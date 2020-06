Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0706d307-10a6-4121-b833-f92966fc817c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tudósok szerint az amerikai elnök is \"hamis információkat és gyújtó hangú közleményeket\" tesz közzé e közösségi média oldalain, Zuckerbergnek szigorúbb policyt kéne bevezetnie az ilyesmi visszaszorítására.","shortLead":"Tudósok szerint az amerikai elnök is \"hamis információkat és gyújtó hangú közleményeket\" tesz közzé e közösségi média...","id":"20200607_Zuckerbergosztondijas_kutatok_kovetelik_Zuckerbergtol_hogy_allitsa_le_Donald_Trumpot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0706d307-10a6-4121-b833-f92966fc817c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83d1ecd3-9331-4334-9152-44fd24cc44d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200607_Zuckerbergosztondijas_kutatok_kovetelik_Zuckerbergtol_hogy_allitsa_le_Donald_Trumpot","timestamp":"2020. június. 07. 09:11","title":"Zuckerberg-ösztöndíjas kutatók követelik Zuckerbergtől, hogy állítsa le Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Korábban már megvették a Bank Centert és az egyik bevásárlóközpontot is.","shortLead":"Korábban már megvették a Bank Centert és az egyik bevásárlóközpontot is.","id":"20200607_Az_Allianze_lett_az_egyik_legnagyobb_budapesti_irodahaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89974545-d408-4ae7-9324-131f3f4f211d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_Az_Allianze_lett_az_egyik_legnagyobb_budapesti_irodahaz","timestamp":"2020. június. 07. 08:51","title":"Az Allianzé lett az egyik legnagyobb budapesti irodaház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3052e35f-d47f-468c-96ce-6f8b19cf8e5d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több ezren tiltakoztak.","shortLead":"Több ezren tiltakoztak.","id":"20200607_Osszecsapas_lett_a_rasszizmus_elleni_tuntetesbol_Berlinben_es_Hamburgban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3052e35f-d47f-468c-96ce-6f8b19cf8e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f58e7a-4e45-4165-b922-ab1e0a7f4019","keywords":null,"link":"/vilag/20200607_Osszecsapas_lett_a_rasszizmus_elleni_tuntetesbol_Berlinben_es_Hamburgban","timestamp":"2020. június. 07. 12:58","title":"Összecsapás lett a rasszizmus elleni tüntetésből Berlinben és Hamburgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4cc822-11c0-4884-8c32-6eee25318fb4","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Sínekre dőlt fának hajtott egy Intercity vonat Németországban, az utasokat evakuálni kellett.","shortLead":"Sínekre dőlt fának hajtott egy Intercity vonat Németországban, az utasokat evakuálni kellett.","id":"20200607_Ego_sinre_dolt_fanak_hajtott_egy_nemet_intercity_vonat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c4cc822-11c0-4884-8c32-6eee25318fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdcc8ea-ee99-4a89-9992-94b694d0d9b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200607_Ego_sinre_dolt_fanak_hajtott_egy_nemet_intercity_vonat","timestamp":"2020. június. 07. 07:40","title":"Égő, sínre dőlt fának hajtott egy német intercity vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40efa051-5261-47d0-8471-04b37414b854","c_author":"Marabu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20200606_Marabu_FekNyuz_A_megoldoember","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40efa051-5261-47d0-8471-04b37414b854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93013742-2ed3-40c0-be5f-3f4012e7a7fe","keywords":null,"link":"/vilag/20200606_Marabu_FekNyuz_A_megoldoember","timestamp":"2020. június. 06. 11:00","title":"Marabu FékNyúz: A megoldóember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Levélben hívták fel erre Kásler Miklós figyelmét.","shortLead":"Levélben hívták fel erre Kásler Miklós figyelmét.","id":"20200607_A_gyogytornaszok_is_kimaradtak_az_egyszeri_egeszsegugyi_berkiegeszitesbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee553132-c26a-481b-9ab3-724fdc6ea037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1235a2-664f-4923-a80d-4cc483143b57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200607_A_gyogytornaszok_is_kimaradtak_az_egyszeri_egeszsegugyi_berkiegeszitesbol","timestamp":"2020. június. 07. 12:16","title":"A gyógytornászok nehezményezik, hogy kimaradtak az 500 ezer forintos bérkiegészítésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d99ff4ea-ad19-41e5-a4c3-ca0f5ff8f18e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Dizájntermékek és házilagos megoldások is pótolhatják az egyszer használatos műanyag holmikat, amelyeknek jövőre el kell tűnniük.","shortLead":"Dizájntermékek és házilagos megoldások is pótolhatják az egyszer használatos műanyag holmikat, amelyeknek jövőre el...","id":"202023__vattarud_szivoszal_es_tarsaik__zacskotlanitas__betetesbe_beteve__necces_lesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d99ff4ea-ad19-41e5-a4c3-ca0f5ff8f18e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe12409c-8fed-4c4a-91ed-9b1970a10ccf","keywords":null,"link":"/360/202023__vattarud_szivoszal_es_tarsaik__zacskotlanitas__betetesbe_beteve__necces_lesz","timestamp":"2020. június. 06. 08:15","title":"Necces lesz: mégis mit fogunk 2021-től használni a műanyagok helyett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e922675-243c-4b0f-8d90-fa80e4065c0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"\"Ez egy fehér probléma. Csak a fehérek oldhatják meg\" - fűzi magyarázatként az amerikai zászlót felgyújtó emlékgyertyát ábrázoló kép alá a művész.\r

","shortLead":"\"Ez egy fehér probléma. Csak a fehérek oldhatják meg\" - fűzi magyarázatként az amerikai zászlót felgyújtó emlékgyertyát...","id":"20200606_Banksy_megrendito_alkotassal_refelektal_George_Floyd_halalara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e922675-243c-4b0f-8d90-fa80e4065c0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2dc5dee-ab88-416f-a954-0ed1e7bfa7df","keywords":null,"link":"/kultura/20200606_Banksy_megrendito_alkotassal_refelektal_George_Floyd_halalara","timestamp":"2020. június. 06. 21:41","title":"Banksy megrendítő alkotással refelektál George Floyd halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]