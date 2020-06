Már George Floyd halála előtt is a mindennapok része volt a rendőri önkény Minneapolisban, de ez volt az utolsó csepp a pohárban. Egy ott élő magyar szerint ha most nem történik változás, minden örökre így marad. Interjú Kaiser Sárával, aki néhány utcára él és dolgozik onnan, ahol egy rendőr intézkedés közben megölte George Floydot.

hvg.hu: Több helyen lehetett olvasni olyan elemzéseket, miszerint a koronavírus-járvány is hozzájárult ahhoz, hogy George Floyd halála után ilyen nagyszabású demonstrációk szerveződtek Amerikában és szerte a világban. Erről mit gondol?

Kaiser Sára: Mindenképpen hozzájárulhatott, több okból is. Egyrészt az emberek sokáig be voltak zárva az otthonaikba, másrészt a fekete közösségeket jobban megviselte a járvány, nagyobb számban vesztették el állásukat, nehezebben jutnak egészségügyi ellátáshoz.

Kaiser Sára – névjegy Többszörös ösztöndíjas a Minnesotai Egyetemen, 1998-ban telepedett le végleg Minneapolisban, ekkor kezdte doktori tanulmányait, szakterülete a gazdasági antropológia. Két évtizeden át tanított az egyetemen, ma egy nonprofit szervezetnél, a Society of St. Vincent de Paulnál dolgozik a városban. Néhány utcára lakik onnan, ahol George Floydot megölték.

hvg.hu: Milyenek a mindennapok most Minneapolisban?

K. S.: Mi, tüntetők…

hvg.hu: Várjon: „mi”?

K. S.: Igen, mi, hiszen én is minden nap az utcán vagyok és tüntetek. Tele vagyunk építő, pozitív energiával. Persze, sokan szeretnék összemosni és egyenlőségjelet tenni a tüntetők és a fosztogatók, gyújtogatók közé, itt Amerikában, illetve, ahogy látom, Magyarországon is. Egészen felemelő az az erő, ami a 38. utca és a Chicago Avenue sarkán – ahol meggyilkolták George Floydot – indult tüntetésből árad. Azonban a pozitív energiák mellett a másik oldalról meg kell említeni azt is, hogy rendszeresen Black Hawk harci helikopterek és drónok köröznek felettünk, itt van a Nemzeti Gárda is.

Érezzük, hogy meg akarnak félemlíteni minket.

hvg.hu: Ha nem is szerencsés összemosni a békés tüntetőket a fosztogatókkal, de azért ez utóbbi is jelen van az utcákon.

K. S.: Ott voltam, láttam, hogy fehér tüntetők kezdték a gyújtogatásokat Minneapolisban, valószínűleg provokátorok. De nem arra kell fókuszálnunk, hogy betörtek a boltokba vagy felgyújtottak néhány épületet, ugyanis

egy kirakatot újra lehet rendezni, egy épületet fel lehet újítani, de George Floyd életét már senki nem adhatja vissza. Az emberi élet nem tégla és malter, amit fel lehet építeni.

hvg.hu: Miért válthatott ki ez az eset ilyen nagy felháborodást? Hiszen korábban is voltak hasonló gyilkosságok.

K. S.: Szerintem két ok miatt. Az egyik a közösségi média, pillanatok alatt jutottak el emberek millióihoz a gyilkosság képsorai, mindenki láthatta és hallhatta a telefonja képernyőjén, hogy mi történt itt. Az pedig csak olaj volt a tűzre, és ez a másik ok, hogy a minnesotai vezetés csak napokkal később ítélte el a történteket.

hvg.hu: Mit gondol, kinek van nehezebb dolga a beilleszkedéssel az amerikai társadalomban? Egy amerikai anyanyelvű afroamerikainak vagy egy fehérbőrű európainak?

K. S.: Egyértelmű, hogy nekem könnyebb dolgom volt, és ma is könnyebb dolga van annak, akinek fehér a bőre. Több száz éves itt az elnyomás és a rasszizmus, ami a feketéket éri, ráadásul Minneapolisban is megfigyelhetők a szegregátumok. A város északi részén csak feketék laknak, ahol most a tüntetések zajlanak az egy vegyesebb összetételű környék, de innen pár utcára már csak fehérek laknak. A mindennapi szegregációnak a fizikai és a mentális megnyilvánulásai is tetten érhetők a minneapolisi valóságban. A tüntetéseknek most az a céljuk, hogy véget vessenek a rasszizmusnak és a modernkori rabszolgatartás minden formájának.

De ha most nem történik változás, minden így marad örökre.

hvg.hu: George Flyod halála előtt is jelen volt a rendőri önkény a városban?

K. S.: Persze, a mindennapok része volt, de Floyd halála volt az utolsó csepp a pohárban. Ez volt az a pont, amikor sokan feltették maguknak a kérdést: mikor emeljük fel a szavunkat, ha nem most?

hvg.hu: Magyarországra is eljutott a hír, hogy feloszlatja a rendőrséget a minneapolisi önkormányzat. Hogyan értékelik ezt a tüntetők?

K. S.: Óriási siker ez nekünk, úgy érezzük, hogy ami most Minneapolisban történik, az történelem. Azonban a követelésünk az, hogy teljesen építsék le a rendőrséget, helyette pedig a különböző városrészek lakói, a közösségek önmaguk teremtsék meg a rendfenntartás feltételeit.

hvg.hu: Célja-e Donald Trumpnak, hogy elhozza a békét?

K. S.: Neki csak egy célja van, hogy újraválasszák novemberben. Egyébként pedig úgy viselkedik, mint egy kétéves, akinek elvették a játékát, állandóan csak toporzékol. Ráadásul folyamatosan hergeli a tömeget. De szerintem elszámította magát, felnyílt a tömegek szeme és elküldik majd őt a Fehér Házból.

Ugyanis Amerika odáig jutott, hogy aki nem fehér, annak ott van a hátán a célkereszt. Ez pedig nem mehet így tovább.

hvg.hu: Amerikának sokáig állandósult jelzője volt az a máz, hogy ez lenne az ígéret földje, ahol bárki megvalósíthatja az álmait. Személy szerint mennyire volt sokkoló találkozni a valósággal, hogy ez nincs így?

K. S.: Ironikusnak is mondhatnám a helyzetem. Ugyanis először akkor jártam Amerikában, amikor otthon még államszocializmus volt, 1989-ben. Egy omladozó, de elnyomó rendszerből jöttem ki fél évre egy működő demokráciába. Igaz, már akkor láttam a kapitalizmus összes hibáját, a hajléktalanságot, a kisebbségek elnyomását, a fogyasztói társadalom mindenekfelettiségét.

Mára pedig szintén egy elnyomó, autokratikus rendszer lett Trump Amerikája és Orbán Viktor Magyarországa is, pedig eltelt több mint harminc év.

De Amerikában ébredezik a tömeg és látják, hogy most lehetőség van változást elérni.

hvg.hu: Mi jöhet most Minneapolisban?

K. S.: Érezzük, hogy óriási eredményt érhetünk el, főleg, miután az önkormányzat bejelentette a rendőrség feloszlatását. Ezért továbbra is minden nap tüntetünk, de remélem, a fosztogatások és a gyújtogatások abbamaradnak. Amikor kinn vagyok az utcán a tömegben, érzem, hogy a fiatalokban rengeteg az erő és a tenni akarás.