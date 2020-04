Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c92f64b-3db3-4032-af75-bbaaa536e24b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem jön létre az amerikai Boeing és a brazil Embraer kereskedelmi repülőgépek gyártására szakosodott részlegéből a korábban bejelentett vegyesvállalat, mert az amerikai fél egyoldalúan felmondta az előszerződést. A brazilok szerint a Boeing soha nem is akarta igazán az üzletet megkötni.","shortLead":"Nem jön létre az amerikai Boeing és a brazil Embraer kereskedelmi repülőgépek gyártására szakosodott részlegéből...","id":"20200425_Nem_tarsul_az_amerikai_Boing_es_a_brazil_Embraer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c92f64b-3db3-4032-af75-bbaaa536e24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1edc0d6-d402-4a74-91dc-6e336e28d2e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200425_Nem_tarsul_az_amerikai_Boing_es_a_brazil_Embraer","timestamp":"2020. április. 25. 21:15","title":"Nem társul az amerikai Boeing és a brazil Embraer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A koronavírusban Allah ajándékát látó muszlim szélsőségesek újraszervezhetik magukat Irakban és máshol, mert a járvány a terrorellenes fellépést is szünetelteti.","shortLead":"A koronavírusban Allah ajándékát látó muszlim szélsőségesek újraszervezhetik magukat Irakban és máshol, mert a járvány...","id":"202017__dzsihad_es_virus__iszlam_allam__koronakatonak__harcostarsak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9922f38-7fd1-428d-9e8c-747ffcdc938c","keywords":null,"link":"/360/202017__dzsihad_es_virus__iszlam_allam__koronakatonak__harcostarsak","timestamp":"2020. április. 26. 11:00","title":"Az Iszlám Állam a katonájának tekinti a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5748f947-b69b-4ddc-be96-06572685f47c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az idős papok kértek segítséget. \"Mi természetesen azonnal reagáltunk\" – mondta Szijjártó Péter.","shortLead":"Az idős papok kértek segítséget. \"Mi természetesen azonnal reagáltunk\" – mondta Szijjártó Péter.","id":"20200424_magyarorszag_vatikan_pap_arcmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5748f947-b69b-4ddc-be96-06572685f47c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d1e5fd-48a1-44cc-9bef-4141cdb91c7c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_magyarorszag_vatikan_pap_arcmaszk","timestamp":"2020. április. 24. 17:45","title":"Magyarország 50 ezer arcmaszkot adott a Vatikánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248c61a8-0ae9-44b1-be96-8b22c61264b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztőjének cége évi ötmilliót kap. \r

