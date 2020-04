Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8535825-a5c1-45f7-878e-fc8495f93bc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ott dolgozó 27 kórházi munkatársat letesztelték.","shortLead":"Az ott dolgozó 27 kórházi munkatársat letesztelték.","id":"20200421_szent_borbala","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8535825-a5c1-45f7-878e-fc8495f93bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4730b93f-3577-4934-9f7d-2e62449278e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200421_szent_borbala","timestamp":"2020. április. 21. 20:31","title":"Koronavírus: osztályokat zártak le a tatabányai kórházban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 200 milliliteres kiszerelést a töltőállomásokon árusítja a cég.","shortLead":"A 200 milliliteres kiszerelést a töltőállomásokon árusítja a cég.","id":"20200421_1990_forintert_adja_a_Mol_az_altala_gyartott_kezfertotlenitot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ee800a0-4bed-424b-a869-434feee8a340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a16ae57a-d926-4a49-bd93-48a349158339","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_1990_forintert_adja_a_Mol_az_altala_gyartott_kezfertotlenitot","timestamp":"2020. április. 21. 17:49","title":"Már árulja a Mol az általa gyártott kézfertőtlenítőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61e39a07-1606-43ef-84ba-66b1e9721c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autós tüntetést Hadházy Ákos szervezte a kórházak kiürítése miatt.","shortLead":"Az autós tüntetést Hadházy Ákos szervezte a kórházak kiürítése miatt.","id":"20200420_hadhazy_tuntetes_clark_adam_ter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61e39a07-1606-43ef-84ba-66b1e9721c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa2d7256-aa26-4dfb-bec2-9ddc909929f0","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_hadhazy_tuntetes_clark_adam_ter","timestamp":"2020. április. 20. 18:09","title":"Videó: Nyomták a dudát Orbánnak a Clark Ádám téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73dbdf5e-5b4c-49f1-9961-81d167735648","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az alig 1,5 literes benzinmotor mellett egy villanymotor is besegít az új plugin hibridek hajtásába.","shortLead":"Az alig 1,5 literes benzinmotor mellett egy villanymotor is besegít az új plugin hibridek hajtásába.","id":"20200422_3_hengeres_motor_kerul_a_land_rover_divatterepjarokba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73dbdf5e-5b4c-49f1-9961-81d167735648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa9dfc4-0e7b-4557-8701-f49f80f68c9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200422_3_hengeres_motor_kerul_a_land_rover_divatterepjarokba","timestamp":"2020. április. 22. 10:21","title":"3 hengeres motor kerül a Range Rover és Land Rover divatterepjárókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1fab18-fe85-413b-a3b0-93b01a1d7c84","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Most szabadultak a 20 napos karanténból, de nem tudnak hazajutni.","shortLead":"Most szabadultak a 20 napos karanténból, de nem tudnak hazajutni.","id":"20200421_oceanjaro_koronavirus_magyar_tancosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de1fab18-fe85-413b-a3b0-93b01a1d7c84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"224057eb-36e8-422a-bfc3-5cf75435a69d","keywords":null,"link":"/elet/20200421_oceanjaro_koronavirus_magyar_tancosok","timestamp":"2020. április. 21. 14:52","title":"Karantén alá vett óceánjárón ragadt egy magyar táncos pár Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kórházakban hatodik napja csökken a betegek száma, az intenzív osztályokon 12. napja mind kevesebb pácienst látnak el, de a mérséklődés nagyon lassú.","shortLead":"A kórházakban hatodik napja csökken a betegek száma, az intenzív osztályokon 12. napja mind kevesebb pácienst látnak...","id":"20200420_koronavirus_jarvany_fertozes_franciaorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e70032-0aba-41b5-a68c-8f812cad2ba4","keywords":null,"link":"/vilag/20200420_koronavirus_jarvany_fertozes_franciaorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 20. 21:52","title":"Húszezer fölött a halottak száma Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d38199c-5dea-4671-b17d-8eacc02fe544","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nézők nélküli meccsek is elmaradnak.\r

","shortLead":"A nézők nélküli meccsek is elmaradnak.\r

","id":"20200421_Szeptemberig_biztos_hogy_nem_lesz_profi_futball_Hollandiabam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d38199c-5dea-4671-b17d-8eacc02fe544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f8f1e36-591b-42a0-bcc2-99581b2f1b01","keywords":null,"link":"/sport/20200421_Szeptemberig_biztos_hogy_nem_lesz_profi_futball_Hollandiabam","timestamp":"2020. április. 21. 21:50","title":"Szeptemberig biztos, hogy nem lesz profi futball Hollandiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aláírók szerint szerint két vírussal kell egyszerre megküzdeni, ebből az egyik Orbán politikája.","shortLead":"Az aláírók szerint szerint két vírussal kell egyszerre megküzdeni, ebből az egyik Orbán politikája.","id":"20200420_Felhivast_tett_kozze_73_europai_kozeleti_szemelyiseg_a_felhatalmazasi_torveny_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7fe7a-c183-49d8-9cd0-5bb042acf205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5a04e8-e182-4120-910f-9f4e9804c747","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Felhivast_tett_kozze_73_europai_kozeleti_szemelyiseg_a_felhatalmazasi_torveny_miatt","timestamp":"2020. április. 20. 21:42","title":"Felhívást tett közzé 73 európai közéleti személyiség a felhatalmazási törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]