[{"available":true,"c_guid":"14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bruttó 1 millió 507 ezer 350 forintra vágták meg a bérét.","shortLead":"Bruttó 1 millió 507 ezer 350 forintra vágták meg a bérét.","id":"20200604_orban_viktor_fizetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"475087f2-b6ef-45f7-abfb-f3ef15c6a116","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_orban_viktor_fizetese","timestamp":"2020. június. 04. 06:56","title":"Ötven forinttal \"csökkent\" Orbán Viktor fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Korábban indokolni kellett, hogy a csökkentett munkaidős foglalkoztatás közvetlen összefüggésben áll a veszélyhelyzettel, később kikerült ez a rész a kérelemből.","shortLead":"Korábban indokolni kellett, hogy a csökkentett munkaidős foglalkoztatás közvetlen összefüggésben áll...","id":"20200603_Vallalkozas_bertamogatas_elutasitas__kerelem_feltetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1565c9f-e8f7-4a1f-85ce-257e1dc84e4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff1fc899-9c01-47ac-8f07-82fa16d317f2","keywords":null,"link":"/kkv/20200603_Vallalkozas_bertamogatas_elutasitas__kerelem_feltetel","timestamp":"2020. június. 03. 14:22","title":"Több vállalkozás bértámogatását is elutasították egy kérelemben nem szereplő feltétel miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e8ec80-015f-4b21-8dbd-7122b21389ea","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Száz éve nem volt annyi karbantartott csodás kastélya Magyarországnak, mint amire most van kilátás a felújítási programnak köszönhetően – és egyes üzletemberek boldogulására.","shortLead":"Száz éve nem volt annyi karbantartott csodás kastélya Magyarországnak, mint amire most van kilátás a felújítási...","id":"202022__kastelyprogram__tobb_penz__tobb_haszon__muris_urak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28e8ec80-015f-4b21-8dbd-7122b21389ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f3f9a4-ee68-416b-9337-73c3bf796fa5","keywords":null,"link":"/360/202022__kastelyprogram__tobb_penz__tobb_haszon__muris_urak","timestamp":"2020. június. 03. 11:00","title":"A járvány alatt is ömlik a közpénz a kastélyprogramba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar állam segítsége nélkül nem jött volna össze a 145 millió forintos profit.","shortLead":"A magyar állam segítsége nélkül nem jött volna össze a 145 millió forintos profit.","id":"20200602_MAgyar_Posta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35a3f75c-9cd6-4a93-b025-ebc5abc44bc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec2bde7-f6fc-46b5-8daf-0bc2c6c548fe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_MAgyar_Posta","timestamp":"2020. június. 02. 20:37","title":"Veszteséges a Magyar Posta, mégis nyereséget termel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c378fd1e-d8fc-4909-9cee-ae675d57f3a5","c_author":"Balla István - Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Magyarországot kifacsarta az első világháború és a spanyolnátha, a végső tőrdöfést pedig a trianoni békeszerződés jelentette száz évvel ezelőtt. Ám ahány ember, annyiféle Trianon létezik – a korabeli naplók ennek a legjobb bizonyítékai. Mit éltek át az anyaországba menekülők, hogy élte meg egy vagonlakó gyerek vagy egy budapesti hivatalnok a felgyorsuló eseményeket? Schmidt Anikó főlevéltárossal kutattunk a százéves emlékek között. ","shortLead":"Magyarországot kifacsarta az első világháború és a spanyolnátha, a végső tőrdöfést pedig a trianoni békeszerződés...","id":"20200604_Szolgaljam_a_horvat_allamot_Hiszen_az_hazaarulas_volna__igy_forgatta_fel_Trianon_a_hetkoznapokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c378fd1e-d8fc-4909-9cee-ae675d57f3a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56d1666-057f-4e63-bd71-e9919d084a51","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Szolgaljam_a_horvat_allamot_Hiszen_az_hazaarulas_volna__igy_forgatta_fel_Trianon_a_hetkoznapokat","timestamp":"2020. június. 04. 06:30","title":"„A románok követelték az esküt. Bennem ágaskodott a magyarságom, megtagadtam”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepődtek a szakképzésben dolgozók, amikor átvették szerződéstervezetüket.","shortLead":"Meglepődtek a szakképzésben dolgozók, amikor átvették szerződéstervezetüket.","id":"20200603_30_szazalekos_beremelest_igert_a_kormany_a_szakszervezetek_szerint_jo_ha_20_szazalekot_kaptak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb1ba23b-4261-42ed-b3ce-29706d2c0381","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_30_szazalekos_beremelest_igert_a_kormany_a_szakszervezetek_szerint_jo_ha_20_szazalekot_kaptak","timestamp":"2020. június. 03. 06:12","title":"30 százalékos béremelést ígért a kormány, a szakszervezetek szerint jó, ha 20 százalékot kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447ab987-fdf6-4b47-a1f2-a34a24272a05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyar designer vázolta, milyen lehet a nemrégiben leleplezett 4-es kupé legsportosabb-, illetve nyitható tetejű változata.","shortLead":"Magyar designer vázolta, milyen lehet a nemrégiben leleplezett 4-es kupé legsportosabb-, illetve nyitható tetejű...","id":"20200604_magyar_bmw_m4_koncepcio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447ab987-fdf6-4b47-a1f2-a34a24272a05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd7159ce-a41e-4e89-adc4-213495e60a04","keywords":null,"link":"/cegauto/20200604_magyar_bmw_m4_koncepcio","timestamp":"2020. június. 04. 11:21","title":"Magyar kéz munkáját dicséri az új BMW M4 koncepció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Mivel ott is enyhítik a vonatkozó korlátozásokat. Eleinte csak heti egy járat indulhat.","shortLead":"Mivel ott is enyhítik a vonatkozó korlátozásokat. Eleinte csak heti egy járat indulhat.","id":"20200604_kina_legitarsag_korlatozas_enyhites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f3c651c-4af6-4663-97af-e1d19d377f29","keywords":null,"link":"/kkv/20200604_kina_legitarsag_korlatozas_enyhites","timestamp":"2020. június. 04. 06:10","title":"Rövidesen minden légitársaság gépet indíthat Kínába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]