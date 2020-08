Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17cbfaef-973b-4a36-81c6-a9ccaa3342c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Microsoft, milyen menetrend szerint állítja majd le az Internet Explorer 11 támogatását. Van olyan szolgáltatás, amely már az idén búcsút vesz tőle.","shortLead":"Közzétette a Microsoft, milyen menetrend szerint állítja majd le az Internet Explorer 11 támogatását. Van olyan...","id":"20200818_microsoft_internet_explorer_bongeszo_tamogatas_leallitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17cbfaef-973b-4a36-81c6-a9ccaa3342c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa209fe-a114-4305-8083-f4acf3e69381","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_microsoft_internet_explorer_bongeszo_tamogatas_leallitasa","timestamp":"2020. augusztus. 18. 17:03","title":"Döntött a Microsoft: elkezdik kivonni a forgalomból az Internet Explorert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak a japán felhasználók használhatták, mostantól viszont mindenki számára elérhetővé vált az a QR-kód, amivel a jövőben egyszerűbb lesz elérni a profilokat.","shortLead":"Eddig csak a japán felhasználók használhatták, mostantól viszont mindenki számára elérhetővé vált az a QR-kód, amivel...","id":"20200819_instagram_qr_kod_hol_talalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4933d0-4953-4d25-8176-fe089981b95d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_instagram_qr_kod_hol_talalom","timestamp":"2020. augusztus. 19. 13:03","title":"Nyissa meg az Instagramot, ön is kapott egy személyre szabott QR-kódot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A QAnon-mozgalom több száz felhasználójának fiókját törölték.

","shortLead":"A QAnon-mozgalom több száz felhasználójának fiókját törölték.

","id":"20200820_A_Facebook_nekiment_egy_osszeeskuveselmeleteket_nepszerusito_csoportnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55fb0e5-214a-4c52-abee-54d399bba597","keywords":null,"link":"/tudomany/20200820_A_Facebook_nekiment_egy_osszeeskuveselmeleteket_nepszerusito_csoportnak","timestamp":"2020. augusztus. 20. 08:18","title":"A Facebook nekiment az összeesküvés-elméleteket népszerűsítő QAnon csoportnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Második egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma az országban - derült ki a válságstáb csütörtöki közleményéből. Szlovéniában is nőtt a napi új esetek száma.","shortLead":"Második egymást követő napon döntött rekordot az új fertőzöttek száma az országban - derült ki a válságstáb csütörtöki...","id":"20200820_Horvatorszagban_masodik_napja_rekordmerteku_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19ab1ab5-3b35-4295-b73d-f7fa47f7eb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5c615f-402d-4257-a8bc-eba033cc8e8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200820_Horvatorszagban_masodik_napja_rekordmerteku_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2020. augusztus. 20. 16:20","title":"Horvátországban rekordmértékű az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa406e8c-ff47-4bbc-946a-5a70a2e3d4c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekig tartó próbálkozás után sikerült eltalálni az LRO nevű holdszonda egyik tükrét, amelyhez lézerfényt használt a NASA. Az eredmény azért fontos, mert ezzel még több adat érkezhet a Holdról.","shortLead":"Évekig tartó próbálkozás után sikerült eltalálni az LRO nevű holdszonda egyik tükrét, amelyhez lézerfényt használt...","id":"20200820_nasa_hold_lezer_lro_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa406e8c-ff47-4bbc-946a-5a70a2e3d4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c181a297-6f24-41e2-868c-15c541de1013","keywords":null,"link":"/tudomany/20200820_nasa_hold_lezer_lro_urszonda","timestamp":"2020. augusztus. 20. 08:03","title":"10 éve lövöldözik lézerrel a Hold felé a NASA, az egyik jel váratlanul visszajött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9774fc-2c3c-4ccb-a2f0-54fa59865a4d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az elkészült ereklyeszállító kocsit csütörtökön mutatták be, amely mellett hagyományőrző koronaőrök álltak.","shortLead":"Az elkészült ereklyeszállító kocsit csütörtökön mutatták be, amely mellett hagyományőrző koronaőrök álltak.","id":"20200820_Ujjaepitettek_az_Aranyvonat_Szent_Jobbereklyeszallito_kocsijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e9774fc-2c3c-4ccb-a2f0-54fa59865a4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f33d35df-b6df-45f3-9bdc-e09ce29fe881","keywords":null,"link":"/itthon/20200820_Ujjaepitettek_az_Aranyvonat_Szent_Jobbereklyeszallito_kocsijat","timestamp":"2020. augusztus. 20. 15:13","title":"Újraépítették az Aranyvonat Szent Jobb-ereklyeszállító kocsiját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e254850-9524-4da8-bcf8-dff000850f7f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit Oxford PV egy 200 évvel ezelőtt felfedezett kristály, a perovszkit segítségével fejlesztett olyan napelemet, amely a jelenlegieknél sokkal hatékonyabb, az előállítása pedig olcsóbb.","shortLead":"A brit Oxford PV egy 200 évvel ezelőtt felfedezett kristály, a perovszkit segítségével fejlesztett olyan napelemet...","id":"20200818_oxford_pv_napelem_perovszkit_kristaly_zoldenergia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e254850-9524-4da8-bcf8-dff000850f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3febfb1-4dab-45fc-9158-0d09d881b067","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_oxford_pv_napelem_perovszkit_kristaly_zoldenergia","timestamp":"2020. augusztus. 18. 19:03","title":"A világ leghatékonyabb napelemét dobhatja piacra egy brit cég 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce7444f-f6a7-4153-9c8f-d09ee575af41","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még soha ennyi cet nem sodródott partra egyszerre.","shortLead":"Még soha ennyi cet nem sodródott partra egyszerre.","id":"20200819_cet_irorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fce7444f-f6a7-4153-9c8f-d09ee575af41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e0139b-eca6-4180-93bd-443d488f8c55","keywords":null,"link":"/tudomany/20200819_cet_irorszag","timestamp":"2020. augusztus. 19. 21:58","title":"Hét kacsacsőrű cet sodródott partra Írországban, már csak egy van életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]