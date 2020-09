Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c503df72-007b-41c1-98e5-a9a87fe43136","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jereváni vádak szerint Azerbajdzsán polgári célpontokat támadott Hegyi-Karabahban","shortLead":"Jereváni vádak szerint Azerbajdzsán polgári célpontokat támadott Hegyi-Karabahban","id":"20200927_Kiujulo_feszultseg_Ormenyorszag_es_Azerbajdzsan_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c503df72-007b-41c1-98e5-a9a87fe43136&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d420483-b820-4e0e-b741-399af7bef309","keywords":null,"link":"/vilag/20200927_Kiujulo_feszultseg_Ormenyorszag_es_Azerbajdzsan_kozott","timestamp":"2020. szeptember. 27. 10:56","title":"Kiújuló feszültség Örményország és Azerbajdzsán között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fucsovics Márton négy játszmában legyőzte a negyedik helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyevet hétfőn a francia nyílt teniszbajnokság első fordulójában.","shortLead":"Fucsovics Márton négy játszmában legyőzte a negyedik helyen kiemelt orosz Danyiil Medvegyevet hétfőn a francia nyílt...","id":"20200929_Fucsovics_Roland_Garros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f63cbc2-b47a-4fd9-9294-ddf9d3e7a47a","keywords":null,"link":"/sport/20200929_Fucsovics_Roland_Garros","timestamp":"2020. szeptember. 29. 05:12","title":"Bravúrral indított Fucsovics a Roland Garroson: legyőzte a negyedik kiemeltet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea5d7d2-f93d-41bb-8a69-a30b31c970a5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Együtt filmezett a természettudós és a brit trónörökös pár családja.","shortLead":"Együtt filmezett a természettudós és a brit trónörökös pár családja.","id":"20200927_david_attenborough_vilmos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ea5d7d2-f93d-41bb-8a69-a30b31c970a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494af42d-866d-4a53-9501-acb24224fc0e","keywords":null,"link":"/elet/20200927_david_attenborough_vilmos","timestamp":"2020. szeptember. 27. 11:17","title":"Cápafoggal lepte meg David Attenborough Vilmos herceg gyermekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ismét tüntettek az SZFE-ért, fideszes győzelem Mohácson, 20 év után újra magyar polgármester Marosvásárhelyen. 