Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Áruházanként változó, hogy hány ember mehet majd be vásárolni. Applikációval ellenőrzik majd a létszámot.","shortLead":"Áruházanként változó, hogy hány ember mehet majd be vásárolni. Applikációval ellenőrzik majd a létszámot.","id":"20200408_koronavirus_jarvany_bevasarlas_kereskedelem_tesco","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27648cfd-d18d-4f33-9935-60cc0ff3cd63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94c09749-8865-469d-a009-c6035cbf5dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20200408_koronavirus_jarvany_bevasarlas_kereskedelem_tesco","timestamp":"2020. április. 08. 14:36","title":"Megszabja a Tesco, mostantól hányan lehetnek az üzleteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e18b-8bf7-42cd-9439-beefed644f7c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Legalább hatvan százalékkal esett vissza a forgalom a kijárási korlátozások bevezetése óta.","shortLead":"Legalább hatvan százalékkal esett vissza a forgalom a kijárási korlátozások bevezetése óta.","id":"20200407_kozut_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e18b-8bf7-42cd-9439-beefed644f7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889f8f1f-9cf3-449b-8f62-0512dda11130","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_kozut_felujitas","timestamp":"2020. április. 07. 08:20","title":"A kisebb forgalom miatt gyorsabban halad a közút az útfelújításokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d383f584-0c26-4719-8a1e-4ec809826118","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szigetről, VOLT-ról, Balaton Soundról továbbra sincs hír.\r

\r

","shortLead":"A Szigetről, VOLT-ról, Balaton Soundról továbbra sincs hír.\r

\r

","id":"20200407_Elmarad_az_egyik_legnagyobb_europai_fesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d383f584-0c26-4719-8a1e-4ec809826118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37c58dbf-344d-4256-a4ea-c1b0cc6b4170","keywords":null,"link":"/kultura/20200407_Elmarad_az_egyik_legnagyobb_europai_fesztival","timestamp":"2020. április. 07. 10:29","title":"Elmarad az egyik legnagyobb európai fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn vázolta fel Orbán Viktor a gazdaságvédelmi akciótervét, de csak nagy vonalakban, a részleteket Palkovics László miniszter mondja el kedden délelőtt 11-től, az operatív törzs tájékoztatásán. Azonban kedden Szijjártó Péter külügyminiszter már elejtett egy-két morzsát.","shortLead":"Hétfőn vázolta fel Orbán Viktor a gazdaságvédelmi akciótervét, de csak nagy vonalakban, a részleteket Palkovics László...","id":"20200407_A_berterhek_70_szazalekat_is_atvallalhatja_a_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab47bac9-ad0e-4b32-8509-0871ec971182","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_A_berterhek_70_szazalekat_is_atvallalhatja_a_kormany","timestamp":"2020. április. 07. 10:20","title":"A bérterhek 70 százalékát is átvállalhatja a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b38d55-c2ff-45d1-ad23-ba0dff644a39","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha buszgarázsokban és autószerelő műhelyekben lehetett vadászrepülőgépet építeni a háború idején, miért ne gyárthatna lélegeztetőgépet a repülőgép-, a porszívó- vagy az autógyár? ","shortLead":"Ha buszgarázsokban és autószerelő műhelyekben lehetett vadászrepülőgépet építeni a háború idején, miért ne gyárthatna...","id":"202014_lelegeztetogep_maskepp_modellvaltas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96b38d55-c2ff-45d1-ad23-ba0dff644a39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83c778c5-4a2b-4316-8cdf-6f1627937e96","keywords":null,"link":"/360/202014_lelegeztetogep_maskepp_modellvaltas","timestamp":"2020. április. 07. 14:00","title":"Még a porszívóiról ismert Dyson is lélegeztetőgépek gyártására áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A grafénnal bélelt maszk 48 óráig védi viselőjét a különféle kórokozók ellen.","shortLead":"A grafénnal bélelt maszk 48 óráig védi viselőjét a különféle kórokozók ellen.","id":"20200407_arcmaszk_grafen_jarvany_koronavirus_kinai_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3c2e9b1-53c2-4903-a8d2-9b5c701283f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"921418cc-9c2b-4b3a-94e2-4616ac40a323","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_arcmaszk_grafen_jarvany_koronavirus_kinai_kutatok","timestamp":"2020. április. 07. 15:03","title":"A többinél kényelmesebb és biztonságosabb arcmaszkot fejlesztettek kínai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány hatására az amerikai vállalat minden gyártási tevékenységét kénytelen felfüggeszteni, európai konkurenciája pedig Észak-Németországban és Alabamában szünetelteti a gyártást.","shortLead":"A koronavírus-járvány hatására az amerikai vállalat minden gyártási tevékenységét kénytelen felfüggeszteni, európai...","id":"20200407_boeing_airbus_leallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8a5d6e-7252-42a1-85d4-610a611f3088","keywords":null,"link":"/kkv/20200407_boeing_airbus_leallas","timestamp":"2020. április. 07. 14:33","title":"Leáll a Boeing, több helyen az Airbus is szünetelteti a gyártást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Jászai Gellért a 4iG informatikai nagyvállalat első embere, Mészáros üzlettársa. Egyes pletykák szerint a nagyvállalkozók viszonya megromlott, aminek szerepe lehetett a T-Systems felvásárlásának meghiúsulásában is. Jászai szerint ez nem igaz, a jó viszony töretlen, a cég pedig a folyamatosan érkező milliárdos közbeszerzésekkel együtt is piaci alapon működik. Sőt hosszabb távon nekik még a járvány is jót tesz.","shortLead":"Jászai Gellért a 4iG informatikai nagyvállalat első embere, Mészáros üzlettársa. Egyes pletykák szerint...","id":"202014_allam_kincstar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0246e27c-dbd0-493d-ad8f-b475f3ba9210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ab9a23-e261-4fe3-bcf3-334372461240","keywords":null,"link":"/360/202014_allam_kincstar","timestamp":"2020. április. 07. 16:30","title":"Jászai Gellért: Mészáros Lőrinccel barátok és partnerek vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]