Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0277e538-8d7d-4b4f-9441-f933b58a22d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek egy része zúgolódik, a polgármester felelősségét emlegeti a pénteki erdőtűz kapcsán.","shortLead":"A helyiek egy része zúgolódik, a polgármester felelősségét emlegeti a pénteki erdőtűz kapcsán.","id":"20200411_A_tuzet_eloltottak_de_az_indulatok_meg_parazslanak_Budaorson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0277e538-8d7d-4b4f-9441-f933b58a22d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"590a3e06-7cbf-42ef-9309-3b7b8a20adf6","keywords":null,"link":"/itthon/20200411_A_tuzet_eloltottak_de_az_indulatok_meg_parazslanak_Budaorson","timestamp":"2020. április. 11. 15:07","title":"A tüzet eloltották, de az indulatok még parázslanak Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lassult a halottak számának emelkedési üteme, a súlyos betegek száma tovább csökkent.","shortLead":"Lassult a halottak számának emelkedési üteme, a súlyos betegek száma tovább csökkent.","id":"20200411_Egy_nap_alatt_635_koronavirusfertozott_halt_meg_Franciaorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=38f410f0-e035-47c9-9b4e-d4489fd59521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b14288b-74a4-437e-87c0-931fd530b23c","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Egy_nap_alatt_635_koronavirusfertozott_halt_meg_Franciaorszagban","timestamp":"2020. április. 11. 21:32","title":"Egy nap alatt 635 koronavírus-fertőzött halt meg Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálra ítéltek szombaton Jemenben a húszi lázadók négy újságírót, akiket kémkedéssel vádoltak meg - közölte egy genfi székhelyű jogvédő csoport.","shortLead":"Halálra ítéltek szombaton Jemenben a húszi lázadók négy újságírót, akiket kémkedéssel vádoltak meg - közölte egy genfi...","id":"20200411_Jemeni_polgarhaboru_halalra_iteltek_negy_ujsagirot_kemkedes_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec3840fe-63b2-4786-9ce5-459a2bef736b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3defb51-7bc1-4c52-b92b-debaf8c0faf9","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Jemeni_polgarhaboru_halalra_iteltek_negy_ujsagirot_kemkedes_miatt","timestamp":"2020. április. 11. 17:48","title":"Jemeni polgárháború: halálra ítéltek négy újságírót kémkedés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szombaton ismertetett legújabb statisztika szerint Nagy-Britanniában eddig 9875-en haltak meg az új típusú koronavírus okozta betegségben. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt 24 órában 917 halálesetről érkezett bejelentés a hatóságokhoz.","shortLead":"A szombaton ismertetett legújabb statisztika szerint Nagy-Britanniában eddig 9875-en haltak meg az új típusú...","id":"20200411_Egy_nap_alatt_917en_haltak_meg_koronavirus_miatt_NagyBritanniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97b89440-4f83-4c6a-ac9f-8f6743f20b72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a0b7c5-b10a-48e9-af48-d622a18d7941","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Egy_nap_alatt_917en_haltak_meg_koronavirus_miatt_NagyBritanniaban","timestamp":"2020. április. 11. 17:21","title":"Egy nap alatt 917-en haltak meg koronavírus miatt Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5166024-6290-4833-be9b-9af571115d91","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az Apollo–13 legénysége egy baleset miatt soha nem szállt le a Holdon, küldetésük így is rengeteg tapasztalattal bővítette a NASA mérnökeinek tudását. Egy most elérhetővé vált weboldalon még az űrhajó indulásának pillanata is visszanézhető.","shortLead":"Bár az Apollo–13 legénysége egy baleset miatt soha nem szállt le a Holdon, küldetésük így is rengeteg tapasztalattal...","id":"20200411_apollo_13_nasa_kiloves_holdra_szallas_oxigentartaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5166024-6290-4833-be9b-9af571115d91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59498bad-c2aa-42e7-a968-102ff6d37da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200411_apollo_13_nasa_kiloves_holdra_szallas_oxigentartaly","timestamp":"2020. április. 11. 12:03","title":"Ezen a weboldalon újraélheti az Apollo–13 torokszorító pillanatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70faf5e1-5756-467e-844b-0ff6d54ebad0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Svédországban más európai országokhoz képest kevésbé szigorú korlátozásokat vezettek be.","shortLead":"Svédországban más európai országokhoz képest kevésbé szigorú korlátozásokat vezettek be.","id":"20200411_Tobb_mint_tizezer_koronavirusfertozott_Svedorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70faf5e1-5756-467e-844b-0ff6d54ebad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c6e1e9-64a3-4e10-b912-93ba9cac5432","keywords":null,"link":"/vilag/20200411_Tobb_mint_tizezer_koronavirusfertozott_Svedorszagban","timestamp":"2020. április. 11. 19:05","title":"Több mint tízezer koronavírus-fertőzött Svédországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Családjával együtt két hétre a saját házában karantén alá helyezték.","shortLead":"Családjával együtt két hétre a saját házában karantén alá helyezték.","id":"20200411_Koronavirussal_fertozodott_egy_veszpremi_kezis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=547f9e45-37ed-4119-b0bf-2c5603cf3f90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8d86c8-c846-4b55-9825-025559d61db4","keywords":null,"link":"/sport/20200411_Koronavirussal_fertozodott_egy_veszpremi_kezis","timestamp":"2020. április. 11. 12:37","title":"Koronavírussal fertőzött egy veszprémi kézis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli hatóságok vasárnap lezárták az ultraortodoxok lakta negyedek egy részét, mert ezekben a városrészekben jóval magasabb a koronavírussal fertőzöttek aránya.","shortLead":"Az izraeli hatóságok vasárnap lezárták az ultraortodoxok lakta negyedek egy részét, mert ezekben a városrészekben jóval...","id":"20200412_Jeruzsalemben_lezartak_az_ultraortodox_negyedek_egy_reszet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2043aa0f-35cc-448a-81f8-b0238bdab1e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Jeruzsalemben_lezartak_az_ultraortodox_negyedek_egy_reszet","timestamp":"2020. április. 12. 15:38","title":"Jeruzsálemben lezárták az ultraortodox negyedek egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]