[{"available":true,"c_guid":"6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 200 milliliteres kiszerelést a töltőállomásokon árusítja a cég.","shortLead":"A 200 milliliteres kiszerelést a töltőállomásokon árusítja a cég.","id":"20200421_1990_forintert_adja_a_Mol_az_altala_gyartott_kezfertotlenitot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16ae57a-d926-4a49-bd93-48a349158339","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_1990_forintert_adja_a_Mol_az_altala_gyartott_kezfertotlenitot","timestamp":"2020. április. 21. 17:49","title":"Már árulja a Mol az általa gyártott kézfertőtlenítőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jóval nagyobb mértékben ugrott meg több országban is az elhunytak száma az elmúlt hónapban, mint azt a regisztrált koronavírus halálesetekből le lehetne vezetni - erről készített összeállítást a New York Times.","shortLead":"Jóval nagyobb mértékben ugrott meg több országban is az elhunytak száma az elmúlt hónapban, mint azt a regisztrált...","id":"20200421_korona_new_york_times","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ced30309-f7cb-41fb-955e-050cf86351e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d096b6eb-93de-4f06-a188-2f92994b8871","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_korona_new_york_times","timestamp":"2020. április. 21. 20:20","title":"A New York Times 25 ezer olyan halottat talált a statisztikákban, akik nem szerepelnek a koronavírusosok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a koronavírusos betegek tüneteit enyhítő, kísérleti vérplazmaterápia kidolgozását és alkalmazását támogatja.","shortLead":"Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a koronavírusos betegek tüneteit enyhítő, kísérleti vérplazmaterápia...","id":"20200422_Koronavirusfertozesen_atesett_de_mar_gyogyult_verplazmadonorokat_keresnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da7510a9-0449-45d1-9f00-34ab767dbc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89e9a3e9-5b46-4a9e-b0f9-92d8c751ab13","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Koronavirusfertozesen_atesett_de_mar_gyogyult_verplazmadonorokat_keresnek","timestamp":"2020. április. 22. 11:11","title":"Koronavírus-fertőzésen átesett, gyógyult vérplazmadonorokat keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikaiak szerint a ugyanazokkal a hamis üzenetekkel támadják az országot.","shortLead":"Az amerikaiak szerint a ugyanazokkal a hamis üzenetekkel támadják az országot.","id":"20200421_Fake_newsterjesztessel_vadolta_meg_Kinat_Irant_es_Oroszorszagot_az_USA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580694ac-eea1-4cd4-b386-dffe86ab2f32","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_Fake_newsterjesztessel_vadolta_meg_Kinat_Irant_es_Oroszorszagot_az_USA","timestamp":"2020. április. 21. 20:49","title":"Fake news-terjesztéssel vádolta meg Kínát, Iránt és Oroszországot az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sem a kutatók által elemzett mintákból, sem a világban terjedő többiből nem látják azt, hogy többféle koronavírus terjedne Magyarországon.","shortLead":"Sem a kutatók által elemzett mintákból, sem a világban terjedő többiből nem látják azt, hogy többféle koronavírus...","id":"20200421_pecs_virologus_koronavirus_jarvany_tevhit_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd99c866-0983-44fb-84d6-e2ad846e6f4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be328afc-cd87-4b7f-aa94-5ce3ebef1009","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_pecs_virologus_koronavirus_jarvany_tevhit_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 21. 18:03","title":"Pécsi virológusok megcáfoltak egy tévhitet a magyarországi járvánnyal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint az intézkedés segít majd abban, hogy elkezdhessék enyhíteni a koronavírus miatti korlátozásokat. ","shortLead":"A főpolgármester szerint az intézkedés segít majd abban, hogy elkezdhessék enyhíteni a koronavírus miatti...","id":"20200422_kereskedelem_taxi_kotelezo_maszk_Karacsony_Gergely_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=40845cd5-a776-41b1-bcc1-577cfe2e537e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ec260-889c-413b-b268-8fdb7b07d502","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_kereskedelem_taxi_kotelezo_maszk_Karacsony_Gergely_Budapest","timestamp":"2020. április. 22. 18:05","title":"Levélben kérte a boltok együttműködését a kötelező maszkviseléshez Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Emmi szerint jár a teljes táppénz, de az érintett orvosoknak a kormányhivatalnál kell jelezniük, mi történt.","shortLead":"Az Emmi szerint jár a teljes táppénz, de az érintett orvosoknak a kormányhivatalnál kell jelezniük, mi történt.","id":"20200420_orvosi_kamara_koronavirus_tappenz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d233270c-bbda-427b-8cd7-c2974b84e1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec4a58c-a14b-4168-a851-96f43aca677b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200420_orvosi_kamara_koronavirus_tappenz","timestamp":"2020. április. 20. 20:51","title":"Orvosi kamara: A megfertőződött orvosok csak 60 százalékos táppénzt kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Már több mint 320 ezer munkanélküli van Magyarországon. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Már több mint 320 ezer munkanélküli van Magyarországon. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200422_Radar360_Hova_tunt_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2019d8fb-8965-4996-a971-2883e6d05acf","keywords":null,"link":"/360/20200422_Radar360_Hova_tunt_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2020. április. 22. 08:00","title":"Radar360: Hová tűnt Kim Dzsong Un?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]