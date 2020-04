Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0564dd0c-ecd3-4d6f-b30f-ac6958d4ff62","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Fizetési nehézségei támadtak a Bónusz Brigádnak – értesült a hvg.hu. Több olyan céggel is beszéltünk, amelyeknek tartoznak, közülük egy partner ezek után nem biztos, hogy ki tudná szolgálni azokat, akik már megvették a kupont. A Bónusz Brigád alapítója azt mondja, ezek nem fizetési nehézségek, hanem \"méltányosságot és haladékot kértek, kevesebb mint 100 partnertől”. A ki nem szolgált vásárlóknak visszafizetik a kupont.","shortLead":"Fizetési nehézségei támadtak a Bónusz Brigádnak – értesült a hvg.hu. Több olyan céggel is beszéltünk, amelyeknek...","id":"20200406_Nem_fizet_a_Bonusz_Brigad_egyre_idegesebbek_a_cegek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0564dd0c-ecd3-4d6f-b30f-ac6958d4ff62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"606fcf63-4474-481c-9350-43f35640ba33","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_Nem_fizet_a_Bonusz_Brigad_egyre_idegesebbek_a_cegek","timestamp":"2020. április. 06. 20:00","title":"Késik a kifizetésekkel a Bónusz Brigád, egyre idegesebbek a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93982fcd-d4b3-4d5e-a200-8d88e77e6d53","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A zenészt március végén szállították kórházba koronavírus-fertőzés miatt.","shortLead":"A zenészt március végén szállították kórházba koronavírus-fertőzés miatt.","id":"20200408_Meghalt_John_Prine_country_es_folkenekes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93982fcd-d4b3-4d5e-a200-8d88e77e6d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"614d6c76-17cb-4614-aca1-009160fa13c4","keywords":null,"link":"/kultura/20200408_Meghalt_John_Prine_country_es_folkenekes","timestamp":"2020. április. 08. 13:39","title":"Koronavírus-fertőzésben hunyt el John Prine country- és folkénekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az április 18-i show-n részt vesz Billie Eilish, Lady Gaga, Chris Martin, Elton John, Eddie Vedder, Paul McCartney és még sokan mások. ","shortLead":"Az április 18-i show-n részt vesz Billie Eilish, Lady Gaga, Chris Martin, Elton John, Eddie Vedder, Paul McCartney és...","id":"20200407_Nagyszabasu_televizios_showra_keszulnek_vilagsztarok_az_egeszsegugyi_dologzokert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac8cae99-3ca0-45aa-a240-f5b9d1abf368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac5374f1-4516-41f4-8037-ad02b0a8e4cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200407_Nagyszabasu_televizios_showra_keszulnek_vilagsztarok_az_egeszsegugyi_dologzokert","timestamp":"2020. április. 07. 09:47","title":"Nagyszabású televíziós show-ra készülnek világsztárok az egészségügyi dolgozókért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cafae66-2567-45ac-9797-cf59c9999b92","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mazda parányi első személyautója előtt tisztelegnek a vadonatúj 2020-as típusok. ","shortLead":"A Mazda parányi első személyautója előtt tisztelegnek a vadonatúj 2020-as típusok. ","id":"20200407_cuki_elso_modelljere_emlekezik_az_iden_100_eves_mazda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cafae66-2567-45ac-9797-cf59c9999b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c2296ad-a7ae-44ce-b4ff-e0114460d7e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200407_cuki_elso_modelljere_emlekezik_az_iden_100_eves_mazda","timestamp":"2020. április. 07. 07:59","title":"Cuki első modelljére emlékezik az idén 100 éves Mazda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8424e0-db25-4b4f-894f-2c8a7d46505d","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Bár a legtöbben az egész napot otthon töltik s így az energiafogyasztásunk is nőhet, a mostani helyzet lehetőséget is ad arra is, hogy új, zöldebb szokásokat honosítsunk meg. Az Energiaklub és a GreenDependent Intézet szakértői osztották meg velünk tippjeiket, hogy mire figyeljünk a négy fal között, hogy spóroljunk a felhasznált energiával. ","shortLead":"Bár a legtöbben az egész napot otthon töltik s így az energiafogyasztásunk is nőhet, a mostani helyzet lehetőséget is...","id":"20200408_Hogyan_hasznaljunk_kevesebb_energiat_a_negy_fal_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a8424e0-db25-4b4f-894f-2c8a7d46505d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d42d83-81bd-4376-8a16-d6d4a1a84934","keywords":null,"link":"/zhvg/20200408_Hogyan_hasznaljunk_kevesebb_energiat_a_negy_fal_kozott","timestamp":"2020. április. 08. 16:55","title":"Hogyan használjunk otthon kevesebb energiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vér ellenanyag-szintjét mérő új módszer a megkérdezett mikrobiológusok és virológusok szerint sem megbízható a fertőzés kimutatására, egy hete – mindenfajta hírverés nélkül – mégis ezzel kezdte szűrni a fertőzésgyanús betegeket az OMSZ. Az új gyorsteszt nem kis veszélye, hogy sok esetben tévesen ad negatív eredményt, a fertőzöttek így egészségesnek gondolhatják magukat, és tovább fertőzhetnek. A Nemzeti Népegészségügyi Központ egyelőre nem árulja el, hogy miért szakítottak az orr- és garatváladékból történt eddigi, megbízhatónak tartott mintavétellel. ","shortLead":"A vér ellenanyag-szintjét mérő új módszer a megkérdezett mikrobiológusok és virológusok szerint sem megbízható...","id":"20200408_gyorsteszt_koronavirus_teszt_omsz_pcr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a57f8bb-50f5-4838-94e7-1a468a5b669a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"444e5f74-db05-448f-a8ee-49668b025ae3","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_gyorsteszt_koronavirus_teszt_omsz_pcr","timestamp":"2020. április. 08. 06:30","title":"A Mentőszolgálat is átállt a gyorstesztre, pedig szakemberek szerint megbízhatatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hét európai kutatóintézet mintegy 25 tudósa egy olyan decentralizált protokollt készített el a koronavírus-járvány miatti megfigyelésekhez, amely szerintük sokkal nagyobb biztonságot nyújtana az állampolgárok adatai számára, mint a kormányok központosító adatkezelési elképzelése.","shortLead":"Hét európai kutatóintézet mintegy 25 tudósa egy olyan decentralizált protokollt készített el a koronavírus-járvány...","id":"20200407_koronavirus_jarvany_europai_unio_felhasznaloi_adatok_decentralizacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d3b8d8-04ec-4aeb-9c7e-422fbaadbf92","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_koronavirus_jarvany_europai_unio_felhasznaloi_adatok_decentralizacio","timestamp":"2020. április. 07. 10:33","title":"Összefogott 25 európai tudós, megmutatták, hogyan lehetnek nagyobb biztonságban a felhasználói adatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf614f7e-8aa1-4ed0-ab44-8c2cce23b94d","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A Huawei a francia Devialet-vel együttműködve készítette el új hangszóróját. A gyártó ígérete szerint a Sound X kompakt méretét meghazudtoló akusztikus hangzást nyújt.","shortLead":"A Huawei a francia Devialet-vel együttműködve készítette el új hangszóróját. A gyártó ígérete szerint a Sound X kompakt...","id":"20200407_huawei_sound_x_hangszoro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf614f7e-8aa1-4ed0-ab44-8c2cce23b94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"925ae06a-a98e-48d4-aabb-a0429ac63f7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_huawei_sound_x_hangszoro","timestamp":"2020. április. 07. 10:03","title":"Nyolc hangszóró dübörög a Huawei Sound X-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]