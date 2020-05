Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3581302f-cf2d-4895-b7f0-3b9ff658bb72","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy beteg férfitől 2019 decemberében levett mintát teszteltek az új koronavírusra, és pozitív lett az eredmény. A fertőzött férfi nem járt előtte külföldön.","shortLead":"Egy beteg férfitől 2019 decemberében levett mintát teszteltek az új koronavírusra, és pozitív lett az eredmény...","id":"20200505_koronavirus_franciaorszag_december","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3581302f-cf2d-4895-b7f0-3b9ff658bb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f65b6696-5fde-47e0-8e9e-15aa7765b8f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_koronavirus_franciaorszag_december","timestamp":"2020. május. 05. 17:45","title":"Már tavaly decemberben megjelenhetett a koronavírus Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Sokkal több hulladék halmozódik fel azoknál az állatoknál, amelyek ritkábban építik újra szűkebb lakóhelyüket, állítja egy friss kutatás. ","shortLead":"Sokkal több hulladék halmozódik fel azoknál az állatoknál, amelyek ritkábban építik újra szűkebb lakóhelyüket, állítja...","id":"20200506_Muanyagszemet_tengeri_madar_feszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=606f2acd-c0bc-4966-9840-0e13b335be73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52254d34-88f3-411f-8cfb-74d64eb0ce55","keywords":null,"link":"/zhvg/20200506_Muanyagszemet_tengeri_madar_feszek","timestamp":"2020. május. 06. 14:49","title":"Tele van műanyagszeméttel a tengeri madarak fészke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Eximbanknál 707 millió dollárnyi hitelkeret áll a magyar vállalkozások rendelkezésére, hogy a Türk Tanács tagországainak piacán érvényesülhessenek. És egyébként maszkot is küldtek nekünk.","shortLead":"Az Eximbanknál 707 millió dollárnyi hitelkeret áll a magyar vállalkozások rendelkezésére, hogy a Türk Tanács...","id":"20200506_Befektetesi_alapot_hozott_letre_Turk_Tanacs_Magyarorszag_is_csatlakozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b75754ba-90ed-4c0a-aef8-5ea56e2f9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7a2e6e6-98be-4864-b0a0-0d9afdb1a2d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200506_Befektetesi_alapot_hozott_letre_Turk_Tanacs_Magyarorszag_is_csatlakozott","timestamp":"2020. május. 06. 17:17","title":"Magyarország is csatlakozott a Türk Tanács befektetési alapjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2","c_author":"HVG","category":"360","description":"A klubok különösen szeretnék és az UEFA is azt szorgalmazza, hogy legkésőbb a nyáron induljon újra a koronavírus-járvány miatt – Fehéroroszország kivételével – egész Európában felfüggesztett fociszezon, ám egyelőre nem tudni, mikor történhet ez meg. Magyarországon a férfi NB I és a Magyar Kupa folytatódhat, a nőknél a BL-indulásért még lesz meccs, de más nem.\r

","shortLead":"A klubok különösen szeretnék és az UEFA is azt szorgalmazza, hogy legkésőbb a nyáron induljon újra...","id":"20200506_Mar_sok_helyen_fociznanak_Europaban_de_meg_nem_engedik_oket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec140d08-4a84-425d-a163-8e9672de27f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b29ed0c-f384-4871-8c27-c42d90d780f8","keywords":null,"link":"/360/20200506_Mar_sok_helyen_fociznanak_Europaban_de_meg_nem_engedik_oket","timestamp":"2020. május. 06. 15:45","title":"Az NB I folytatódik, de Európa legtöbb országában még nem rúgnak labdába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d02477-82cd-472a-aaab-6f6ef503d44e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sok éve tartó hátrányos megkülönböztetésnek vetett véget az Országos Vérellátó Szolgálat.","shortLead":"Sok éve tartó hátrányos megkülönböztetésnek vetett véget az Országos Vérellátó Szolgálat.","id":"20200506_meleg_ferfiak_veradas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60d02477-82cd-472a-aaab-6f6ef503d44e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aab6cf5-4a08-487c-8ea2-ecbbee4bf994","keywords":null,"link":"/elet/20200506_meleg_ferfiak_veradas","timestamp":"2020. május. 06. 16:23","title":"Megszűnt a meleg és biszexuális férfiak diszkriminálása a véradásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465619b6-ab88-4d8d-ad6e-8f3f7bbf7c81","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A különlegesen kiképzett kutyának olyan orra van, hogy messze a mentesség határértéke alatt is kiszagolja a glutént.","shortLead":"A különlegesen kiképzett kutyának olyan orra van, hogy messze a mentesség határértéke alatt is kiszagolja a glutént.","id":"20200505_gofree_glutenjelzo_kutya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=465619b6-ab88-4d8d-ad6e-8f3f7bbf7c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a99760bb-1549-41c3-8d84-683bb4f3b59b","keywords":null,"link":"/elet/20200505_gofree_glutenjelzo_kutya","timestamp":"2020. május. 05. 12:49","title":"Egy magyar kislány mellett állt munkába Gofree, Európa első gluténjelző kutyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887af3ec-4cfa-437f-a380-0f4d4cb57b26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szerdán átlépheti a lélektani 30 ezres küszöböt az elhunytak száma.\r

","shortLead":"Szerdán átlépheti a lélektani 30 ezres küszöböt az elhunytak száma.\r

","id":"20200505_Mar_tobb_a_halalos_aldozat_NagyBritanniaban_mint_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=887af3ec-4cfa-437f-a380-0f4d4cb57b26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5794d37-292a-4ccd-84d6-7931b29d4b80","keywords":null,"link":"/vilag/20200505_Mar_tobb_a_halalos_aldozat_NagyBritanniaban_mint_Olaszorszagban","timestamp":"2020. május. 05. 20:11","title":"Már több a halálos áldozat Nagy-Britanniában, mint Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb66fd72-453c-44bb-b166-e13a5c50a450","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A szokottnál is kétségbeesettebb hívások, szaporodó új jelentkezők, folyamatosan csörgő telefonok – a kijárási korlátozások bevezetése óta kivétel nélkül hasonló jelenségekről számoltak be a bántalmazott nőknek létrehozott magyarországi segélyvonalak munkatársai. Bár teljes kijárási tilalom nincs, a vidék pedig ki is nyitott, a koronavírus-járvány Magyarországon a szokásosnál is nehezebb helyzetbe hozta a segítségre szoruló áldozatokat. Az Isztambuli Egyezmény ratifikálását viszont éppen a veszélyhelyzet alatt utasította el az Országgyűlés. ","shortLead":"A szokottnál is kétségbeesettebb hívások, szaporodó új jelentkezők, folyamatosan csörgő telefonok – a kijárási...","id":"20200506_karanten_bantalmazas_kapcsolati_eroszak_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb66fd72-453c-44bb-b166-e13a5c50a450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9567dd9f-7926-4283-9e47-5002cd7e40ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200506_karanten_bantalmazas_kapcsolati_eroszak_koronavirus","timestamp":"2020. május. 06. 11:10","title":"Családi erőszak karanténban: veszélyes emelkedésre figyelmeztetnek a szakértők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]