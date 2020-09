Cikkünk frissül

A gyilkosság elkövetésével vádolt Miroslav Marčeket korábban 23 évre ítélte a bíróság, csütörtökön társa, Tomáš Szabó kapott 25 évet. Szabót nem csak a Kuciak-ügyben citálták a bíróság elé, a vád szerint ő gyilkolta meg a gútai Molnár Pétert is – írja az Új Szó Online. Szabónak továbbá 140 ezer eurót kell fizetnie a Kuciak, illetve 40 ezer eurót a Molnár családnak.

A felbujtással vádolt Marian Kočner vállalkozót bűnösnek találták illegális felfegyverkezésben, ezt korábban ő is elismerte, most 5 000 eurós pénzbírságot kapott ezért. A bíróság viszont felmentette Kočnert és a szintén felbujtással vádolt Alena Zsuzsovát is a Jan Kuciak és Martina Kušnírová meggyilkolásának vádja alól.

A mindössze 27 éves Jan Kuciakot és menyasszonyát 2018 februárjában gyilkolták meg Szlovákiában, feltehetően munkája miatt. A vád szerint Marian Kočner vállalkozó rendelte meg a gyilkosságot, Kuciak az ő ügyeivel is foglalkozott.

A Kuciak-gyilkosság hatalmas tüntetéshullámot indított Szlovákiában, több tízezren követelték az eset kivizsgálását. Az ügy tárgyalása januárban kezdődött el, az Új Szó tudósítása szerint a bíróság 22 tárgyalási napon keresztül foglalkozott vele.