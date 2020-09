Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ki akarja majd üzemeltetni a veszteséges Bubit?","shortLead":"Ki akarja majd üzemeltetni a veszteséges Bubit?","id":"20200918_Uzemeltetot_keres_a_BKK_a_Bubinak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413395a7-db38-4fad-a9bf-8bd5e16fb024","keywords":null,"link":"/kkv/20200918_Uzemeltetot_keres_a_BKK_a_Bubinak","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:34","title":"Üzemeltetőt keres a BKK a Bubinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d41e8353-bb36-496b-96e0-542024f0f4f9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Hamarosan pályázható lesz a budapesti 98-as rádiófrekvencia – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.","shortLead":"Hamarosan pályázható lesz a budapesti 98-as rádiófrekvencia – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság.","id":"20200919_Ujra_szolhat_valami_a_Civil_Radio_helyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d41e8353-bb36-496b-96e0-542024f0f4f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ffd690-210d-4955-ab76-9cfcbd98bb74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200919_Ujra_szolhat_valami_a_Civil_Radio_helyen","timestamp":"2020. szeptember. 19. 10:15","title":"Újra szólhat valami a Civil Rádió helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aa0055-50a6-4703-8dc3-2d68b50b94b8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az érintetteket izolálták. ","shortLead":"Az érintetteket izolálták. ","id":"20200917_Mintaapak_koronavirus_forgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2aa0055-50a6-4703-8dc3-2d68b50b94b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ea0164-f3e9-4fe8-833c-bf835a83b03b","keywords":null,"link":"/elet/20200917_Mintaapak_koronavirus_forgatas","timestamp":"2020. szeptember. 17. 15:41","title":"Leáll a Mintaapák forgatása a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium azt állítja, hogy minden feltétel adott a Korányi és a Szent László kórházakban a gyógyításhoz.","shortLead":"A minisztérium azt állítja, hogy minden feltétel adott a Korányi és a Szent László kórházakban a gyógyításhoz.","id":"20200917_emmi_lelegezteto_kapacitas_korhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d03859e3-3398-4ed9-9818-6aae4b537971","keywords":null,"link":"/itthon/20200917_emmi_lelegezteto_kapacitas_korhaz","timestamp":"2020. szeptember. 17. 18:20","title":"Az Emmi tagadja, hogy betelt volna a lélegeztető-kapacitás két fővárosi kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd51ecb5-f2a6-4dc0-b156-9499d3238543","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Trianonnal kapcsolatos üzenetnek indult, de ma már a színművészetisek lázadásáról hivatott elterelni a figyelmet az Alapjogokért Központ háborús időket idéző, fenyegetően áthallásos kampánya.","shortLead":"Trianonnal kapcsolatos üzenetnek indult, de ma már a színművészetisek lázadásáról hivatott elterelni a figyelmet...","id":"202038__alapjogokert_kozpont__harcias_kampany__kozpenz__a_fonok_beszede","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd51ecb5-f2a6-4dc0-b156-9499d3238543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9429c82c-b642-47fc-b759-1625628c5609","keywords":null,"link":"/360/202038__alapjogokert_kozpont__harcias_kampany__kozpenz__a_fonok_beszede","timestamp":"2020. szeptember. 18. 07:00","title":"Az SZFE-ügy miatt tolták túl a NER harcias kampányfilmjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a721896f-e048-40ad-9ddd-b8074a4f65d1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kihajózott az angliai Plymouthból a Mayflower Autonomous Ship nevű, önmagát navigáló hajó, amely legénység nélkül fogja átszelni az Atlanti-óceánt, hogy emléket állítson a 400 évvel ezelőtt Angliából Amerikába útnak indult Mayflower vitorlásnak – adta hírül a BBC News.","shortLead":"Kihajózott az angliai Plymouthból a Mayflower Autonomous Ship nevű, önmagát navigáló hajó, amely legénység nélkül fogja...","id":"20200917_mayflower_autonomous_ship_utja_plymouth_atlanti_ocean_onmagat_navigalo_hajo_ibm_promare","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a721896f-e048-40ad-9ddd-b8074a4f65d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881218c3-555b-4238-8244-6644a390803a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_mayflower_autonomous_ship_utja_plymouth_atlanti_ocean_onmagat_navigalo_hajo_ibm_promare","timestamp":"2020. szeptember. 17. 22:28","title":"Nincs rajta ember, saját magát vezeti el Angliából Amerikába a Mayflower hajó 400 évvel későbbi utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c664dd-1e89-46f0-98e7-a130827a1b0b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hét magyar cég is felkerült az ingatlanszektor digitális technológiai innováció topligájáról készített listára.","shortLead":"Hét magyar cég is felkerült az ingatlanszektor digitális technológiai innováció topligájáról készített listára.","id":"20200917_ingatlanszektor_proptech_kpmg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65c664dd-1e89-46f0-98e7-a130827a1b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f38478-4cda-4c7a-950d-2fd69605443d","keywords":null,"link":"/kkv/20200917_ingatlanszektor_proptech_kpmg","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:50","title":"A járvány pozitív hozadéka: magyar cégek is bekerültek az ingatlanpiac élvonalába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ced01b0-eff2-4750-aa90-28b601cf943c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Akár alvásproblémák is állhatnak annak hátterében, ha nehezen kontrollálja valaki a dühét – erősítették meg tudományosan a régóta élő feltételezést amerikai kutatók.","shortLead":"Akár alvásproblémák is állhatnak annak hátterében, ha nehezen kontrollálja valaki a dühét – erősítették meg...","id":"202038_duhfokozo_alvashiany_hangadok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ced01b0-eff2-4750-aa90-28b601cf943c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6294d9-f6d4-4644-8460-b37ab8ddbca0","keywords":null,"link":"/360/202038_duhfokozo_alvashiany_hangadok","timestamp":"2020. szeptember. 17. 14:00","title":"Idegesíti egy hang? Lehet, hogy csak nem aludt eleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]