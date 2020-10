Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2e288841-aac5-44b3-9db1-e5c5ad16574c","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Elmélet helyett személyes példát mutatunk arra, hogyan lehet viszonylag egyszerűen, kínok nélkül sportolásra és fogyásra bírni magunkat. A legfontosabb maga az elhatározás és a kitartás, kis túlzással élve a többi már jön magától.","shortLead":"Elmélet helyett személyes példát mutatunk arra, hogyan lehet viszonylag egyszerűen, kínok nélkül sportolásra és...","id":"20201002_otthonules_futas_sport_fogyas_tippek_kutyuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e288841-aac5-44b3-9db1-e5c5ad16574c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4272f90b-5ccd-462f-b038-bd0ec94716a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_otthonules_futas_sport_fogyas_tippek_kutyuk","timestamp":"2020. október. 02. 20:00","title":"A kanapén üléstől a 12 km futásig: sport és fogyás néhány kütyüvel megspékelve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51b7a30-6e0d-4e2c-9d18-9ced9c6a6e05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képek alapján nem is kell sokat várni egy-egy szabálytalan autósra. ","shortLead":"A képek alapján nem is kell sokat várni egy-egy szabálytalan autósra. ","id":"20201004_Piros_lampa_feletti_jarorozo_dronnal_vettek_fel_a_szabalytalankodokat_Somogyban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51b7a30-6e0d-4e2c-9d18-9ced9c6a6e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46aba962-a68d-4fb7-b9b7-b8011658be63","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Piros_lampa_feletti_jarorozo_dronnal_vettek_fel_a_szabalytalankodokat_Somogyban","timestamp":"2020. október. 04. 08:40","title":"Piros lámpa felett járőröző drónnal kapják el a szabálytalankodókat Somogyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11ad594-ea3e-4bc5-8cba-7504efb45614","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokrata elnökjelölt és a felesége sem fertőződött meg.","shortLead":"A demokrata elnökjelölt és a felesége sem fertőződött meg.","id":"20201002_biden_koronavirus_teszt_negativ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b11ad594-ea3e-4bc5-8cba-7504efb45614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad52a05-70b0-4ee9-9f30-2c24e96e217b","keywords":null,"link":"/vilag/20201002_biden_koronavirus_teszt_negativ","timestamp":"2020. október. 02. 19:02","title":"Negatív lett Joe Biden koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f32097a-fa4e-4807-a99b-46b18be7c89a","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Japánban gyártott kisautó legújabb változatával messze nem lehetetlen 4 liter alatti fogyasztási értékeket produkálni.","shortLead":"A Japánban gyártott kisautó legújabb változatával messze nem lehetetlen 4 liter alatti fogyasztási értékeket produkálni.","id":"20201003_ehezobajnok_kiprobaltuk_az_uj_hibrid_suzuki_swiftet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f32097a-fa4e-4807-a99b-46b18be7c89a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f982480-74c1-44de-93bf-3bb4d778a083","keywords":null,"link":"/cegauto/20201003_ehezobajnok_kiprobaltuk_az_uj_hibrid_suzuki_swiftet","timestamp":"2020. október. 03. 06:41","title":"Éhezőbajnok: kipróbáltuk az új hibrid Suzuki Swiftet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d5a749f-89c0-44c1-b94c-d8eb2e554524","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Veszélyt jelentenek a vadmacskák jövőjére a házimacskák: az európai vadmacska (Felis silvestris) 200-300 éven belül teljesen eltűnhet, amennyiben nem történnek intézkedések.","shortLead":"Veszélyt jelentenek a vadmacskák jövőjére a házimacskák: az európai vadmacska (Felis silvestris) 200-300 éven belül...","id":"20201003_hazimacskak_vadmacskak_hibridizacio_keveredes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d5a749f-89c0-44c1-b94c-d8eb2e554524&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28f67398-1f6e-4ecd-81ba-a3865a2dd6a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201003_hazimacskak_vadmacskak_hibridizacio_keveredes","timestamp":"2020. október. 03. 12:03","title":"A házimacskák kiterjesztik hatalmukat, kihalhatnak a vadmacskák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f12644-e0d7-459c-85a3-7a3e96c2bebc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőtől folytatjuk a sztrájkot! - jelentették be szombat Színház-és Filmművészeti Egyetem előtt szombat délután tartott sajtótájékoztatón az egyetemi autonómiam megszüntetése miatt sztrájkolók. ","shortLead":"Hétfőtől folytatjuk a sztrájkot! - jelentették be szombat Színház-és Filmművészeti Egyetem előtt szombat délután...","id":"20201003_Nem_teljesultek_a_koveteleseik_folytatjak_a_sztrajkot_az_SZFEn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0f12644-e0d7-459c-85a3-7a3e96c2bebc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ae5520-2399-472b-b1de-6cdca1ecdf32","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Nem_teljesultek_a_koveteleseik_folytatjak_a_sztrajkot_az_SZFEn","timestamp":"2020. október. 03. 15:07","title":"Nem teljesültek a követeléseik, folytatják a sztrájkot az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ff91215-dacb-4df0-add5-3dc7bfc70555","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítést készített a Google a kiterjesztett valóságot használó Élőképhez a Térkép alkalmazásban, amit így hamarosan hatékonyabban használhatunk majd navigációra.","shortLead":"Frissítést készített a Google a kiterjesztett valóságot használó Élőképhez a Térkép alkalmazásban, amit így hamarosan...","id":"20201002_google_maps_google_terkep_budapest_elokep_kiterjesztett_valosag_navigacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ff91215-dacb-4df0-add5-3dc7bfc70555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6aded2-eb8a-4345-a781-54e1ad824cf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_google_maps_google_terkep_budapest_elokep_kiterjesztett_valosag_navigacio","timestamp":"2020. október. 02. 14:03","title":"Budapesten is használhatjuk majd a Google Térkép új funkcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"30 575 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. ","shortLead":"30 575 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. ","id":"20201004_10_ujabb_halott_mellett_858_fovel_nott_a_fertozottek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a79fc41-1c09-4197-b5c1-d4930380fcd2","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_10_ujabb_halott_mellett_858_fovel_nott_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. október. 04. 09:39","title":"10 újabb halott mellett 858 fővel nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]