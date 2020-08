Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az áltagsebesség-mérés nem csak egy pillanatnyi kihágást büntet, hanem a tartósan, hosszú perceken át tartó gyorshajtást. ","shortLead":"Az áltagsebesség-mérés nem csak egy pillanatnyi kihágást büntet, hanem a tartósan, hosszú perceken át tartó...","id":"20200810_Atlagsebessegmeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ed59b2-5627-4a0d-81c7-6b9f6d88a5ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20200810_Atlagsebessegmeres","timestamp":"2020. augusztus. 10. 17:23","title":"Ha átlagsebesség-mérés lenne, nem csak a traffipaxnál lassítanának az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szexbotrányt megbicsaklásnak nevezte, a korrupciót és a drogozást tagadta Borkai Zsolt, akivel a Blikk készített interjút otthonában. A tavaly megbukott volt győri polgármester nem tervezi, hogy visszatér a közéletbe Kiderült az is, hogy nem vonták meg tőle olimpiai életjáradékát.","shortLead":"A szexbotrányt megbicsaklásnak nevezte, a korrupciót és a drogozást tagadta Borkai Zsolt, akivel a Blikk készített...","id":"20200811_borkai_zsolt_nyitalkozott_ostermelokent_es_nem_vagyik_a_kozeletbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43b858c2-c2cc-49b4-8c84-d3a34c9e31be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62d743ac-3263-4de4-9bec-83991760fd5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_borkai_zsolt_nyitalkozott_ostermelokent_es_nem_vagyik_a_kozeletbe","timestamp":"2020. augusztus. 11. 05:52","title":"Csirkéket és birkákat tart Borkai, nem hiányzik neki a közélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1238a691-d1ad-4211-b154-70579b1ace6a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A cseszneki HUG fesztiválon az éteri hangú handpan lesz a főszereplő.","shortLead":"A cseszneki HUG fesztiválon az éteri hangú handpan lesz a főszereplő.","id":"20200811_Hetvegen_lesz_az_egyik_legszerethetobb_magyar_fesztival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1238a691-d1ad-4211-b154-70579b1ace6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5ee6d88-d306-4dd6-8505-413b86d832b4","keywords":null,"link":"/kultura/20200811_Hetvegen_lesz_az_egyik_legszerethetobb_magyar_fesztival","timestamp":"2020. augusztus. 11. 14:02","title":"Hétvégén lesz az egyik legszerethetőbb magyar fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ok az lehet a Balkan Insight szerint, hogy Magyarország túl szívélyes kapcsolatot ápol Kínával.","shortLead":"Az ok az lehet a Balkan Insight szerint, hogy Magyarország túl szívélyes kapcsolatot ápol Kínával.","id":"20200811_mike_pompeo_korut_kozep_europa_orban_viktor_magyarorszag_magyar_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57b3a15f-9820-469c-aa90-f9d3be143224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dbfc24f-dcc7-44e9-b241-82b7d6763ba2","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_mike_pompeo_korut_kozep_europa_orban_viktor_magyarorszag_magyar_kormany","timestamp":"2020. augusztus. 11. 18:51","title":"Európai körútra indult Trump egyik minisztere, Orbán és Magyarország viszont nincs a listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden is zivatarokra, felhőszakadásra és hőségre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Kedden is zivatarokra, felhőszakadásra és hőségre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","id":"20200811_Napszemuvegre_es_esernyore_is_szuksege_lesz_ma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=08dc03dd-ec63-4c73-adf8-ed5145e57b4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"872ef717-ab30-4474-959d-b286c0013ac5","keywords":null,"link":"/itthon/20200811_Napszemuvegre_es_esernyore_is_szuksege_lesz_ma","timestamp":"2020. augusztus. 11. 07:51","title":"Napszemüvegre és esernyőre is szüksége lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Levelet küld a főpolgármester Kásler Miklósnak és Müller Cecíliának és tájékoztatást kér a kórházi fertőzések megelőzéséről. Karácsony szerint a koronavírus lehetséges második hullámában kiemelt feladat az idősotthonok védelme.","shortLead":"Levelet küld a főpolgármester Kásler Miklósnak és Müller Cecíliának és tájékoztatást kér a kórházi fertőzések...","id":"20200810_Karacsony_koronavirus_level","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e54eb86-9e22-481e-b170-ac453385db30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1841df25-bcfd-4c60-8131-4f78aa4578ba","keywords":null,"link":"/itthon/20200810_Karacsony_koronavirus_level","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:01","title":"Karácsony a második hullámról: Készüljünk a legrosszabbra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1783d177-4eb1-487d-977e-b05102083007","c_author":"Oroszi Babett","category":"360","description":"Biztos, ami biztos, kormánykedvenc üzletemberek érdekeltségeit is kisegítették két, elvileg a koronavírus-járvány hatásait enyhíteni hivatott állami pályázaton. Az oligarchák sikeresen használták ki a gumiszabályokat. ","shortLead":"Biztos, ami biztos, kormánykedvenc üzletemberek érdekeltségeit is kisegítették két, elvileg a koronavírus-járvány...","id":"202032__megsegitett_gazdagok__virusvalsagellenszer__csokosok__vedelmi_penz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1783d177-4eb1-487d-977e-b05102083007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeebc68a-02b9-4f31-b9d0-89aa51b761fd","keywords":null,"link":"/360/202032__megsegitett_gazdagok__virusvalsagellenszer__csokosok__vedelmi_penz","timestamp":"2020. augusztus. 10. 11:00","title":"A gazdaság megsegítésére szánták, milliárdok vándorolnak a NER csókosaihoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Addison Rae egyike azoknak az influenszereknek, akiket a TikTok tesz gazdaggá. Az amerikai nő néhány másodperces videóival bődületes pénzt keres a szolgáltatáson.","shortLead":"Addison Rae egyike azoknak az influenszereknek, akiket a TikTok tesz gazdaggá. Az amerikai nő néhány másodperces...","id":"20200810_tiktok_video_influenszer_addison_rae_microsoft_felvasarlas_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f937949e-1213-4aba-8cfe-bf9885db537f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200810_tiktok_video_influenszer_addison_rae_microsoft_felvasarlas_donald_trump","timestamp":"2020. augusztus. 10. 09:03","title":"Évi 1,5 milliárd forintot keres a TikTok második legnépszerűbb videósa ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]