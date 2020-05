Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"411ec1e4-fc75-4275-9c7f-3602039e3429","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Különleges pillanatot hozott el az Európa-nap: minden uniós vezető összeállt egy videó kedvéért.","shortLead":"Különleges pillanatot hozott el az Európa-nap: minden uniós vezető összeállt egy videó kedvéért.","id":"20200509_Orban_is_beallt_a_sorba_egyutt_uzent_az_unios_vezetokkel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=411ec1e4-fc75-4275-9c7f-3602039e3429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2674d1b-557f-4b8a-8918-2345b4a4a1bc","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_Orban_is_beallt_a_sorba_egyutt_uzent_az_unios_vezetokkel","timestamp":"2020. május. 09. 10:18","title":"Orbán is beállt a sorba: együtt üzent az uniós vezetőkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2a40bf-7bde-4673-b70d-0c0407e8dd37","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Sokkal több banki dolgozó folytathatja a munkát otthonról akkor is, amikor vége lesz majd a járványnak.","shortLead":"Sokkal több banki dolgozó folytathatja a munkát otthonról akkor is, amikor vége lesz majd a járványnak.","id":"20200510_bankok_home_office_jarvany_munka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7b2a40bf-7bde-4673-b70d-0c0407e8dd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa57a5ad-2ec8-4f28-9aee-8f1ed1099359","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200510_bankok_home_office_jarvany_munka","timestamp":"2020. május. 10. 10:52","title":"Ha már átálltak a bankok a home office-ra, részben maradnának is úgy a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lecsap a hidegfront.","shortLead":"Lecsap a hidegfront.","id":"20200510_Hetfon_meg_30_fok_lesz_kedden_mar_csak_18","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4473f0-9b38-4fa2-be18-1e9b80a89b40","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Hetfon_meg_30_fok_lesz_kedden_mar_csak_18","timestamp":"2020. május. 10. 09:09","title":"Hétfőn még 30 fok lesz, kedden már csak 18","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2bed2ae-cc96-4c72-9649-5014b2917442","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Milliárdokat fordít a brit kormány a kerékpáros és a gyalogosközlekedés biztonságos feltételeinek megteremtésére, mivel az emberek közötti távolságtartás szükségessége miatt a közösségi közlekedés kapacitásainak töredéke lesz csak kihasználható a koronavírus-járvány megfékezését szolgáló korlátozások feloldása után is.","shortLead":"Milliárdokat fordít a brit kormány a kerékpáros és a gyalogosközlekedés biztonságos feltételeinek megteremtésére, mivel...","id":"20200509_Milliardokat_fordit_a_brit_kormany_a_kerekparos_es_a_gyalogoskozlekedes_fejlesztesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2bed2ae-cc96-4c72-9649-5014b2917442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa1f19e4-89ca-477b-b314-668222c1f848","keywords":null,"link":"/elet/20200509_Milliardokat_fordit_a_brit_kormany_a_kerekparos_es_a_gyalogoskozlekedes_fejlesztesere","timestamp":"2020. május. 09. 18:53","title":"Milliárdokat fordít a brit kormány a kerékpáros és a gyalogosközlekedés fejlesztésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847f04db-8f6d-4fb7-9737-01e96c1fd9a2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Összeegyeztethető-e a washingtoni szenátus, pláne a Fehér Ház perspektívája a chicagói gyerekszoba valóságával? Segít-e az összehangolásban a párterápia? Feláldozhatók- e egy ambiciózus nő családi és karrier álmai a még ambiciózusabb férj történelmi léptékű sikerei oltárán? ","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját...","id":"20200510_Michelle_Obama_Igy_lettem_3_resz__Nem_igazan_hittem_el_hogy_nyerhetne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=847f04db-8f6d-4fb7-9737-01e96c1fd9a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b5435f-d87b-4600-ae53-dd79500b874b","keywords":null,"link":"/360/20200510_Michelle_Obama_Igy_lettem_3_resz__Nem_igazan_hittem_el_hogy_nyerhetne","timestamp":"2020. május. 10. 17:20","title":"Michelle Obama: Így lettem, 3. rész - Nem igazán hittem el, hogy nyerhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a16725f-645d-40ef-b640-12f70ec9c1e2","c_author":"HVG","category":"360","description":"A halál asszonya – Sztálin mesterlövésze voltam című könyv Ljudmila Pavlicsenko kéziratai felhasználásával meséli el a legpontosabban célzó szovjet katona történetét.","shortLead":"A halál asszonya – Sztálin mesterlövésze voltam című könyv Ljudmila Pavlicsenko kéziratai felhasználásával meséli el...","id":"202019_konyv__elso_szovjetkent_a_feher_hazban_ljudmila_pavlicsenko_ahalal_asszonya_sztalin_mesterlovesze_voltam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a16725f-645d-40ef-b640-12f70ec9c1e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d8e1ad-d530-4738-bd57-7655e6700e01","keywords":null,"link":"/360/202019_konyv__elso_szovjetkent_a_feher_hazban_ljudmila_pavlicsenko_ahalal_asszonya_sztalin_mesterlovesze_voltam","timestamp":"2020. május. 09. 15:15","title":"Sztálin mesterlövészét küldte a Fehér Házba, hogy meggyőzze az elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezrek tüntettek Németországban a koronavírus miatt életbe léptetett korlátozások ellen szombaton.","shortLead":"Ezrek tüntettek Németországban a koronavírus miatt életbe léptetett korlátozások ellen szombaton.","id":"20200509_A_kijarasi_korlatozasok_ellen_tuntettek_tobb_nemet_varosban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b86809ee-2e6f-46ca-8421-6b5f1c2f6611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fad8aa-579f-4110-bc24-27c3e3fd5e5d","keywords":null,"link":"/elet/20200509_A_kijarasi_korlatozasok_ellen_tuntettek_tobb_nemet_varosban","timestamp":"2020. május. 09. 21:09","title":"A kijárási korlátozások ellen tüntettek több német városban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4031865f-0d87-4418-9726-f3a2314d89b7","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A sűrűn lakott New Yorkban pusztít a koronavírus, Delhiben alig. Az elöregedett Észak-Olaszországban sokan haltak meg, Japánban nem. A forró afrikai országokban kevés a beteg, Brazíliában sok.","shortLead":"A sűrűn lakott New Yorkban pusztít a koronavírus, Delhiben alig. Az elöregedett Észak-Olaszországban sokan haltak meg...","id":"20200510_valogat_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4031865f-0d87-4418-9726-f3a2314d89b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f3e7f9-559a-42cb-a843-96f91e9431db","keywords":null,"link":"/360/20200510_valogat_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 10. 14:00","title":"Milyen alapon válogat a koronavírus? Még a tudósok sem tudják, de már kutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]