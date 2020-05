Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bdb2f52-0f3e-490e-a16c-200d9f9c9763","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendszeres és alapos kézmosás, valamint az arcunk eltakarása mellett legalább másfél méteres távolságot kell tartanunk a fertőzés elkerüléséhez. Akkor is, ha maszkot viselünk.","shortLead":"A rendszeres és alapos kézmosás, valamint az arcunk eltakarása mellett legalább másfél méteres távolságot kell...","id":"20200507_Koronaviruskisokos_A_tavolsagtartas_eleteket_menthet__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bdb2f52-0f3e-490e-a16c-200d9f9c9763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008b7735-4f5e-40d0-b3ab-d9182e1ac3c4","keywords":null,"link":"/360/20200507_Koronaviruskisokos_A_tavolsagtartas_eleteket_menthet__video","timestamp":"2020. május. 08. 11:30","title":"Koronavírus-kisokos: A távolságtartás életeket menthet - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0677952-c212-4b60-a780-c98bb95d10b4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy üzletből raboltak el több millió forintot.","shortLead":"Egy üzletből raboltak el több millió forintot.","id":"20200508_Fegyveres_rablo_testverpart_kaptak_el","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0677952-c212-4b60-a780-c98bb95d10b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a7f26e-499d-446b-8848-532e2aa19f1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200508_Fegyveres_rablo_testverpart_kaptak_el","timestamp":"2020. május. 08. 07:59","title":"Fegyveres rabló testvérpárt kaptak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"135 ezer és félmillió forint közötti összeget oszt ki a Babis vezette kormány – három hónapon át.","shortLead":"135 ezer és félmillió forint közötti összeget oszt ki a Babis vezette kormány – három hónapon át.","id":"20200508_penzjutalom_premium_csehorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b17c3ba-3125-4058-88e6-77df9f96c80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457f6529-d7a7-41cb-842e-4d36d19ce248","keywords":null,"link":"/vilag/20200508_penzjutalom_premium_csehorszag","timestamp":"2020. május. 08. 04:59","title":"Rendkívüli pénzjutalmat kapnak a cseh mentők és szociális dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ef452ef-2381-405a-87f9-1906f5460c13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Köszönöm, amit értünk tesztek” – írta a brit graffitiművész legújabb alkotásához, amely Southampton központi kórházába került.","shortLead":"„Köszönöm, amit értünk tesztek” – írta a brit graffitiművész legújabb alkotásához, amely Southampton központi kórházába...","id":"20200507_banksy_szuperhos_grafika_apolok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ef452ef-2381-405a-87f9-1906f5460c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178a4e6e-ec7d-4153-a441-bcc7243efe02","keywords":null,"link":"/elet/20200507_banksy_szuperhos_grafika_apolok","timestamp":"2020. május. 07. 12:40","title":"Banksy új szuperhősei az egészségügyi dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétéves mélypontra esett az infláció. Ennek az egyedüli oka az, hogy az üzemanyagok ára 22 százalékkal zuhant, az élelmiszerek ára meredeken emelkedik és minden más ár is nő tovább.","shortLead":"Kétéves mélypontra esett az infláció. Ennek az egyedüli oka az, hogy az üzemanyagok ára 22 százalékkal zuhant...","id":"20200508_elelmiszerarak_benzin_inflacio_ksh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841adbe0-89e4-4f7d-9e99-7ead2b809ed9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200508_elelmiszerarak_benzin_inflacio_ksh","timestamp":"2020. május. 08. 09:26","title":"Elszabadultak az élelmiszerárak, de az olcsó benzin miatt alacsony lett az infláció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944678d3-083c-45b0-80c0-16e9e45c07c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerda reggel még verőfényes napsütés volt Hargitafürdőn, aztán megérkezett a hó.","shortLead":"Szerda reggel még verőfényes napsütés volt Hargitafürdőn, aztán megérkezett a hó.","id":"20200507_hargitafurdo_ho_havazas_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=944678d3-083c-45b0-80c0-16e9e45c07c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6aeabea9-3c2c-4fe4-8968-c4dd6d8ae19c","keywords":null,"link":"/elet/20200507_hargitafurdo_ho_havazas_idojaras","timestamp":"2020. május. 07. 13:05","title":"Nagy hó esett Hargitafürdőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64eee4b5-8a32-433e-8152-06740645e105","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Die Welt német lap tekintette át a járvány okozta helyzetet a térségben, és igyekszik elmagyarázni, hogy mit hozott az eddigi szigor, illetve mi következhet a korlátozások most elindult enyhítése után.","shortLead":"A Die Welt német lap tekintette át a járvány okozta helyzetet a térségben, és igyekszik elmagyarázni, hogy mit hozott...","id":"20200508_koronavirusjarvany_gazdasag_korlatozas_nyitas_magyarorszag_keletkozepeuropa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64eee4b5-8a32-433e-8152-06740645e105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ae1615-2f67-45e4-bf5a-c9216a17bfcf","keywords":null,"link":"/360/20200508_koronavirusjarvany_gazdasag_korlatozas_nyitas_magyarorszag_keletkozepeuropa","timestamp":"2020. május. 08. 07:30","title":"Kelet-Európában most jön a neheze, de a járvány után hosszú távon fellendülés is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b24c04ab-2b7b-4c11-8b46-ad02291eb055","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"434 millió forintot kapott Fabricius Gábor az Eltörölni Frankra, de jön Tolvaly Ferenc új zarándokfilmje is.\r

\r

","shortLead":"434 millió forintot kapott Fabricius Gábor az Eltörölni Frankra, de jön Tolvaly Ferenc új zarándokfilmje is.\r

\r

","id":"20200507_Film_keszul_a_kadari_politikai_pszichiatriarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b24c04ab-2b7b-4c11-8b46-ad02291eb055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f0227c-3c83-4267-a399-1611399aa248","keywords":null,"link":"/elet/20200507_Film_keszul_a_kadari_politikai_pszichiatriarol","timestamp":"2020. május. 07. 10:53","title":"Film készül a kádári politikai pszichiátriáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]