csipszet venni, amikor csak az idősek vásárolhatnak.","shortLead":"A férfi akkor akart sört és csipszet venni, amikor csak az idősek vásárolhatnak.","id":"20200407_koronavirus_bevasarlas_garazdasag_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cb8c13e-c24d-4276-9f8f-a8322a3bd02d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a1fd349-d4bc-4477-a28a-2022963da0e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_koronavirus_bevasarlas_garazdasag_itelet","timestamp":"2020. április. 07. 11:07","title":"Lecsukják, mert ütött, amikor nem szolgálták ki a boltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Viszont figyelni kell arra is, hogy Afrikában vannak olyan alacsony jövedelmű, vidéki közösségek, ahol emberek milliói függnek a vadállatoktól. Amíg nincs megfelelő alternatíva nekik, addig fennmarad a veszélye, hogy a vadállatokkal illegálisan fognak kereskedni – véli az ENSZ biodiverzitásért felelős igazgatója.","shortLead":"Viszont figyelni kell arra is, hogy Afrikában vannak olyan alacsony jövedelmű, vidéki közösségek, ahol emberek milliói...","id":"20200406_koronavirus_vadallat_fogyasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec6d51b0-9f24-49de-ac78-33acd1c21551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9d83cc-75b2-4b43-96e4-476ce4d5ef52","keywords":null,"link":"/zhvg/20200406_koronavirus_vadallat_fogyasztas","timestamp":"2020. április. 06. 14:29","title":"Betiltaná a vadállatpiacokat az ENSZ szakértője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dcddf0-f53e-48ec-a8fe-7101f0e4dfd1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A tv-sorozatokban is gyakran foglalkoztatott színművész balatoni karanténba vonult vissza, Karinthyt olvas és gyökereket gyűjt. Scherer \"nem suttogós fajta\", a vírushelyzetről is sajátos véleménye van: \"több jót okozott eddig, mint Donald Trump\".","shortLead":"A tv-sorozatokban is gyakran foglalkoztatott színművész balatoni karanténba vonult vissza, Karinthyt olvas és...","id":"20200407_Scherer_Peter_a_Home_officeban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07dcddf0-f53e-48ec-a8fe-7101f0e4dfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fad3376a-1696-4769-82e4-35d31a4adf09","keywords":null,"link":"/360/20200407_Scherer_Peter_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 07. 18:40","title":"Scherer Péter a Home office-ban: \"A Föld kevesebbet bír el, mint mi gondoltuk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbdca5c-50e2-423b-b858-cd4aec1430ce","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban nőtt a fertőzöttek és a gyógyultak száma is.\r

","shortLead":"Az országban nőtt a fertőzöttek és a gyógyultak száma is.\r

","id":"20200407_Otszor_annyi_tesztet_vegeznek_Szlovakiaban_mint_a_mult_heten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdbdca5c-50e2-423b-b858-cd4aec1430ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d989e41b-4054-4c7f-8919-13f471cd3a55","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_Otszor_annyi_tesztet_vegeznek_Szlovakiaban_mint_a_mult_heten","timestamp":"2020. április. 07. 18:53","title":"Ötször annyi tesztet végeznek Szlovákiában, mint a múlt héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f5b274-c4d7-44e3-a8a2-9b2a8f16330e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyi közpénz került a magyar fociba az elmúlt években, hogy komoly következményekkel járhat, ha a járvány miatt a sporton kezdenek el spórolni. Több klub már most fizetéscsökkentésről számolt be, sok helyen ezekben a napokban tárgyalnak a játékosokkal. És hirtelen az is problémát okoz, hogy valamiből fenn kell tartani a drága stadionokat akkor is, ha senki nem lép pályára.","shortLead":"Annyi közpénz került a magyar fociba az elmúlt években, hogy komoly következményekkel járhat, ha a járvány miatt...","id":"20200407_magyar_foci_allami_penz_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83f5b274-c4d7-44e3-a8a2-9b2a8f16330e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4be6a9-f956-4c02-87f4-63170c3edd37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_magyar_foci_allami_penz_koronavirus","timestamp":"2020. április. 07. 06:30","title":"Ráomolhat a gazdasági válság a magyar focira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]