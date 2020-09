Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca024896-ff3f-4f7f-8047-3bf271c8e8e3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az angol márka épített egy parádés megjelenésű kézi váltós sportkocsit a 70-es évek stílusában.","shortLead":"Az angol márka épített egy parádés megjelenésű kézi váltós sportkocsit a 70-es évek stílusában.","id":"20200905_Egy_retrofenevad_a_847_loeros_Aston_Martin_Victor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca024896-ff3f-4f7f-8047-3bf271c8e8e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95096b05-4b5b-4b1a-99b1-4b98fcbc5bb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200905_Egy_retrofenevad_a_847_loeros_Aston_Martin_Victor","timestamp":"2020. szeptember. 05. 08:41","title":"Egy retrofenevad a 847 lóerős Aston Martin Victor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fffdcb9-e37f-403e-b275-21218979931a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium több pontos követeléslistával állt elő, mit tegyen a tárca a szerintük katasztrófával fenyegető második hullám előtt. Az Emmi szerint minden, aminek kellett, teljesült. ","shortLead":"A minisztérium több pontos követeléslistával állt elő, mit tegyen a tárca a szerintük katasztrófával fenyegető második...","id":"20200905_emmi_mok_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4fffdcb9-e37f-403e-b275-21218979931a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca695d4-51e3-48a8-bdf9-cd3e47aba0eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_emmi_mok_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 05. 16:55","title":"Emmi: Nyitott kapukat dönget az orvosi kamara","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22365437-cf9f-4701-bb9c-d90a0b8287ee","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy mentőkutyás csapat olyan jeleket fogott be műszerekkel, amelyek szívverésre és légzésre utalnak.","shortLead":"Egy mentőkutyás csapat olyan jeleket fogott be műszerekkel, amelyek szívverésre és légzésre utalnak.","id":"20200904_bejrut_robbanas_rom_tulelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22365437-cf9f-4701-bb9c-d90a0b8287ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa5a431-b3d4-40d3-91da-af2b480e883c","keywords":null,"link":"/vilag/20200904_bejrut_robbanas_rom_tulelo","timestamp":"2020. szeptember. 04. 05:46","title":"Újabb túlélőre bukkanhattak a bejrúti romok alatt, egy hónappal a hatalmas robbanás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62faf13-d8c4-4ad0-9d5a-f5e4764b8d12","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lengyelországba kényszerítették szombatra virradóra Olha Kovalkova fehérorosz ellenzéki vezetőt. A lengyel kormánypalotában tartott sajtótájékoztatón elmondta, azzal kényszerítették külföldre, hogy közölték vele, megkínozzák és nem engedik ki a börtönből.","shortLead":"Lengyelországba kényszerítették szombatra virradóra Olha Kovalkova fehérorosz ellenzéki vezetőt. A lengyel...","id":"20200905_Ujabb_feherorosz_ellenzekit_zsuppoltak_kulfoldre_ezuttal_Lengyelorszagba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b62faf13-d8c4-4ad0-9d5a-f5e4764b8d12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c581c180-a843-488e-9af1-dec80ef87569","keywords":null,"link":"/vilag/20200905_Ujabb_feherorosz_ellenzekit_zsuppoltak_kulfoldre_ezuttal_Lengyelorszagba","timestamp":"2020. szeptember. 05. 20:06","title":"Újabb fehérorosz ellenzékit zsuppoltak külföldre, ezúttal Lengyelországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71008a0d-8372-4e82-ad77-42ce7c79013b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Az elmúlt hetekben 12 részben, a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig követtük Elon Musk élettörténetét a neves technológiai újságíró, Ashlee Vance 2015-ben megjelent könyve alapján. Sorozatunk záró részében összefoglaljuk, mi minden történt Muskkal, illetve nagy projektjeivel az utóbbi öt évben, és milyen innovációkat várhatunk tőle a jövőben.","shortLead":"Az elmúlt hetekben 12 részben, a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig követtük Elon Musk élettörténetét...","id":"20200905_A_revbe_ero_almodozo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71008a0d-8372-4e82-ad77-42ce7c79013b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f7bc74-ab80-469f-b01d-c8fb1cc33162","keywords":null,"link":"/360/20200905_A_revbe_ero_almodozo","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:00","title":"A végtelenbe és tovább – Elon Musk életútja, 13. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tavasszal még többnyire a kockázati csoportba tartozókat fertőzött meg a kórokozó, most már inkább a fiatalabbak között terjed.","shortLead":"Tavasszal még többnyire a kockázati csoportba tartozókat fertőzött meg a kórokozó, most már inkább a fiatalabbak között...","id":"20200904_nnk_koronavirus_jarvany_fertozes_atlageletkor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b99e92-1671-46bb-8c58-1d556cc4305f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab6c95e-b692-4444-b6ec-2fe74a7c38e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200904_nnk_koronavirus_jarvany_fertozes_atlageletkor","timestamp":"2020. szeptember. 04. 08:12","title":"NNK: 26 év az új koronavírus-fertőzöttek átlagéletkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan gyenge a forint, mint amilyen a tavasz legrosszabb napjaiban volt.","shortLead":"Olyan gyenge a forint, mint amilyen a tavasz legrosszabb napjaiban volt.","id":"20200904_forint_euro_arfolyam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dca66b-6779-4fc9-b5bb-0b31c981e3da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200904_forint_euro_arfolyam","timestamp":"2020. szeptember. 04. 15:54","title":"361 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Korábban túlzottan optimisták voltunk a járvány leküzdésének idejét tekintve – vallja Szlávik János. Az infektológus szerint legalább egy év, mire kiderül, hogy mit tudnak a vakcinák, az ugyanis, hogy jövő év elején már léteznek majd oltások, nem jelenti azt, hogy hatékonyak is. De lesz-e magyar vakcina? Ezt is elárulja M. Kiss Csabának.



","shortLead":"Korábban túlzottan optimisták voltunk a járvány leküzdésének idejét tekintve – vallja Szlávik János. Az infektológus...","id":"20200904_Szlavik_Janos_a_HVG_Teraszon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c4baccd-8a69-40f5-9a04-175001903d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465ca2e6-d14c-4ad2-b632-6e5d774b5c3d","keywords":null,"link":"/360/20200904_Szlavik_Janos_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:30","title":"\"2022-re fog a világ megnyugodni\" – Szlávik János a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]