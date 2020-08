Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20a17ff5-a94d-4a53-a76f-b9639dbe16e4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az év elején sor került némi karcsúsításra a Mozillánál, s most újabb szervezet-átalakításról kaptunk hírt, ezúttal viszont jóval több alkalmazottjától válik meg a cég.","shortLead":"Már az év elején sor került némi karcsúsításra a Mozillánál, s most újabb szervezet-átalakításról kaptunk hírt, ezúttal...","id":"20200817_mozilla_elbocsatas_leepites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=20a17ff5-a94d-4a53-a76f-b9639dbe16e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2b8f42f-fbb9-4841-bd4d-1761cecec283","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_mozilla_elbocsatas_leepites","timestamp":"2020. augusztus. 17. 14:03","title":"250 alkalmazottjától válik meg a Mozilla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d223ff3-feb7-4266-8a9c-ef3605c7d0c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Mars Reconnaissance Orbiter szonda a NASA egyik legfontosabb eszköze: nagy felbontású képeket készít a vörös bolygó felszínéről, emellett olyan helyek után kutat, melyek alkalmasnak tűnnek a leszállásra.","shortLead":"A Mars Reconnaissance Orbiter szonda a NASA egyik legfontosabb eszköze: nagy felbontású képeket készít a vörös bolygó...","id":"20200817_mars_szonda_mro_porordog_lavina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d223ff3-feb7-4266-8a9c-ef3605c7d0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11a31738-7086-421c-ae3d-d6689f9f7f25","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_mars_szonda_mro_porordog_lavina","timestamp":"2020. augusztus. 17. 13:06","title":"15 éves lett a NASA Mars-szondája, remek fotókkal ünnepelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81d7f60-b41f-424d-9af2-9cef6eeaf99d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200818_A_Tesla_szuletese__Elon_Musk_eletutja_8_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e81d7f60-b41f-424d-9af2-9cef6eeaf99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a056328-5c90-4254-8dec-a9cc1ee6ec0f","keywords":null,"link":"/360/20200818_A_Tesla_szuletese__Elon_Musk_eletutja_8_resz","timestamp":"2020. augusztus. 18. 19:00","title":"A Tesla születése – Elon Musk életútja 8. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f1aa36-9293-4e6c-825e-a789ff8fbeea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A beismerésnek az Egyesült Arab Emírségek és Izrael békemegállapodása alapozott meg.","shortLead":"A beismerésnek az Egyesült Arab Emírségek és Izrael békemegállapodása alapozott meg.","id":"20200818_szudan_izrael_diplomacia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91f1aa36-9293-4e6c-825e-a789ff8fbeea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b33509-192d-4a05-b82e-f2cd86a999b9","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_szudan_izrael_diplomacia","timestamp":"2020. augusztus. 18. 21:06","title":"Most már Szudán is elismeri, diplomáciai kapcsolatot tart fenn Izraellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az atv.hu úgy értesült, hogy \"intenzív beszélgetés\" zajlik a felek között.","shortLead":"Az atv.hu úgy értesült, hogy \"intenzív beszélgetés\" zajlik a felek között.","id":"20200818_Az_MTK_Dzsudzsak_Balazs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b2e8a9d-6b58-4ae5-a42a-f2784c6d9236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b694f30-0329-416f-ad97-e9b9260ab913","keywords":null,"link":"/sport/20200818_Az_MTK_Dzsudzsak_Balazs","timestamp":"2020. augusztus. 18. 18:22","title":"Dzsudzsák Balázs egyre közelebb az MTK-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egykori kormánypárt, a PSD bizalmatlansági indítványt nyújt be, de egyedül kevesek lesznek annak elfogadásához. \r

","shortLead":"Az egykori kormánypárt, a PSD bizalmatlansági indítványt nyújt be, de egyedül kevesek lesznek annak elfogadásához. \r

","id":"20200817_bizalmatlansagi_inditvany_romana","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36ac31d7-3647-4ea1-9bfd-1b042f0916ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e55f4b-3430-416f-b23b-386cacb4170b","keywords":null,"link":"/vilag/20200817_bizalmatlansagi_inditvany_romana","timestamp":"2020. augusztus. 17. 20:09","title":"A koronavírus apropóján buktatnák meg a román Orban-kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Palackokból, zacskókból és ételek csomagolásából származott a szennyezés, amit a szakértők tüdőkből, májakból, vesékből és epékből vett mintákban találtak.","shortLead":"Palackokból, zacskókból és ételek csomagolásából származott a szennyezés, amit a szakértők tüdőkből, májakból, vesékből...","id":"20200817_mikromuanyag_szennyezes_emberben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd89c46d-35ac-42c7-bf6b-113d7cb8ad09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20a3d492-1b88-477e-884a-abfea9da26e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_mikromuanyag_szennyezes_emberben","timestamp":"2020. augusztus. 17. 20:25","title":"Rengeteg mikroműanyagot találtak emberekben amerikai kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kiderült Schmidt Mária fizetése, a győri polgármester az elődje trehányságát firtatja, ma is nagy esőzés várható. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Kiderült Schmidt Mária fizetése, a győri polgármester az elődje trehányságát firtatja, ma is nagy esőzés várható...","id":"20200818_Radar360_Dontottek_a_maszkviselesrol_az_iskolakban_EUs_videocsucs_Belaruszrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09b4c1f3-8b7e-4a2b-86fe-95a92a558192","keywords":null,"link":"/360/20200818_Radar360_Dontottek_a_maszkviselesrol_az_iskolakban_EUs_videocsucs_Belaruszrol","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:00","title":"Radar360: Döntöttek a maszkviselésről az iskolákban, EU-s videócsúcs Belaruszról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]