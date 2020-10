Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7fdc209-56ce-4faf-95c7-bb7d2fb073cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az már eddig is biztosnak tűnt, hogy szeptember helyett októberben rántja le a leplet az Apple az új iPhone-okról, most pedig az is kiderült, pontosan mikor.","shortLead":"Az már eddig is biztosnak tűnt, hogy szeptember helyett októberben rántja le a leplet az Apple az új iPhone-okról, most...","id":"20201006_apple_iphone_12_bemutato_datuma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7fdc209-56ce-4faf-95c7-bb7d2fb073cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"948ae153-622f-41e1-9912-395fbbcfa84d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201006_apple_iphone_12_bemutato_datuma","timestamp":"2020. október. 06. 18:45","title":"Hivatalos: bemondta az Apple, mikor mutatja be az iPhone 12-eseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8400290e-1f31-4f57-8fbd-2a17de5f9b11","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A videót az újraélesztés világnapjához közeledve készítették.","shortLead":"A videót az újraélesztés világnapjához közeledve készítették.","id":"20201008_ne_parazz_sokkolj_ujraelesztes_vilagnap_defibrillator","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8400290e-1f31-4f57-8fbd-2a17de5f9b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d999b092-4dcb-4d13-96a3-94bc4a20ce98","keywords":null,"link":"/elet/20201008_ne_parazz_sokkolj_ujraelesztes_vilagnap_defibrillator","timestamp":"2020. október. 08. 09:30","title":"Ne parázz, sokkolj! – sztárparádé és Győrfi Pál a mentőszolgálat új kisfilmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az OPCW a német kormány kérésére vett mintát az orosz ellenzéki vezetőtől.\r

","shortLead":"Az OPCW a német kormány kérésére vett mintát az orosz ellenzéki vezetőtől.\r

","id":"20201006_Novicsok_Navalnij_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f20d7272-6a56-4d6b-b793-75895953b543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c92c21f-dde8-42dc-a12f-c46d33c13cd7","keywords":null,"link":"/vilag/20201006_Novicsok_Navalnij_Vegyifegyvertilalmi_Szervezet","timestamp":"2020. október. 06. 19:11","title":"Novicsok nyomait találta Navalnij vérében a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2073bc00-3d3e-4bb5-993c-ba00374a0e34","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Emmanuelle Charpentier, valamint az amerikai Jennifer A. Doudna kapta a kémiai Nobel-díjat.","shortLead":"A francia Emmanuelle Charpentier, valamint az amerikai Jennifer A. Doudna kapta a kémiai Nobel-díjat.","id":"20201007_kemiai_nobel_dij_2020_genszerkesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2073bc00-3d3e-4bb5-993c-ba00374a0e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"deb1f0fe-89b6-459f-a94a-4344a31ad5d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_kemiai_nobel_dij_2020_genszerkesztes","timestamp":"2020. október. 07. 12:01","title":"A génszerkesztés kifejlesztéséért járt idén a kémiai Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben csak azok kapják majd meg tesztelésre a YouTube által készített új funkciókat, akik a Premium-előfizetők táborát erősítik. Három újdonságot már most is csak így lehet kipróbálni.","shortLead":"A jövőben csak azok kapják majd meg tesztelésre a YouTube által készített új funkciókat, akik a Premium-előfizetők...","id":"20201007_youtube_premium_elofizetes_uj_funkcio_tesztelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bf83b5-5d61-45d2-a2a7-83c3ad5fb32e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201007_youtube_premium_elofizetes_uj_funkcio_tesztelese","timestamp":"2020. október. 07. 11:33","title":"Eldugja az új funkciókat a YouTube, csak a Premium-előfizetők tesztelhetik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Nagyon komoly strukturális reformnak ágyazott meg az orvosok jogállásáról szóló, kedden elfogadott törvény, amit becsomagoltak egy béremelésbe – mondta a hvg.hu podcastjában, a Fülkében Lantos Gabriella egészségügyi szakértő. Március elején világosan látni lehet majd, hogy valójában mekkora ellátórendszert tud fenntartani ennyi orvos. ","shortLead":"Nagyon komoly strukturális reformnak ágyazott meg az orvosok jogállásáról szóló, kedden elfogadott törvény, amit...","id":"20201008_Lantos_Gabriella_Nem_a_kormany_fogja_bezarni_a_kiskorhazakat_hanem_az_orvoshiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec47ab4-55ed-40f6-96e9-011c502afe57","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Lantos_Gabriella_Nem_a_kormany_fogja_bezarni_a_kiskorhazakat_hanem_az_orvoshiany","timestamp":"2020. október. 08. 12:35","title":"Lantos Gabriella az egészségügy várható átalakításáról: Ezt jól csinálta a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"307504e9-04e8-4aca-9647-3459c8815ea7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple 2017 óta alkalmazza a szenzorszigetet az iPhone-okon, és ha hihetünk a pletykáknak, egy jó darabig még velünk marad majd a megoldás.","shortLead":"Az Apple 2017 óta alkalmazza a szenzorszigetet az iPhone-okon, és ha hihetünk a pletykáknak, egy jó darabig még velünk...","id":"20201008_apple_iphone_notch_szenzorsziget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=307504e9-04e8-4aca-9647-3459c8815ea7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca60ce7-f182-4545-a33b-36fc9e5d57f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201008_apple_iphone_notch_szenzorsziget","timestamp":"2020. október. 08. 17:03","title":"Várja már a teljes kijelzős iPhone-okat? Akkor van egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft. két másik céggel konzorciumban nyert egy területfejlesztésre vonatkozó közbeszerzést. Forintra pontosan annyi volt az ajánlatuk, amennyire a tender kiírásakor becsülték a munkát.","shortLead":"A Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft. két másik céggel konzorciumban nyert egy területfejlesztésre vonatkozó...","id":"20201007_meszaros_lorinc_gyerekei_paks_kozel_7_milliardos_megbizas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfee3d99-4e72-4a11-bbcd-890206e88880","keywords":null,"link":"/kkv/20201007_meszaros_lorinc_gyerekei_paks_kozel_7_milliardos_megbizas","timestamp":"2020. október. 07. 10:39","title":"6,7 milliárdért dolgozhat Mészáros Lőrinc gyerekeinek cége az új paksi blokk körül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]