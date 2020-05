Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tovább enyhítenek a korlátozó intézkedéseken a nyugat-balkáni országok, és egyre inkább nyitnak a külvilág felé, Szerbiába és Boszniába például negatív koronavírus-teszttel karantén-kötelezettség nélkül lehet belépni.","shortLead":"Tovább enyhítenek a korlátozó intézkedéseken a nyugat-balkáni országok, és egyre inkább nyitnak a külvilág felé...","id":"20200509_Szerbiaba_es_Boszniaba_is_be_lehet_mar_lepni_negativ_koronavirusteszttel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7492e95c-c1d7-44da-a6fc-2cce7d8da0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2a410d2-79c4-4ce8-9a47-b9eb9523ced4","keywords":null,"link":"/vilag/20200509_Szerbiaba_es_Boszniaba_is_be_lehet_mar_lepni_negativ_koronavirusteszttel","timestamp":"2020. május. 09. 09:39","title":"Szerbiába és Boszniába is be lehet már lépni negatív koronavírus-teszttel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Immár 400 felett van a magyarországi áldozatok száma, miközben világszerte már négymillió felett van a fertőzöttszám.","shortLead":"Immár 400 felett van a magyarországi áldozatok száma, miközben világszerte már négymillió felett van a fertőzöttszám.","id":"20200509_187_orszagban_van_jelen_a_koronavirus__hirek_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c8d2b7c-665b-4acd-803d-899a941e04e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb375af3-f83e-4b9a-951c-fce0f71ccb46","keywords":null,"link":"/itthon/20200509_187_orszagban_van_jelen_a_koronavirus__hirek_percrol_percre","timestamp":"2020. május. 09. 08:28","title":"187 országban van jelen a koronavírus - hírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd324f38-ca96-4cd5-8a5c-54758f5a2f92","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Renault pilótája, Daniel Ricciardo úgy gondolja, hogy a koronavírus-járvány utáni első Forma-1-es futam kaotikus lesz.","shortLead":"A Renault pilótája, Daniel Ricciardo úgy gondolja, hogy a koronavírus-járvány utáni első Forma-1-es futam kaotikus lesz.","id":"20200509_Ricciardo_szerint_kaotikus_lesz_az_ujrakezdes_a_Forma1ben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd324f38-ca96-4cd5-8a5c-54758f5a2f92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbfe846-a97a-4598-bdb0-cbf02cbcf398","keywords":null,"link":"/sport/20200509_Ricciardo_szerint_kaotikus_lesz_az_ujrakezdes_a_Forma1ben","timestamp":"2020. május. 09. 17:54","title":"Ricciardo szerint kaotikus lesz az újrakezdés a Forma-1-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017462c4-5cf2-4713-bde5-8c42a3c40507","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Mentőszolgálat Szóvivője, Győrfi Pál szállította Orbán Viktor miniszterelnököt a józsefvárosi mentőállomáshoz, az út közbeni kedélyes beszélgetésből derült ki mindez. ","shortLead":"Az Országos Mentőszolgálat Szóvivője, Győrfi Pál szállította Orbán Viktor miniszterelnököt a józsefvárosi...","id":"20200510_Orban_a_jarasi_bajnoksagig_jutott_az_elsosegelynyujto_versenyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=017462c4-5cf2-4713-bde5-8c42a3c40507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e58fd90f-aecd-4538-9b75-60dbbedf5b85","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_Orban_a_jarasi_bajnoksagig_jutott_az_elsosegelynyujto_versenyen","timestamp":"2020. május. 10. 14:02","title":"Orbán a járási bajnokságig jutott az elsősegélynyújtó versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8665df9e-48bd-44b9-b77a-5816f6b8cafc","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Duma Aktuált is megihlette az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatóján adagolt rendőri zsargon. Klasszikus mese egy kicsi másképp, Hadházi László tolmácsolásában. ","shortLead":"A Duma Aktuált is megihlette az Operatív Törzs napi sajtótájékoztatóján adagolt rendőri zsargon. Klasszikus mese...","id":"20200508_Hadhazi_fotorzs_mesel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8665df9e-48bd-44b9-b77a-5816f6b8cafc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9be1f07-6e4f-4ca6-a43a-9d0c8bd89956","keywords":null,"link":"/360/20200508_Hadhazi_fotorzs_mesel","timestamp":"2020. május. 09. 17:30","title":"Hadházi főtörzs mesél: H. Fehérke kiskorú állampolgár és a hét zömök fizikai munkás ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76faab3f-6934-46ce-a587-23f9e1660fd8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje meg, mi járt a fejében az elmúlt hetekben, hogy éli meg a karantént, milyen változásokat lát magán és másokon, miként remél és fél, s úgy általában, mi a viszonya e különleges időben a világhoz. A sorozat verseit jegyző szerzők: Garaczi László, Kiss Judit Ágnes, Nádasdy Ádám, Pajor Tamás, Parti Nagy Lajos, Peer Krisztián, Závada Péter.","shortLead":"A járvány okozta rendkívüli helyzet a lelkünkön is otthagyja a lenyomatát. A hvg360 felkért hét költőt, hogy verselje...","id":"20200506_Karantenvers_V__Pajor_Tamas_A_koronatanu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76faab3f-6934-46ce-a587-23f9e1660fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75222318-1dda-4d7f-9fee-2c6ae241f9fe","keywords":null,"link":"/360/20200506_Karantenvers_V__Pajor_Tamas_A_koronatanu","timestamp":"2020. május. 09. 15:00","title":"Karanténvers V. - Pajor Tamás: A koronatanú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b9f94a2-09a6-4a92-8496-47344b3d2d85","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Színes és gazdag portrénk a legendás alakról, aki egyszerre volt valóságos figura és mesehős, és akit – ezt talán kevesebben tudják – az 1940-es években a náci politikai propaganda is felhasznált a maga céljaira.","shortLead":"Színes és gazdag portrénk a legendás alakról, aki egyszerre volt valóságos figura és mesehős, és akit – ezt talán...","id":"20200509_A_hazug_baro_igazsaga__Munchhausen_300_1720_szuletes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b9f94a2-09a6-4a92-8496-47344b3d2d85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff966af-53bd-47d2-9dd6-0f6aa800aaf2","keywords":null,"link":"/360/20200509_A_hazug_baro_igazsaga__Munchhausen_300_1720_szuletes","timestamp":"2020. május. 09. 13:00","title":"Bántotta, hogy lehazugozták, de ezt se hitték el neki – 300 éve született Münchhausen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f2b8ac0-05ab-42da-b53e-aff25ccaf620","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem csak kerékpárutak felfestésével lehet javítani egy város élhetőségén, és a gyökeres változások megvalósítása nem feltétlenül tart évekig – bizonyítják a pandémia hatására kipróbált városigerilla-módszerek.","shortLead":"Nem csak kerékpárutak felfestésével lehet javítani egy város élhetőségén, és a gyökeres változások megvalósítása nem...","id":"202019__taktikai_varosfejlesztes__uldogeloovezet__jardapolitika__savvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f2b8ac0-05ab-42da-b53e-aff25ccaf620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2367a68-9a6c-4f16-b92e-7b318a3e2a56","keywords":null,"link":"/360/202019__taktikai_varosfejlesztes__uldogeloovezet__jardapolitika__savvaltas","timestamp":"2020. május. 09. 08:15","title":"Az autók kárára, az ember javára megkezdődhet a városok „visszafoglalása”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]