[{"available":true,"c_guid":"c9303ddd-c2e0-4d04-a268-5b4608d13343","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ronnie és Donnie Galyont a világ leghosszabb életű sziámi ikerpárjaként ismerte a világ. A hasuknál összenőve éltek.","shortLead":"Ronnie és Donnie Galyont a világ leghosszabb életű sziámi ikerpárjaként ismerte a világ. A hasuknál összenőve éltek.","id":"20200706_ronnie_donnie_galyon_sziami_ikrek_ikerpar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9303ddd-c2e0-4d04-a268-5b4608d13343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56a2ed5-5518-40ef-908c-8c09eba077a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200706_ronnie_donnie_galyon_sziami_ikrek_ikerpar","timestamp":"2020. július. 06. 20:51","title":"Meghalt a világ egyik leghíresebb sziámi ikerpárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Donald Trumptól vette át Boldog István az ötletet: minősítsék terrorszervezetnek az Antifát.","shortLead":"Donald Trumptól vette át Boldog István az ötletet: minősítsék terrorszervezetnek az Antifát.","id":"20200707_Boldog_Istvan_Antifa_betiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00f54c2b-ac06-4ddf-b514-b745221e3efd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d351dc5-0290-4fe4-9441-4e100b32685f","keywords":null,"link":"/itthon/20200707_Boldog_Istvan_Antifa_betiltas","timestamp":"2020. július. 07. 08:06","title":"Boldog István az Antifa betiltását javasolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf3f5fb-a571-4b9d-935b-c63d14980b67","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lengyel Róbert polgármester a kereskedelmi üzletek italárusítását is korlátozná.","shortLead":"Lengyel Róbert polgármester a kereskedelmi üzletek italárusítását is korlátozná.","id":"20200706_Alkoholfogyasztas_Siofok_Lengyel_Robert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cf3f5fb-a571-4b9d-935b-c63d14980b67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c986dbde-8e49-4293-bf7a-8331b8321aae","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Alkoholfogyasztas_Siofok_Lengyel_Robert","timestamp":"2020. július. 06. 12:13","title":"Megtilthatják az utcai alkoholfogyasztást Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23616d07-0826-4367-85e2-1a83cb57d252","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Egy kórházi épület, ahol mindenki az elvesztett szabadságát keresi – a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet Művészetterápiás Részlegén figyelmet, életteret, és az alkotás örömét kínálják a skizofrén, depressziós és függő pácienseknek. De hogy jelennek meg a vásznon a félelmek és a fájdalmak? És mi köze mindennek a szülinapi tortákhoz? Riport.","shortLead":"Egy kórházi épület, ahol mindenki az elvesztett szabadságát keresi – a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és...","id":"20200707_Ugy_kell_ide_bejonniuk_hogy_a_felelem_nem_ul_a_nadragjuk_szelen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23616d07-0826-4367-85e2-1a83cb57d252&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e821a06-1c48-4588-9d45-e18cbaa6dbb6","keywords":null,"link":"/elet/20200707_Ugy_kell_ide_bejonniuk_hogy_a_felelem_nem_ul_a_nadragjuk_szelen","timestamp":"2020. július. 07. 14:00","title":"Úgy kell ide bejönniük, hogy a félelem nem ül a nadrágjuk szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f756326b-fd69-473d-b979-1b4369f315de","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Manapság nem nagyon érdemes abban bízni, hogy nem postázzák a külföldi bírságokat. Akár egy éven túl is megérkezhet a csekk. ","shortLead":"Manapság nem nagyon érdemes abban bízni, hogy nem postázzák a külföldi bírságokat. Akár egy éven túl is megérkezhet...","id":"20200706_Kulfoldi_birsagolas_magyar_autosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f756326b-fd69-473d-b979-1b4369f315de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d84a596-bab9-4b46-8caa-19b88d67909f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200706_Kulfoldi_birsagolas_magyar_autosok","timestamp":"2020. július. 06. 15:45","title":"Ausztriában bírságolják meg a legtöbb magyar autóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200ea061-6747-43f0-9c20-81bfe2cc584d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A hétfőn egy római kórházban elhunyt 91 éves zeneszerző írását kedden közlik az olasz napilapok.","shortLead":"A hétfőn egy római kórházban elhunyt 91 éves zeneszerző írását kedden közlik az olasz napilapok.","id":"20200707_En_Ennio_Morricone_meghaltam__elore_megirta_sajat_gyaszjelenteset_a_zeneszerzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200ea061-6747-43f0-9c20-81bfe2cc584d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4baa868-34ff-4055-bc67-8f5a5b9e54de","keywords":null,"link":"/kultura/20200707_En_Ennio_Morricone_meghaltam__elore_megirta_sajat_gyaszjelenteset_a_zeneszerzo","timestamp":"2020. július. 07. 09:23","title":"\"Én, Ennio Morricone, meghaltam” – előre megírta saját gyászjelentését a zeneszerző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0bf667-2539-40bd-ad7d-0506681011aa","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Az Arena4 indulásával már öt cég tíz csatornája verseng egymással Magyarországon a sportesemények közvetítési jogaiért - már azokért, amelyeket nem visz el a hozzájuk képest szinte korlátlan mennyiségű pénzből gazdálkodó MTVA. Kérdés, elbír-e ennyi tévét a piac. ","shortLead":"Az Arena4 indulásával már öt cég tíz csatornája verseng egymással Magyarországon a sportesemények közvetítési jogaiért...","id":"20200706_sport_kozvetites_teve_arena4_jogdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d0bf667-2539-40bd-ad7d-0506681011aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3df411e-6402-4e68-8b75-f5e714c6db60","keywords":null,"link":"/kkv/20200706_sport_kozvetites_teve_arena4_jogdij","timestamp":"2020. július. 06. 19:30","title":"A legkeményebb magyar sport: csatornák öldöklő versenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738c820f-6405-4bdc-9e78-79e6ab349900","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rab munkavégzés közben, egy lovardából szökött meg.","shortLead":"A rab munkavégzés közben, egy lovardából szökött meg.","id":"20200706_Megszokott_rab_allampusztai_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=738c820f-6405-4bdc-9e78-79e6ab349900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b597e979-21c0-4d20-ae5b-eaa2babd3a2a","keywords":null,"link":"/itthon/20200706_Megszokott_rab_allampusztai_borton","timestamp":"2020. július. 06. 15:06","title":"Szökött rabot keres a kalocsai rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]