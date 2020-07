Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea34b72f-e80a-4216-933b-5489f0180307","c_author":"Ká Zoli","category":"elet","description":"Pénteken temették el Cserdiben a település elhunyt polgármesterét, Bogdán Lászlót. A hvg.hu és a hvg360.hu egy 2015-ös beszélgetés felidézésével tiszteleg a romák helyzetének megváltoztatásáért, közvetlen közössége felemelkedéséért dolgozó, küzdő aktivista-polgármester emléke előtt.","shortLead":"Pénteken temették el Cserdiben a település elhunyt polgármesterét, Bogdán Lászlót. A hvg.hu és a hvg360.hu egy 2015-ös...","id":"20200724_Nagyon_nagy_baj_van__Bogdan_Laszlo_emlekere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea34b72f-e80a-4216-933b-5489f0180307&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47072228-daaa-448f-8fa7-70bc62531a42","keywords":null,"link":"/elet/20200724_Nagyon_nagy_baj_van__Bogdan_Laszlo_emlekere","timestamp":"2020. július. 24. 10:59","title":"„Nagyon nagy baj van” – Bogdán László emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rengeteg pénzből épül majd egy MotoGP-pálya Hajdúnánás mellett, de nem tudni, készült-e költség-haszon elemzés. ","shortLead":"Rengeteg pénzből épül majd egy MotoGP-pálya Hajdúnánás mellett, de nem tudni, készült-e költség-haszon elemzés. ","id":"20200725_Meregdragan_72_millio_forintbol_valosul_meg_egy_munkahely_az_uj_MotoGPpalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1afa62-0316-4e54-b64e-b6ac9d77306d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200725_Meregdragan_72_millio_forintbol_valosul_meg_egy_munkahely_az_uj_MotoGPpalyan","timestamp":"2020. július. 25. 15:09","title":"Méregdrágán, 72 millió forintból valósul meg egy munkahely az új MotoGP-pályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Hiszen ma már ott találhatók a tulajdonosok” – írja a politikai elemző.","shortLead":"„Hiszen ma már ott találhatók a tulajdonosok” – írja a politikai elemző.","id":"20200724_Torok_Gabor_Az_Index_sorsarol_vegso_soron_a_Fideszben_dontenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0910da84-4dbf-4124-9e23-8ec688280557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b988a3-6008-4ded-87a9-debe1eec97ed","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_Torok_Gabor_Az_Index_sorsarol_vegso_soron_a_Fideszben_dontenek","timestamp":"2020. július. 24. 13:29","title":"Török Gábor: Az Index sorsáról végső soron a Fideszben döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568eeeea-0cc5-44a0-a6f7-c133fb18b20c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy gyapjas mamut szokatlanul jó állapotban megmaradt csontvázára bukkantak szibériai rénszarvaspásztorok. A csontok egy tóból kerültek elő, az egyiken az inak is látszódnak.","shortLead":"Egy gyapjas mamut szokatlanul jó állapotban megmaradt csontvázára bukkantak szibériai rénszarvaspásztorok. A csontok...","id":"20200724_mamutcsontok_mamut_mamutcsontvaz_sziberia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=568eeeea-0cc5-44a0-a6f7-c133fb18b20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fadb051-2df7-4433-be9d-1eb0f17e7963","keywords":null,"link":"/tudomany/20200724_mamutcsontok_mamut_mamutcsontvaz_sziberia","timestamp":"2020. július. 24. 20:03","title":"Nagyon sok mamutcsont került elő egy szibériai tóból – fotók a felfedezésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98eff33-238b-41a6-8a7a-d7de66d4c8a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az EU német elnöksége alatt Andreas Scheuer német közlekedési miniszter végig vinné azt a tervezetet, amelynek alapján, mindenhol bevezetnék az útdíjrendszert Európában. ","shortLead":"Az EU német elnöksége alatt Andreas Scheuer német közlekedési miniszter végig vinné azt a tervezetet, amelynek alapján...","id":"20200724_Totalis_utdijrendszert_akar_bevezetni_Europaban_Nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d98eff33-238b-41a6-8a7a-d7de66d4c8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8492e498-6633-47f2-9588-43c175908188","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_Totalis_utdijrendszert_akar_bevezetni_Europaban_Nemetorszag","timestamp":"2020. július. 24. 10:51","title":"Totális útdíjrendszert akar bevezetni Európában Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt csökkent a légszennyezés, azonban nem csak a tisztább, kékebb eget és a kevesebb belélegzett mikroszennyezést nyertük, hanem azt is, hogy a napelemek hatékonyabban működtek. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti korlátozások miatt csökkent a légszennyezés, azonban nem csak a tisztább, kékebb eget és...","id":"20200724_A_tisztabb_levego_miatt_a_napelemek_is_sokkal_hatekonyabbak_lettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aba34a50-f97b-4e55-aa72-9d72820c56b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b180aea-b96b-4f7e-ab93-85b582b327fa","keywords":null,"link":"/zhvg/20200724_A_tisztabb_levego_miatt_a_napelemek_is_sokkal_hatekonyabbak_lettek","timestamp":"2020. július. 24. 15:12","title":"A tisztább levegő miatt a napelemek is hatékonyabbak lettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Portugáliában tartott sajtótájékoztatót a magyar külügyminiszter, a Reuters tudósítója feltette Szijjártónak a kérdést, hogy szabad-e egy ország, ha nincs teljes sajtószabadság?","shortLead":"Portugáliában tartott sajtótájékoztatót a magyar külügyminiszter, a Reuters tudósítója feltette Szijjártónak a kérdést...","id":"20200723_szijjarto_index_portugalia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e9f6a7-82ef-42f4-a2d7-a8539f692b04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef64277-77c3-4565-8c2b-cc8098553976","keywords":null,"link":"/itthon/20200723_szijjarto_index_portugalia","timestamp":"2020. július. 23. 19:49","title":"Szijjártó felháborodott azon, hogy a kormánynak köze lenne az Index-ügyhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ázsiai ország a saját fejlesztésű oltóanyagának megvásárlásához nyújtana segítséget.","shortLead":"Az ázsiai ország a saját fejlesztésű oltóanyagának megvásárlásához nyújtana segítséget.","id":"20200723_Kina_egymilliard_dollar_kolcsont_adna_LatinAmerikanak_vakcinara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57809ccb-b61c-41e8-8d10-2a645feb43de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec75626-df71-4523-bf4f-abf0c3a63f3b","keywords":null,"link":"/vilag/20200723_Kina_egymilliard_dollar_kolcsont_adna_LatinAmerikanak_vakcinara","timestamp":"2020. július. 23. 20:18","title":"Kína egymilliárd dollár kölcsönt adna Latin-Amerikának vakcinára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]