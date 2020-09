Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eaa7c6e8-7cdb-4724-b3b5-91c6e394c868","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Cuvier-féle csőröscet rekordidejű, 3 óra 42 perces merülését dokumentálták amerikai tudósok.","shortLead":"Egy Cuvier-féle csőröscet rekordidejű, 3 óra 42 perces merülését dokumentálták amerikai tudósok.","id":"20200925_csorosbalna_merules_rekord_a_viz_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eaa7c6e8-7cdb-4724-b3b5-91c6e394c868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3fcef8-eca9-46ec-8d5b-6fa25d9297e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_csorosbalna_merules_rekord_a_viz_alatt","timestamp":"2020. szeptember. 25. 09:03","title":"Egy levegővel 3 óra 42 percen át volt a víz alatt egy bálna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a759849-0c92-431c-9ade-e0eff32bcace","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A logóját is megváltoztatják a több szempontból is a rabszolgatartásra utaló márkának.","shortLead":"A logóját is megváltoztatják a több szempontból is a rabszolgatartásra utaló márkának.","id":"20200924_uncle_bens_original_nevvaltoztatas_rasszizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a759849-0c92-431c-9ade-e0eff32bcace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8790b2a-8571-4727-aaeb-ac8ac24ef87f","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_uncle_bens_original_nevvaltoztatas_rasszizmus","timestamp":"2020. szeptember. 24. 14:21","title":"Vége a rasszista nevű Uncle Ben'snek, Ben's Original lesz helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A dél-koreai halászati minisztérium 47 éves tisztviselője hétfőn délelőtt tűnt el egy megfigyelő hajóról. Utoljára 12 éve lőttek agyon Észak-Koreában dél-koreai civilt.","shortLead":"A dél-koreai halászati minisztérium 47 éves tisztviselője hétfőn délelőtt tűnt el egy megfigyelő hajóról. Utoljára 12...","id":"20200924_eszakkorea_delkorea_agyonlott_tisztviselo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d71b845-d8b3-4268-9ec9-1c49415ae3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba68d31d-439b-4950-a0d7-dfc036a66928","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_eszakkorea_delkorea_agyonlott_tisztviselo","timestamp":"2020. szeptember. 24. 05:05","title":"Agyonlőtt egy dél-koreai tisztviselőt Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3dabf44-0094-4c50-ac87-646b699ab679","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban az USA elnöke 25%-os vámemelést rótt ki nemcsak kínai készárukra, de alkatrészekre is. A Tesla és más autógyárak emiatt fordultak most a bírósághoz mondván: a büntetővám önkényes intézkedés volt.","shortLead":"Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban az USA elnöke 25%-os vámemelést rótt ki nemcsak kínai készárukra, de...","id":"20200924_Trumpot_perli_a_Tesla_a_kinai_alkatreszek_buntetovamja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3dabf44-0094-4c50-ac87-646b699ab679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6387f1-fa3f-4797-8497-1a34b9d6aeab","keywords":null,"link":"/kkv/20200924_Trumpot_perli_a_Tesla_a_kinai_alkatreszek_buntetovamja_miatt","timestamp":"2020. szeptember. 24. 11:38","title":"Trumpot perli a Tesla a kínai alkatrészek büntetővámja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4550d94b-c045-45e3-8432-0255dacddac7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szilvásváradi pisztráng után második magyar édesvízi halként az akasztói szikiponty földrajzi árujelzője is uniós oltalmat kapott. Ezzel már 62-re emelkedett azoknak a magyar agrártermékeknek a száma, amelyek földrajzi árujelzője az Európai Unióban oltalmat élvez.","shortLead":"A szilvásváradi pisztráng után második magyar édesvízi halként az akasztói szikiponty földrajzi árujelzője is uniós...","id":"20200925_Unios_oltalom_ala_kerul_az_akasztoi_szikiponty","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4550d94b-c045-45e3-8432-0255dacddac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed98b3d0-bc71-44ef-bbfa-b8fc8ca3d27a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200925_Unios_oltalom_ala_kerul_az_akasztoi_szikiponty","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:08","title":"Uniós oltalom alá kerül az akasztói szikiponty","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a827ae48-2bb8-4592-b6c1-7ef3c0b69c6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz év után változtatnak a Wikipedia asztali böngészős változatának kinézetén, hogy a felhasználók könnyebben és hatékonyabban tudjanak böngészni a szócikkek között.","shortLead":"Tíz év után változtatnak a Wikipedia asztali böngészős változatának kinézetén, hogy a felhasználók könnyebben és...","id":"20200924_wikipedia_rancfelvarras_uj_dizajn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a827ae48-2bb8-4592-b6c1-7ef3c0b69c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b28b0006-d359-4a43-b871-b54d2f2e0bf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_wikipedia_rancfelvarras_uj_dizajn","timestamp":"2020. szeptember. 24. 09:33","title":"Új kinézetet kap a Wikipedia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485c7f5d-51f1-4864-bf72-876d5f5426c2","c_author":"Gáti Júlia, Gergely Márton","category":"360","description":"A járvány mostani szintjét még uralni tudja a rendszer - állítja a HVG egyik mentést ismerő forrása. A problémát az jelenti, hogy a nem koronavírusos betegekre már most is túl kevés orvos jut és ha megugrik az esetszám, a helyzet tovább romolhat. ","shortLead":"A járvány mostani szintjét még uralni tudja a rendszer - állítja a HVG egyik mentést ismerő forrása. A problémát...","id":"202039_vegtelen_muszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=485c7f5d-51f1-4864-bf72-876d5f5426c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aad7d72-ba98-413a-bcab-941403377453","keywords":null,"link":"/360/202039_vegtelen_muszak","timestamp":"2020. szeptember. 24. 13:10","title":"Már a mentőkocsi-vezetők is tesztelnek, de így sem tudnak minden igényt kiszolgálni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban a napi átlagos esetszám meghaladta az 1300 főt.","shortLead":"Az országban a napi átlagos esetszám meghaladta az 1300 főt.","id":"20200925_1629_uj_koronavirusos_Romania","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6afeccba-6b07-4ea9-88ac-6a2f557ae4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2d58ae-2cca-4ffe-9ab6-25727111e8b0","keywords":null,"link":"/vilag/20200925_1629_uj_koronavirusos_Romania","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:52","title":"1629 új fertőzöttet diagnosztizáltak Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]