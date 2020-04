Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5eb8fcb2-8e68-4dde-9085-f874314e9192","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó a jelek szerint elérkezettnek látja az időt népszerű középkategóriás szedánja ráncainak felvarrására. ","shortLead":"A bajor gyártó a jelek szerint elérkezettnek látja az időt népszerű középkategóriás szedánja ráncainak felvarrására. ","id":"20200429_ido_elott_kiszivargott_az_uj_5os_bmw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb8fcb2-8e68-4dde-9085-f874314e9192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399fa082-9ab7-4178-a33f-df9fd7f8c324","keywords":null,"link":"/cegauto/20200429_ido_elott_kiszivargott_az_uj_5os_bmw","timestamp":"2020. április. 29. 07:59","title":"Idő előtt kiszivárgott az új 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d959dab7-0c30-420c-b5ff-2bc3d900500d","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Az SZDSZ első elnöke a rendszerváltás idején kategorikusan kijelentette, hogy nem lesz profi politikus, de még sokáig a párt befolyásos személyisége maradt. A HVG 1989 augusztusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.","shortLead":"Az SZDSZ első elnöke a rendszerváltás idején kategorikusan kijelentette, hogy nem lesz profi politikus, de még sokáig...","id":"20200429_kis_janos_hvgportre_1989_augusztus_5","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d959dab7-0c30-420c-b5ff-2bc3d900500d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"699ea6da-50c0-45a5-a055-e45e00efe41b","keywords":null,"link":"/360/20200429_kis_janos_hvgportre_1989_augusztus_5","timestamp":"2020. április. 29. 16:45","title":"Rendszerváltók30 – Kis János: Leginkább a Fideszt érzem közel magamhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cél, hogy a korlátozások a gazdaság újraindítása a járvány elleni védekezés következő fázisban a kellő megalapozottsággal mehessen végbe.","shortLead":"A cél, hogy a korlátozások a gazdaság újraindítása a járvány elleni védekezés következő fázisban a kellő...","id":"20200428_atfogo_orszagos_teszteles_semmelweis_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eda6886a-ba28-4698-ad70-b876910eb76d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d73ec72-86fb-4b2b-9874-2c35024356ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_atfogo_orszagos_teszteles_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. április. 28. 15:23","title":"Több tízezer fős koronavírus-szűrés kezdődik májusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26105c60-4086-46e8-8160-97445d5ccd95","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csupán egyfajta kísérlet részeként indít a Lenovo linuxos laptopokat, de ha beválik az elképzelés, akkor más modellekre is kiterjesztik ezt az operációs rendszert.","shortLead":"Egyelőre csupán egyfajta kísérlet részeként indít a Lenovo linuxos laptopokat, de ha beválik az elképzelés, akkor más...","id":"20200428_lenovo_laptop_linux_fedora_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26105c60-4086-46e8-8160-97445d5ccd95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c452eae7-92e7-4027-b0a2-d45d74db850a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_lenovo_laptop_linux_fedora_operacios_rendszer","timestamp":"2020. április. 28. 11:48","title":"Windowsos helyett linuxos laptopokat ad ki a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök szerint nem lesz mit enni, ha a feldolgozók leállnak. Úgyhogy nem engedi.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint nem lesz mit enni, ha a feldolgozók leállnak. Úgyhogy nem engedi.","id":"20200429_donald_trump_husuzem_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9c5b8fa-b3a3-45a7-9f21-eb601ee8a08d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_donald_trump_husuzem_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 08:05","title":"Tombol a járvány, de Trump elrendelte, hogy nyissanak ki a húsüzemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32b2f76-a452-48a0-af52-14a3d7b8f02e","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Az utóbbi években szinte az elviselhetetlenségig telt meg a társadalom feszültségekkel – véli a számos hazai és nemzetközi díjat nyert rendező. Hajdu Szabolcs a HVG-nek adott interjúban beszél arról is, hogy legújabb – online bemutatott – játékfilmjének atmoszférája miért idézi a 70-es éveket, miközben a Békeidő című alkotás valójában a jelenkor problémáinak látlelete. ","shortLead":"Az utóbbi években szinte az elviselhetetlenségig telt meg a társadalom feszültségekkel – véli a számos hazai és...","id":"202017__hajdu_szabolcs__webes_filmforgalmazasrol_neurozisrol__hallgatasi_dosszie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e32b2f76-a452-48a0-af52-14a3d7b8f02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e7ace2-9944-4f67-b42d-3cf6f22effb3","keywords":null,"link":"/360/202017__hajdu_szabolcs__webes_filmforgalmazasrol_neurozisrol__hallgatasi_dosszie","timestamp":"2020. április. 28. 16:00","title":"Hajdu Szabolcs: \"A függőség nem az Orbán-éra alatt kezdődött\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy friss kutatás szerint bár a diákok nem szeretnék, ha idén nem lenne érettségi, de több mint 80 százalékuk nem ért egyet annak tervezett lebonyolítási módjával.\r

\r

","shortLead":"Egy friss kutatás szerint bár a diákok nem szeretnék, ha idén nem lenne érettségi, de több mint 80 százalékuk nem ért...","id":"20200428_A_diakok_donto_tobbsege_nem_ert_egyet_az_erettsegi_lebonyolitasaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37ac0172-b8f9-4483-8bf9-47f2f50b5ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8508c09-7b7a-44b8-8c33-d5d772e6bcf6","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_A_diakok_donto_tobbsege_nem_ert_egyet_az_erettsegi_lebonyolitasaval","timestamp":"2020. április. 28. 12:15","title":"A diákok döntő többsége nem ért egyet az érettségi lebonyolításával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327476cf-9cf7-4546-b7b8-a41a5d04ec5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2455 diák lépett vissza az érettségi vizsgáktól – jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Május 3-ától jönnek az új szabályok, amit a következő napokban jelentenek majd be. Müller Cecília szerint bőven egy százalék alatti lesz az átfertőzöttség aránya. ","shortLead":"2455 diák lépett vissza az érettségi vizsgáktól – jelentette be Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár. Május 3-ától...","id":"20200429_Maruzsa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=327476cf-9cf7-4546-b7b8-a41a5d04ec5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8531031-af81-44f3-99a0-9d5d16c88a71","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Maruzsa","timestamp":"2020. április. 29. 11:13","title":"Maruzsa: Jövő héten kezdődik az érettségi, a diákok 97 százaléka érettségizni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]